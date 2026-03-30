Головная боль под названием “Американская мечта”

Аналитики и военные эксперты пытаются спрогнозировать дальнейшие шаги Вашингтона в отношении Тегерана. На фоне затянувшегося противостояния циркулируют новые инсайды о том, что администрация Дональда Трампа готовит почву для наземной операции, цель которой — сломить сопротивление Ирана и принудительно разблокировать Ормузский пролив. Сегодня вопросов гораздо больше, чем ответов. На сколько недель или месяцев затянется этот конфликт? Удастся ли США и Израилю реализовать «цель-максимум» — добиться смены режима в Тегеране? Какова глубина предстоящего кризиса на мировых энергетических рынках? Однако один факт очевиден уже сейчас, независимо от исхода боев: архитектура безопасности, формировавшаяся на Ближнем Востоке десятилетиями, разрушена. Регион уже никогда не вернется к прежнему статус-кво.

Америка - больше не гарантия Под архитектурой безопасности Ближнего Востока традиционно подразумевается сеть американских военных баз, развернутая вокруг них эшелонированная система ПВО, оборонительная инфраструктура региональных держав, а также сложная система союзнических отношений, которую Вашингтон выстраивал со странами Персидского залива на протяжении многих лет. Долгое время монархии Залива полагали, что само присутствие американских объектов на их территории является абсолютной гарантией защиты от любых внешних угроз. Однако первые же дни активных боевых действий продемонстрировали: классические американские базы и тяжелые системы ПВО не способны эффективно нейтрализовать вызовы современной асимметричной войны. Иран перешел к массированным ударам баллистическими ракетами и роями дронов не только по военным объектам США, но и по критической гражданской инфраструктуре арабских стран. Несмотря на наличие передовых средств ПВО, включая комплексы Patriot, Саудовская Аравия и ОАЭ столкнулись с жестким технологическим диссонансом. Арабским монархиям пришлось расходовать противоракеты стоимостью около 3 миллионов долларов на перехват беспилотников, цена которых не превышает 20 тысяч. В результате запасы дорогостоящих ракет для Patriot начали стремительно истощаться. Попытки задействовать национальные ВВС для борьбы с «Шахедами» также оказались экономически неподъемными: использование истребителей F-16, F-15 или Eurofighter для охоты за дронами с помощью ракет «воздух-воздух» обходится в сотни тысяч долларов за каждый пуск. (К этому следует добавить колоссальные расходы на многочасовое патрулирование воздушного пространства).

В условиях постоянного риска, или Украинский прорыв Новость о том, что Дональд Трамп ищет пути завершения войны без обязательного условия смены режима и ведет соответствующие переговоры, стала вторым тревожным сигналом для стран Залива. В регионе осознали, что угроза со стороны БПЛА, курсирующих над глобальными финансовыми и туристическими центрами, может стать перманентной. Если конфликт завершится сохранением нынешнего строя в Иране, монархиям придется существовать в условиях постоянного риска. Это диктует необходимость срочной адаптации оборонительных систем к новой реальности. Качественно новой ситуацией оперативно воспользовалась Украина, обладающая уникальным и наиболее масштабным в мире опытом борьбы с различными типами беспилотников. Украинские специалисты были экстренно направлены в страны Залива, после чего регион посетил президент Владимир Зеленский. Итогом визита стало подписание двусторонних соглашений о военном и оборонном сотрудничестве. Эти документы предусматривают не только передачу опыта, но и совместное производство украинских антидроновых систем, а также создание комплексной эшелонированной защиты городов Персидского залива.

Безусловно, столь активное включение Киева в региональные процессы задевает политическое эго Дональда Трампа и потенциально ослабляет роль США как исключительного гаранта безопасности. Однако для стран Залива партнерство с Украиной на данный момент — наиболее рациональный шаг. Подобно тому, как 44-дневная Карабахская война 2020 года перевернула представления о традиционной тактике, нынешний конфликт обнажил уязвимость систем, построенных на многомиллиардных инвестициях в батареи THAAD и Patriot, а также в радары стоимостью под миллиард долларов за единицу. Уже в начале войны радары этих комплексов, защищавшие базы США в Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте, были выведены из строя точечными ударами дронов. По информации американских СМИ, общая стоимость поврежденного высокотехнологичного оборудования исчисляется миллиардами долларов. Важно подчеркнуть: речь не идет о бесполезности этих систем. Они сохраняют эффективность выше 90% при перехвате баллистических ракет и самолетов и останутся ключевым элементом обороны еще долгое время. Однако без создания параллельного, более гибкого контура защиты от БПЛА надежная оборона невозможна. Ситуация усугубляется тем, что в ближайшей перспективе дроны начнут атаковать автономными роями под управлением искусственного интеллекта, когда один оператор сможет координировать действия сотен аппаратов.