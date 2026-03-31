Бомбежка иранских городов: Тегеран, Бушер, Шираз...
Новость дня
Америка уходит с пустыми руками

былое и думы
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
Кризис вокруг Суэцкого канала в середине прошлого столетия, изменивший баланс сил в регионе, где сталкиваются интересы мировых и региональных держав, сегодня вспоминается на фоне ситуации, сложившейся вокруг Ормузского пролива в результате военной операции США и Израиля против Ирана. Известно, что этот водный путь, через который проходит около четверти всей нефти, поставляемой на мировые рынки, превратился в стратегический актив в руках Тегерана, понесшего тяжелые потери от американо-израильских воздушных ударов.

История учит одному - она ничему не учит. Англия и Франция потеряли Суэцкий канал в 1956 году

Как Англию с Францией выдворили из Суэцкого канала

Далекий 1956 год. Холодная война между Западом и Советским Союзом набирала обороты. Великобритания и Соединенные Штаты прекратили финансирование строительства гигантской Асуанской плотины, чтобы наказать социалистического лидера Египта Гамаля Абдель Насера за его сближение с Москвой. В ответ Насер объявил военное положение в зоне Суэцкого канала, национализировал компанию Suez Canal, представлявшую британские и французские интересы, и заявил, что сборы с судов, проходящих через канал, окупят строительство плотины в течение пяти лет.

Великобритания и Франция опасались, что Насер может закрыть канал и перекрыть поставки нефти из Персидского залива в Западную Европу. Когда дипломатические попытки урегулировать кризис провалились, Лондон и Париж тайно подготовили военную операцию, чтобы вернуть контроль над каналом и по возможности свергнуть Насера. Они нашли готового союзника в лице Израиля, чья враждебность к Египту усилилась из-за блокады Насером Тиранского пролива (в устье залива Акаба) и многочисленных рейдов поддерживаемых Египтом коммандос на израильскую территорию в 1955–1956 годах.

29 октября 1956 года десять израильских бригад вторглись в Египет и продвинулись к каналу, разгромив египетские силы. Великобритания и Франция, следуя своему плану, потребовали вывода израильских и египетских войск из зоны канала и заявили о готовности вмешаться для обеспечения прекращения огня. 5 и 6 ноября британские и французские войска высадились в Порт-Саиде и Порт-Фуаде, начав оккупацию зоны канала. Этот шаг вскоре встретил растущее сопротивление внутри самих стран-интервентов. К тому же резолюции ООН, пролоббированные США (отчасти — чтобы противодействовать угрозам советской интервенции), быстро положили конец англо-французской операции. 22 декабря ООН эвакуировала британские и французские войска. Израильские же военные покинули Египет в марте 1957 года.

Насер вышел из Суэцкого кризиса победителем и героем арабского и египетского национализма. Израиль не получил права свободного использования канала, но восстановил возможности для судоходства в Тиранском проливе. Великобритания и Франция, которым повезло меньше, в результате этого эпизода потеряли большую часть своего влияния на Ближнем Востоке.

У американских войск никаких шансов в Ормузском проливе

Спустя полвека. У США тоже не осталось «хороших вариантов»

Сегодня администрация США усиливает военное давление на Иран, чтобы разблокировать Ормузский пролив. Президент Трамп даже угрожает Тегерану действиями, которые по международным нормам относятся к категории военных преступлений, — уничтожением энергетической инфраструктуры и заводов по опреснению питьевой воды. Сообщается, что Пентагон представил главе Белого дома несколько военных вариантов устранения иранского контроля над Ормузским проливом. Один из них — высадка десанта на острова Кешм, Ормуз и Ларак, расположенные у входа в пролив.

Эти острова являются своего рода «воротами» или «пунктом взимания платы»: тот, кто владеет ими, получает значительные рычаги влияния на обеспечение прохода судов в проливе. Из-за мощных укреплений, непосредственной близости к иранскому побережью и отсутствия естественных укрытий любые продолжительные операции на этих островах, скорее всего, встретят ожесточенное сопротивление.

Другой вариант, призванный заставить Иран капитулировать, заключается в захвате острова Харк, через который проходит 90 процентов иранского нефтяного экспорта. Однако это также крайне рискованная операция, поскольку остров находится в зоне досягаемости артиллерийского огня с иранского побережья, и атакующий его американский десант может оказаться под массированным обстрелом. В целом, даже если остров удастся захватить, его удержание из-за особенностей рельефа сопровождалось бы ежедневными потерями среди американских военнослужащих.

По мнению подавляющего большинства отставных американских военных и экспертов, ни одна из планируемых десантных операций против иранских островов не гарантирует открытия Ормузского пролива. Эти действия могут привести к серьезным потерям в рядах армии США и резко усилить общественное недовольство войной с Ираном, которая и без того не пользуется популярностью среди американцев. Иными словами, у Трампа практически не осталось «хороших» вариантов, позволяющих отобрать контроль над проливом у Ирана.

Соратники Трампа предрекают его поражение

Трамп уходит без победы

Как пишет The Washington Post, сотрудники американской разведки проинформировали Трампа о том, что, по их оценкам, Тегеран, скорее всего, не станет реагировать на угрозы со стороны вашингтонской администрации.

По словам источников издания, «аналитики разведки представили отчеты, согласно которым Иран считает, что одерживает верх в конфликте, и в связи с этим вряд ли поддастся на угрозы применения силы со стороны США».

По данным The Wall Street Journal, Трамп в частном порядке сообщил своим помощникам о готовности прекратить военную кампанию, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что открытие пролива не входит в число «основных целей» операции.

Госсекретарь Марко Рубио высказался в более дипломатичном тоне и фактически не исключил, что США могут завершить войну в Иране, не открыв Ормузский пролив. По его словам, пролив «так или иначе будет открыт» после завершения военной операции.

Таким образом, Трамп либо отдаст приказ о проведении наземных операций против иранских островов и, возможно, материковой части страны, пойдя на эскалацию, либо удовлетворится достигнутыми результатами, объявит о своей победе и прекратит войну. Первый сценарий может даже устроить Иран, стремящийся втянуть США в затяжную войну на истощение. В Тегеране, по-видимому, считают, что их режим лучше адаптирован к потерям, нежели Соединенные Штаты.

Второй сценарий может выглядеть привлекательнее с тактической точки зрения, поскольку ядерные объекты и ракетные базы исламской республики в значительной степени уничтожены, а военный потенциал Тегерана резко ослаблен. Но эти результаты никого не убедят в том, что Трамп победил Иран, так как долгосрочный контроль Тегерана над Ормузским проливом может привести к стремительной утрате влияния США на Ближнем Востоке и превращению послевоенного Ирана в серьезного регионального игрока. Совершенно очевидно, что, если Трамп завершит войну, не открыв пролив, мировые энергетические рынки отреагируют крайне негативно, а перспективы снижения цен на нефть станут практически нулевыми.

Bloomberg Economics прогнозирует, что сохранение цены на нефть на уровне 170 долларов за баррель — что вполне вероятно, если пролив останется закрытым до второго квартала — ввергнет еврозону, Великобританию и Японию в рецессию. Oxford Economics определяет 140 долларов как «критическую точку» для мировой экономики.

Проиграют, как и в Ираке

Наступили на те же грабли

Как пишет The Times of Israel, предложение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о перенаправлении трубопроводов Персидского залива на запад — через Саудовскую Аравию к Красному и Средиземному морям — является долгосрочной стратегической альтернативой. Это могло бы навсегда уменьшить значение Ирана как стратегически важного узла. Однако на строительство уйдут годы, а не недели, и реализация плана зависит от стабильности Саудовской Аравии, которой придется взять на себя огромные риски в разгар войны. Это смелое предположение, учитывая, что иранские беспилотники уже поражали мощности саудовских НПЗ, а государства Персидского залива подвергаются постоянным ракетным и дроновым атакам.

Бывший морской пехотинец США, сенатор-демократ Рубен Гальего (штат Аризона), участвовавший в боях в Ираке 21 год назад, пишет в статье для War on the Rocks, что происходящее сейчас напоминает ему иракскую войну.

«Я думал, что политики, отправившие нас в Ирак, чему-то научились на том опыте. Но наблюдать за тем, что происходит сейчас с Ираном, и слышать постоянно меняющиеся объяснения администрации — это как дежавю. Президент Дональд Трамп начал войну без объяснений, плана или конечной цели. Мы повторяем ошибки прошлого, и за это снова заплатят молодые американцы из рабочего класса. Из личного опыта я знаю: когда войны начинаются без плана, расплачиваются не политики, которые их развязали, а американский народ. Это дети из рабочих кварталов, которые пошли служить в армию», — пишет сенатор.

Несомненно, если война завершится без достижения главной цели, обещанной Трампом и Нетаньяху, — смены режима, — больше всего пострадает народ Ирана. Потери США не ограничатся только человеческими жертвами.

Как Суэцкий кризис 1956 года стал началом конца британского имперского господства на Ближнем Востоке, так и плохо спланированная война Трампа с Ираном может стать началом упадка влияния США в регионе. Эта перспектива должна особенно тревожить стратегов в Вашингтоне на фоне стремительного роста влияния их главного геополитического соперника — Китая.

