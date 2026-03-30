Рухнет ли Иран до вторжения?

Спустя месяц после начала масштабных боевых действий, Исламская Республика Иран вплотную приблизилась к пределу своих экономических и военных возможностей. Пока дипломатические усилия зашли в тупик, внутренний раскол в иранских коридорах власти угрожает стабильности режима больше, чем внешние удары. По оценкам международных экспертов, даже если пушки замолкнут сегодня, Тегеран выйдет из этого конфликта критически ослабленным. Страна движется по траектории «контролируемого распада», где каждый следующий шаг ведет либо к капитуляции на переговорах, либо к непредсказуемой эскалации.

Экономика в свободном падении Цифры, поступающие из финансового сектора Ирана, рисуют картину системного краха. Военное давление и блокада ключевых узлов превратили некогда устойчивые потоки нефтедолларов в тонкий ручеек. Экспорт нефти обвалился с пиковых 2 млн баррелей в сутки до 1,2 млн, что сразу же отразилось на доходах бюджета. Ежемесячная выручка сократилась с $3 млрд до критических $2 млрд. Иранское правительство не в силах остановить галопирующую инфляцию, которая уже успела достичь катастрофической отметки в 120% в годовом исчислении. Работа банков фактически парализована, банкоматы пустеют, а государственные служащие неделями не получают заработную плату. На этом фоне миллиарды долларов иранских активов остаются замороженными в ОАЭ и других странах после серии ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре, что лишает режим даже эфемерной «подушки безопасности».

Тегеран в состоянии раздробленности Судя по сообщениям инсайдеров иранских оппозиционных кругов, за закрытыми дверями иранское руководство расколото на два непримиримых лагеря. С одной стороны — президент Масуд Пезешкиан и умеренное политическое крыло так называемых «реформистов», осознающее глубину экономической пропасти, в которую рухнула вся страна, с другой — радикалы из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) во главе с генералом Ахмадом Вахиди. «Противоречивые сигналы из Тегерана и внутренняя борьба за власть — главная причина, по которой любые серьезные переговоры саботируются на взлете», — комментирует ситуацию израильский дипломат, знакомый с ходом негласных консультаций. Иран попытался разыграть карту «энергетического шантажа», предложив прекращение огня в обмен на полную отмену санкций и частичное открытие Ормузского пролива, что было немедленно отклонено «антииранской коалицией».