Лучше Дональду выиграть эту войну. Иначе… всем хана!

Президент США Дональд Трамп сейчас на распутье, и выбор направления, которое он предпочтет, похоже, самый важный в его долгой и весьма богатой на приключения жизни: пойдешь налево - всемирная слава и твердое, бронированное место в мировой истории; свернешь направо - позор, всеобщее презрение, насмешки и репутация слабого, трусливого, не умеющего трезво оценивать свои действия неудачника. Как говорится, выбирай, но аккуратно. Путь возможен только один - переиграть что-либо не удастся. Славное имя, место в истории и заслуженная репутация президента США сейчас решаются не в Вашингтоне, не в Нью-Йорке, не в Чикаго и Лос-Анджелесе и даже не в Миннеаполисе, а очень далеко от берегов Северной Америки - в Персидском заливе.

Америка – империя, которая помогала слабым Вот только не надо рассказывать, что в Штатах внешняя политика на втором плане и что главное для любого американского президента - вопросы внутренние. В общих чертах это, конечно так, но почему-то граждане страны отнюдь не ощущают себя как, к примеру, жители Бельгии или Швеции, которые сидят себе где-то в уютном уголке, попивают ароматный кофе, едят лучший в мире шоколад и ничем больше не интересуются. США - это империя. Да, видоизмененная, функционирующая не так, как державы прошлых веков, но все же - империя. Ну как минимум страна - мировой гегемон, что, по сути, и является империей. Соответственно, американцы - народ имперский, к тому же с сильно выраженным осознанием своего мессианизма: граждане США считают, что именно они знают все тайны и сложности мироздания и их священная обязанность - поделиться этими сокровенными знаниями со всем остальными. Исторически помощь странам и народам, борющимся против имперского гнета или внутренней тирании, была одной из основ американской системы ценностей. Именно американцы первыми в мире стали помогать другим странам просто так, без какой-то особой выгоды - миллиарды долларов были ими потрачены на оказание институциональной помощи самым разным народам - от Африки до пост-СССР. Разумеется, все было не так чисто и не так гладко - случались в истории США и захватнические войны, и сотрудничество с диктаторами - святых в этом мире нет. Но даже сейчас, даже в условиях максимально циничной администрации Трампа внешняя политика Америки не отказалась от такого подхода полностью и безвозвратно. К примеру, в Венесуэле хоть и оставили действующее правительство, но, тем не менее, вынудили его отпустить политзаключенных и начать потихоньку отпускать гайки. При всей неоднозначности такой политики и ее явной избирательности это первый прецедент в мировой истории, когда страна-доминант оказывает помощь тем, кому меньше повезло, без очевидной выгоды для себя. Поэтому внешняя политика отнюдь не безразлична гражданам США, в особенности в отношении страны, где пару месяцев назад на улицах расстреляли тысячи протестующих, страны, которая является давним врагом Америки и ее союзников. Но это не Панама или Гренада, где все прошло с минимальными усилиями…

За слова надо отвечать В Персидском заливе сейчас сосредоточены огромные силы армии США, и уход из Ирана станет ничуть не меньшим ударом по самооценке американцев, чем спешный, неорганизованный и очень плохо выглядевший вывод американских войск из Афганистана. Вряд ли подобное пройдет без пристрастного внимания американского избирателя, привыкшего к осознанию непобедимости своей страны. Иранская кампания длится больше месяца, и это в любом случае отклонение от плана: в первые дни говорилось о четырех неделях, но четыре недели уже прошли, а обрушение режима аятолл не просматривается даже на уровне намека. Идут разговоры, что мнения президента Пезешкиана и руководителей КСИР на будущее страны разошлись, однако этот никак нельзя считать расколом - само понятие «раскол» подразумевает наличие двух более или менее равных сторон, которые оппонируют друг другу. В реальности же ничего такого не происходит: на сегодняшний день президент Ирана, по сути, никто, пустое место, технический глава государства типа слабого премьер-министра в условиях сильной президентской власти. А главное - кто такой Пезешкиан и сколько у него дивизий? Ответ на этот вопрос знают все - ни одной. Даже не дивизии, а какого-нибудь захудалого взвода - и то нет. Весь мир сейчас ждет раскола в исламской республике, там, в КСИР и Басидже, решаются реальные вопросы. Если и есть шанс - то он только там. Трамп, как известно, любитель быстрых решений, и его очень напрягает перспектива оказаться втянутым в долгую войну, но сейчас у него нет иного выхода, кроме как идти вперед… Он оказался заложником собственной риторики, и первая его ошибка имела место в январе, когда он призвал иранцев выходить на улицы и обнадежил, что помощь уже в пути. Непонятно, почему и в расчете на что он заявлял такое, ведь верховный главнокомандующий не мог не знать, что никакая помощь из США иранскому народу не могла прийти столь быстро и оперативно. Что в Персидском заливе нет сил, количество которых позволило бы создать хотя бы иллюзию помощи… У американцев в начале январе не было даже теоретической возможности хоть чем-то поддержать иранский народ, и почему Трамп выступил с такими обнадеживающими речами - неизвестно. Но так или иначе слово сказано и не брать за него ответственность - не получится даже у Трампа, поэтому военная операция против Ирана стала его личным обязательством. И это про то, как дурная голова ногам покоя не дает...

Бессонница арабских лидеров Теперь американский президент с удовольствием вышел бы из войны и, по идее, мог бы легко это сделать, если б был минимально осторожен с выражениями… Кабы он тогда, в январе, не посулил помощь и уже после начала атак на Иран не сказал бы, что среди целей есть и смена политического режима... «Мы не собираемся менять режим - понятно, будет очень хорошо, если это случится, но такой цели мы перед собой не ставим. Наша задача - уничтожить ядерный и ракетный потенциалы Ирана, остальное - как получится», - вот что должен был сказать Трамп, и в таком случае он уже сегодня мог бы со спокойной совестью вывести войска из Персидского залива. Но, увы, язык мой - враг мой... Мало кого в мире эта прописная истина касается так прямо и безусловно, как нынешнего президента США. И сейчас, оказавшись в плену собственных деклараций, он ну никак не может взять и уйти... Можно сколько угодно разглагольствовать об уничтожении иранского флота, о том, что ядерной программы уже нет, без конца описывать разбомбленные стратегические объекты, но пока КСИР у власти - своей цели он однозначно не достиг. Просто потому, что ракеты и дроны у Ирана еще есть и будут еще долго. И если представить, что американцы бросят все на полпути, это будет настоящий триумф исламской республики и похоронный звон для еще недавно процветавших монархий Залива. Иран станет главным игроком всего региона, и будет висеть дамокловым мечом над ними, а со временем сможет вить из них веревки. А главное, забудьте про капиталы, про инвестиции, про туризм и недвижимость. В условиях, где за старшего в регионе страна, управляемая вооруженными безумцами, а от Америки совершенно точно никакого толка - кто будет вкладывать миллиарды в Дубай? Честно, на месте арабских принцев меня бы мучила сейчас жестокая бессонница... У Трампа в США много врагов, и наследить он умудрился немало, но если американцы сумеют обезвредить муллократию и привести к власти в Тегеране хотя бы относительно адекватных руководителей - ему простят всё. Америка вернулась и показала всему миру свою мощь!.. Кто при этом вспомнит про Миннеаполис или про трансгендеров?