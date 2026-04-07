Бить или не быть? Вот в чем вопрос для Трампа

Судя по всему, в Вашингтоне до последнего надеялись, что закулисные переговоры с Тегераном (при посредничестве Пакистана) все-таки принесут какой-то результат. Переговоры, насколько известно, вели все те же спецпредставители Кушнер и Уиткофф, как будто в Америке больше нет Госдепартамента и прочих профессионалов. Трамп, видимо, в ожидании результатов свой десятидневный ультиматум с требованием открыть Ормузский пролив для судоходства (он истек 6 апреля) снова продлил - еще на сутки, до 20-00 по восточноамериканскому времени 7 апреля (биржи в это время будут уже закрыты, Трамп обычно старается их не шокировать «в прямом эфире»). И вот несколько минут назад еще один твит: «Если переговоры продвинутся сегодня и появится что-то конкретное, крайний срок может измениться». Иран ведет себя, как Путин По данным издания Axios, обсуждались условия 45-дневного прекращения огня, которое могло бы стать первым шагом к завершению войны. За эти полтора месяца предстояло договориться об условиях полного завершения конфликта. Главное, что такие ключевые вопросы, как открытие Ормузского пролива и судьба высокообогащенного урана Ирана, как и ядерной программы в целом, планировалось решать лишь на заключительном этапе, то есть уже после наступления режима прекращения огня. Такая схема давала теоретическую возможность Трампу выскочить из войны, в которую он вляпался, однако не накладывала на Тегеран никаких немедленных обязательств. Переговоры как по открытию Ормузского пролива, так и о судьбе ядерной программы Ирана можно было бы вести бесконечно, при этом США оставляли за собой право возобновить нанесение ударов. Но такой вариант Тегеран не устроил, и он передал через посредничающий Пакистан свой отказ.

Отказ оформлен в виде встречных требований, которые трудно трактовать в случае принятия Америкой иначе, как ее поражение в этой войне. В частности, Иран в принципе отверг временное прекращение огня и настаивает на необходимости постоянного завершения войны с учетом требований иранской стороны. В данном случае это примерно калька с российской переговорной позиции по Украине: сначала договоримся об условиях окончания конфликта, а только потом прекращаем огонь. Также Тегеран потребовал прекращения всех конфликтов в регионе, то есть прекращения боевых действий Израиля против ХАМАС и Хезболлы, а также саудитов против хуситов (впрочем, они их и так в последнее время не атакуют). Тегеран требует также выработки нового протокола безопасного судоходства через Ормузский пролив, а вдобавок ко всему еще и восстановления Ирана и выплаты ему компенсаций, а также полного снятия санкций. Бессвязный поток Трампа Поняв, что с капитуляцией Тегерана не вышло, Трамп разразился целой серией новых угроз, почти истерических. Порой это вообще напоминает какой-то бессвязный поток сознания. «Будь моя воля, я бы забрал нефть Ирана себе, но американцы меня не поймут», - это один из перлов. «Когда иранцы не слышат взрывов бомб, они расстраиваются, они хотят слышать взрывы», – еще один. Он также вновь повторил тезис о том, что якобы в Иране уже «новый режим», который «гораздо умнее предыдущих. У них произошла полная смена режима». С чего он это взял – непонятно. Зато понятно, что ставка Израиля и США на то, что они будут слой за слоем выбивать «недоговороспобных фанатиков» и таким образом в конце концов докопаются до «договороспособных», пока не оправдывается. Система демонстрирует поразительную устойчивость, в том числе за счет своей относительной децентрализации и высокой степени индоктринации. Если бы там все решения были завязаны на одного верховного лидера, то режим давно бы рухнул.

Кстати, появились слухи о том, что новый Верховный лидер Муджтаба Хаменеи находится в критическом состоянии в городе Кум. После начала войны 56-летний Хаменеи-младший ни разу не появлялся на публике и не выступал лично. Было зачитано два обращения, приписываемых новому лидеру. А 6 апреля по иранскому ТВ показали даже видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором Хаменеи, «как живой», входит в штаб и анализирует карту с израильским ядерным центром в Димоне. Отсутствие реальных кадров усилило сомнения в его дееспособности. Голоса его там тоже не слышно, само видео имеет все признаки искусственно сгенерированного. Однако тем самым Тегеран демонстрирует еще одно ноу-хау. Выясняется, что страной формально может руководить физически либо недееспособный, либо даже скончавшийся персонаж. Наверняка некоторые другие режимы по мере совершенствования ИИ возьмут эту методику на вооружение. Есть небольшая вероятность, что Трамп после истечения своего «самого-самого-самого последнего» ультиматума все же снова сдаст назад. Но при этом заявит, что Иран кое-какие американские требования выполнил и пролив открыл для судоходства. Действительно, за минувшие выходные через Ормуз прошло два десятка судов. Однако свободой судоходства назвать это трудно. Ведь до войны через пролив в сутки проходило около 135 судов. В Тегеране уже не раз заявляли, что пролив закрыт только для "вражеских" стран, а остальные могут им пользоваться без проблем. На практике это все равно требует каждый раз отдельных договоренностей с Тегераном. Например, два газовоза из Катара, видимо, не получив разрешения, развернулись и ушли обратно. По сути, Тегеран не только не выполнил требования Вашингтона, но явочным порядком утверждает новые правила прохождения пролива.