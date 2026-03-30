USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку...
Новость дня
Рухнет ли Иран до вторжения?

о развитии ситуации
Эльнур Мамедов, автор haqqin.az
02:20 1129

Спустя месяц после начала масштабных боевых действий, Исламская Республика Иран вплотную приблизилась к пределу своих экономических и военных возможностей. Пока дипломатические усилия зашли в тупик, внутренний раскол в иранских коридорах власти угрожает стабильности режима больше, чем внешние удары.

По оценкам международных экспертов, даже если пушки замолкнут сегодня, Тегеран выйдет из этого конфликта критически ослабленным. Страна движется по траектории «контролируемого распада», где каждый следующий шаг ведет либо к капитуляции на переговорах, либо к непредсказуемой эскалации.

Экономика в свободном падении

Цифры, поступающие из финансового сектора Ирана, рисуют картину системного краха. Военное давление и блокада ключевых узлов превратили некогда устойчивые потоки нефтедолларов в тонкий ручеек.

Экспорт нефти обвалился с пиковых 2 млн баррелей в сутки до 1,2 млн, что сразу же отразилось на доходах бюджета. Ежемесячная выручка сократилась с $3 млрд до критических $2 млрд.

Иранское правительство не в силах остановить галопирующую инфляцию, которая уже успела достичь катастрофической отметки в 120% в годовом исчислении. Работа банков фактически парализована, банкоматы пустеют, а государственные служащие неделями не получают заработную плату.

На этом фоне миллиарды долларов иранских активов остаются замороженными в ОАЭ и других странах после серии ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре, что лишает режим даже эфемерной «подушки безопасности».

Тегеран в состоянии раздробленности

Судя по сообщениям инсайдеров иранских оппозиционных кругов, за закрытыми дверями иранское руководство расколото на два непримиримых лагеря. С одной стороны — президент Масуд Пезешкиан и умеренное политическое крыло так называемых «реформистов», осознающее глубину экономической пропасти, в которую рухнула вся страна, с другой — радикалы из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) во главе с генералом Ахмадом Вахиди.

«Противоречивые сигналы из Тегерана и внутренняя борьба за власть — главная причина, по которой любые серьезные переговоры саботируются на взлете», — комментирует ситуацию израильский дипломат, знакомый с ходом негласных консультаций.

Иран попытался разыграть карту «энергетического шантажа», предложив прекращение огня в обмен на полную отмену санкций и частичное открытие Ормузского пролива, что было немедленно отклонено «антииранской коалицией».

Чья возьмет: Пезешкиан или Ахмад Вахиди?

Стратегическая неопределенность

Несмотря на жесткую риторику Вашингтона, США продолжают допускать ограниченный экспорт иранской нефти в Индию и Китай. Еще одно противоречивое и странное решение администрации вызывает вопросы у ведущих аналитиков: является ли это попыткой Белого дома удержать мировые цены на нефть от неконтролируемого скачка или это часть более сложной закулисной игры с Пекином и Дели?

Режим иранской муллократии находится под беспрецедентным давлением и бременем совокупных внешних и внутренних проблем, но эксперты-иранисты предупреждают: признаков стремительного краха пока нет. Система все еще обладает запасом прочности и ресурсов для продолжения репрессий и системного сопротивления.

Ближайшие дни на фоне устрашающих заявлений Вашингтона, Иерусалима и самого Тегерана обещают стать решающими. Либо Тегеран примет «унизительные условия малой сделки», чтобы спасти остатки своей экономики, либо радикальное крыло КСИР пойдет на окончательную эскалацию, пытаясь сплотить нацию перед лицом «внешнего врага».

Ближний Восток замер в ожидании точки невозврата.

Читайте по теме

Приглашение на переговоры или кулаком в морду главная тема
25 мартa 2026, 13:47 4771
Война не по плану главная тема; все еще актуально
24 мартa 2026, 15:21 5372
Готовят новый разрушительный удар по Ирану профессор Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az
31 августа 2025, 12:49 7293
Рухнет ли Иран до вторжения?
Рухнет ли Иран до вторжения? о развитии ситуации
02:20 1130
Неизвестный беспилотник подлетел к самолету Трампа
Неизвестный беспилотник подлетел к самолету Трампа видео
29 мартa 2026, 22:39 3131
Почти все готово к наземной операции против Ирана
Почти все готово к наземной операции против Ирана последнее обновление
29 мартa 2026, 23:20 13190
Трамп угрожает новым страшнейшим ударом по Ирану
Трамп угрожает новым страшнейшим ударом по Ирану
02:10 834
Американская армия идет на Иран: три сценария
Американская армия идет на Иран: три сценария главная тема
29 мартa 2026, 23:20 3434
МАГАТЭ подтвердило: Серьезно поврежден ядерный объект в Иране
МАГАТЭ подтвердило: Серьезно поврежден ядерный объект в Иране
01:28 1208
Иран готовится бить по резиденциям чиновников «воюющих» с Тегераном стран
Иран готовится бить по резиденциям чиновников «воюющих» с Тегераном стран обновлено 00:53
00:53 5614
Справедливые слова Пезешкиана о Трампе
Справедливые слова Пезешкиана о Трампе
00:12 3413
Еще 24 боевых истребителя перебросили США на Ближний Восток
Еще 24 боевых истребителя перебросили США на Ближний Восток обновлено 23:50
29 мартa 2026, 23:50 1773
Трамп: Израиль люблю, а Иран «умоляет о сделке»
Трамп: Израиль люблю, а Иран «умоляет о сделке»
29 мартa 2026, 23:42 2051
Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку...
Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку... добавлено видео и фото; обновлено 02:25
02:25 16481

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться