Лучше Дональду выиграть эту войну. Иначе… всем хана!

Президент США Дональд Трамп сейчас на распутье, и выбор направления, которое он предпочтет, похоже, самый важный в его долгой и весьма богатой на приключения жизни: пойдешь налево - всемирная слава и твердое, бронированное место в мировой истории; свернешь направо - позор, всеобщее презрение, насмешки и репутация слабого, трусливого, не умеющего трезво оценивать свои действия неудачника.
Как говорится, выбирай, но аккуратно. Путь возможен только один - переиграть что-либо не удастся. Славное имя, место в истории и заслуженная репутация президента США сейчас решаются не в Вашингтоне, не в Нью-Йорке, не в Чикаго и Лос-Анджелесе и даже не в Миннеаполисе, а очень далеко от берегов Северной Америки - в Персидском заливе.
Америка – империя, которая помогала слабым
Вот только не надо рассказывать, что в Штатах внешняя политика на втором плане и что главное для любого американского президента - вопросы внутренние. В общих чертах это, конечно так, но почему-то граждане страны отнюдь не ощущают себя как, к примеру, жители Бельгии или Швеции, которые сидят себе где-то в уютном уголке, попивают ароматный кофе, едят лучший в мире шоколад и ничем больше не интересуются.
США - это империя. Да, видоизмененная, функционирующая не так, как державы прошлых веков, но все же - империя. Ну как минимум страна - мировой гегемон, что, по сути, и является империей. Соответственно, американцы - народ имперский, к тому же с сильно выраженным осознанием своего мессианизма: граждане США считают, что именно они знают все тайны и сложности мироздания и их священная обязанность - поделиться этими сокровенными знаниями со всем остальными.
Исторически помощь странам и народам, борющимся против имперского гнета или внутренней тирании, была одной из основ американской системы ценностей. Именно американцы первыми в мире стали помогать другим странам просто так, без какой-то особой выгоды - миллиарды долларов были ими потрачены на оказание институциональной помощи самым разным народам - от Африки до пост-СССР.
Разумеется, все было не так чисто и не так гладко - случались в истории США и захватнические войны, и сотрудничество с диктаторами - святых в этом мире нет. Но даже сейчас, даже в условиях максимально циничной администрации Трампа внешняя политика Америки не отказалась от такого подхода полностью и безвозвратно. К примеру, в Венесуэле хоть и оставили действующее правительство, но, тем не менее, вынудили его отпустить политзаключенных и начать потихоньку отпускать гайки.
При всей неоднозначности такой политики и ее явной избирательности это первый прецедент в мировой истории, когда страна-доминант оказывает помощь тем, кому меньше повезло, без очевидной выгоды для себя. Поэтому внешняя политика отнюдь не безразлична гражданам США, в особенности в отношении страны, где пару месяцев назад на улицах расстреляли тысячи протестующих, страны, которая является давним врагом Америки и ее союзников. Но это не Панама или Гренада, где все прошло с минимальными усилиями…
За слова надо отвечать
В Персидском заливе сейчас сосредоточены огромные силы армии США, и уход из Ирана станет ничуть не меньшим ударом по самооценке американцев, чем спешный, неорганизованный и очень плохо выглядевший вывод американских войск из Афганистана. Вряд ли подобное пройдет без пристрастного внимания американского избирателя, привыкшего к осознанию непобедимости своей страны.
Иранская кампания длится больше месяца, и это в любом случае отклонение от плана: в первые дни говорилось о четырех неделях, но четыре недели уже прошли, а обрушение режима аятолл не просматривается даже на уровне намека. Идут разговоры, что мнения президента Пезешкиана и руководителей КСИР на будущее страны разошлись, однако этот никак нельзя считать расколом - само понятие «раскол» подразумевает наличие двух более или менее равных сторон, которые оппонируют друг другу. В реальности же ничего такого не происходит: на сегодняшний день президент Ирана, по сути, никто, пустое место, технический глава государства типа слабого премьер-министра в условиях сильной президентской власти. А главное - кто такой Пезешкиан и сколько у него дивизий? Ответ на этот вопрос знают все - ни одной. Даже не дивизии, а какого-нибудь захудалого взвода - и то нет.
Весь мир сейчас ждет раскола в исламской республике, там, в КСИР и Басидже, решаются реальные вопросы. Если и есть шанс - то он только там.
Трамп, как известно, любитель быстрых решений, и его очень напрягает перспектива оказаться втянутым в долгую войну, но сейчас у него нет иного выхода, кроме как идти вперед… Он оказался заложником собственной риторики, и первая его ошибка имела место в январе, когда он призвал иранцев выходить на улицы и обнадежил, что помощь уже в пути.
Непонятно, почему и в расчете на что он заявлял такое, ведь верховный главнокомандующий не мог не знать, что никакая помощь из США иранскому народу не могла прийти столь быстро и оперативно. Что в Персидском заливе нет сил, количество которых позволило бы создать хотя бы иллюзию помощи… У американцев в начале январе не было даже теоретической возможности хоть чем-то поддержать иранский народ, и почему Трамп выступил с такими обнадеживающими речами - неизвестно.
Но так или иначе слово сказано и не брать за него ответственность - не получится даже у Трампа, поэтому военная операция против Ирана стала его личным обязательством. И это про то, как дурная голова ногам покоя не дает...
Бессонница арабских лидеров
Теперь американский президент с удовольствием вышел бы из войны и, по идее, мог бы легко это сделать, если б был минимально осторожен с выражениями… Кабы он тогда, в январе, не посулил помощь и уже после начала атак на Иран не сказал бы, что среди целей есть и смена политического режима...
«Мы не собираемся менять режим - понятно, будет очень хорошо, если это случится, но такой цели мы перед собой не ставим. Наша задача - уничтожить ядерный и ракетный потенциалы Ирана, остальное - как получится», - вот что должен был сказать Трамп, и в таком случае он уже сегодня мог бы со спокойной совестью вывести войска из Персидского залива. Но, увы, язык мой - враг мой... Мало кого в мире эта прописная истина касается так прямо и безусловно, как нынешнего президента США. И сейчас, оказавшись в плену собственных деклараций, он ну никак не может взять и уйти...
Можно сколько угодно разглагольствовать об уничтожении иранского флота, о том, что ядерной программы уже нет, без конца описывать разбомбленные стратегические объекты, но пока КСИР у власти - своей цели он однозначно не достиг. Просто потому, что ракеты и дроны у Ирана еще есть и будут еще долго. И если представить, что американцы бросят все на полпути, это будет настоящий триумф исламской республики и похоронный звон для еще недавно процветавших монархий Залива. Иран станет главным игроком всего региона, и будет висеть дамокловым мечом над ними, а со временем сможет вить из них веревки. А главное, забудьте про капиталы, про инвестиции, про туризм и недвижимость. В условиях, где за старшего в регионе страна, управляемая вооруженными безумцами, а от Америки совершенно точно никакого толка - кто будет вкладывать миллиарды в Дубай?
Честно, на месте арабских принцев меня бы мучила сейчас жестокая бессонница...
У Трампа в США много врагов, и наследить он умудрился немало, но если американцы сумеют обезвредить муллократию и привести к власти в Тегеране хотя бы относительно адекватных руководителей - ему простят всё. Америка вернулась и показала всему миру свою мощь!.. Кто при этом вспомнит про Миннеаполис или про трансгендеров?
Трампу припомнят все
Но если случится наоборот… Если Трамп просто придумает какую-то умозрительную победу и расскажет всем сказку о том, что «режим в Иране сам собой сменился», - тогда ему припомнят всё. Не забудут ничего - ни миграционные новшества, ни ICE, ни Илона Маска, ни Тулси Габбард, ни поддержку одиозных лидеров вроде Орбана, ни соглашательскую позицию по Украине.
Отступление из Ирана будет воспринято как позорное, трусливое бегство, ставящее крест на международном влиянии Штатов… Кто тогда помешает Китаю завоевать Тайвань? От Америки ведь проку никакого…
Это самый радикальный сценарий, но кто возьмется утверждать, что он невозможен?
Так что, Дональд, лучше бы тебе эту войну выиграть...