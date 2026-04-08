Торгаш и открыл путь к величию Ирана

Прочитав с утра последние американо-иранские новости, из чистого любопытства зашел на страницы знакомых по соцсетям трампистов. Ничего неожиданного не увидел: все, как и следовало ожидать, празднуют победу. Перечисляют количество уничтоженных военных объектов, сталелитейных и прочих заводов, портов, убитых политиков и военных и предрекают тегеранскому режиму скорое падение. «Великий Трамп» добился своего - сумел усмирить Иран, который через пару недель сам упадет в руки Вашингтона, как спелое яблоко. Ничего другого, собственно, и не ждал. Трамписты - особый подвид Homo sapiens, их отличает поразительное умение найти своему кумиру оправдание в любой, даже самой, казалось бы, тупиковой ситуации. Смотришь и гадаешь, что теперь они придумают, какие сложные мыслительные конструкции роятся в их сознании с единственной целью - выдать позорное поражение за великий триумф?

Одно слово: капитуляция! Увы, все совсем не так: если ничего не случится, если сегодня у Трампа вдруг не изменится настроение и если перемирие с Ираном реально вступит в силу, то единственное слово, которым можно выразить происходящее, - «капитуляция». Именно капитуляция, и количество уничтоженных военных объектов, убитых высоких чиновников и генералов КСИР ничего не меняет. Ведь вряд ли сегодня можно найти страну, более разрушенную и разоренную войной, чем Украина, но на этом основании никто не скажет, что Россия победила. Такая вот жесткая аналогия… Победа и поражение не константа, не какая-то условная единица - одна на все случаи жизни. Кто победил в войне и кто проиграл - зависит от многих обстоятельств, и в первую очередь от того, насколько выполнена поставленная цель. На пятый год войны России с Украиной даже самому отпетому ватнику не придет в голову объявить Киев проигравшим, несмотря на разрушенную экономику и инфраструктуру. По той простой причине, что цель Москвы была куда более масштабной, чем то, что она имеет сейчас. То же самое и с Ираном: США и Израиль начинали бомбежки не для того, что разгромить какое-то количество стратегических объектов, убить рахбара, а потом уйти как ни в чем не бывало. Для Вашингтона и Тель-Авива любой исход, кроме сдачи Ирана на милость победителя, - поражение, тогда как для тегеранского режима просто уцелеть и сохранить свое существование - уже грандиозная победа...

США и Израиль в этой войне проиграли То, что война пошла не по плану, было очевидно уже в первые дни, когда, казалось, все еще впереди. Дружный хор трампистов тогда повторял один и тот же припев: «Да подождите вы, куда торопитесь, операция только началась, времени еще много». В теории, конечно, все вроде правильно, но любой, кто имеет хоть какое-то представление о войне и не считает вершиной военного искусства игры на нью-йоркском рынке недвижимости, знает, что первые дни - они самые главные. Как все пошло в начале - таким же будет и конец. Паника в рядах противника, разброд и шатания, раскол в элите, в вооруженных силах, общая деморализация - все это должно проявиться в первые часы удара, даже если сама война закончится через год. Ничего подобного в Иране не случилось, и стало ясно - быстрой победы не будет. А в современных войнах лишь быстрая победа - единственно приемлемый вариант для наступающей стороны. Шквал огня, шок и трепет, противник боится поднять голову, зарывается в землю, мечтает о мире и в конце концов падает ниц перед всемогущим победителем! Так выглядит идеальная картина боевых действий с точки зрения великой технологической державы… А вот война на истощение, длительная, требующая большой выдержки и сосредоточения воли - нет, мы так не договаривались. Так что ничего не поделаешь, следует признать реальность - США и Израиль в этой войне проиграли. Опять же, если все пойдет, как происходит сейчас, и не будет каких-то внезапных перемен. На сегодня Тегеран не просто победил - он победил с триумфом, более того, только укрепился как внутри страны, так и за ее пределами.

Одно спасение: билет - вокзал По поводу «внутри страны», надеюсь, никому не надо объяснять, что история бунтов и народных восстаний в Иране закончилась если не навсегда, то очень-очень надолго. Полагать, что скоро там грянет экономический кризис, народ выйдет на улицу и сметет власть - нечто из области фантастики. Никто больше не выйдет. Даже если экономика обвалится. Даже если риал улетит уже не в стратосферу, как сейчас, а прямо в космос. Даже если не будет воды и случится массовый голод. Больше никто на улицу не выйдет! Прямо сейчас КСИР начнет грандиозную чистку - под машину репрессий попадут все, кто плясал на улицах после ликвидации Хаменеи, кто кричал антиправительственные лозунги с крыш и балконов. Подавят любые зачатки свободомыслия… Все полтора месяца войны наблюдатели удивлялись отсутствию беженцев из Ирана - мол, не бегут иранцы из своей страны, несмотря на бомбежки, все ждут и на что-то надеются. Что ж, теперь побегут. Конечно, не толпами по сотни тысяч, как это обычно бывает. Это будет тихое бегство: купили билет, собрали вещи и поехали в аэропорт. Иран начнут покидать самые умные, самые продвинутые, самые полезные для страны. Уедут, потому что поняли: все закончилось, забудь надежду, всяк сюда входящий, что КСИР если не навечно, то минимум на годы. Еще более удручающе выглядит ситуация на внешнем контуре. Сегодня утром Иран проснулся полновластным хозяином Персидского залива, а все страны региона теперь должны ему кланяться… В этой войне Иран преодолел психологический барьер - перекрыл Ормуз. Вдруг выяснилось, что это совсем не страшно и довольно просто. «Почему мы это не сделали раньше?» - наверное, спрашивают себя генералы КСИР. И действительно - почему? Оказалось, это не так и сложно, и даже две ведущие армии мира ничего не могут поделать...

Никакого Дубая больше не будет Сейчас Иран укрепится на всех направлениях. Что нас не убивает - делает нас сильнее. Республика КСИР, выдержавшая полуторамесячный натиск американской и израильской армии, теперь многократно усилится. На ее стороне моральное преимущество, которое значительно сильнее всех самых высокоточных ракет. Кстати, вам нравится Абу-Даби, вас восхищают амбициозные планы молодого саудовского наследника? Что ж, можете все это благополучно забыть. Никакого Абу-Даби и Эр-Рияда на мировой инвестиционной карте больше не будет. Не сразу, конечно, в первое время все нормализуется, но вот что будет дальше, то тут ничего хорошего сказать не получится. Забудьте про инвестиционную привлекательность арабских монархий Залива – всем регионом начнет заправлять Иран, под контролем которого будет Ормуз. Который сможет в любой момент снести любой, самый пафосный небоскреб, да и, в конце концов, оставить все это благолепие без пресной воды... И какой, скажите, дурак решится инвестировать в песочный домик на берегу моря? И забудьте, пожалуйста, про внушительный список уничтоженных военных объектов - все это не имеет никакого значения. Чтобы кошмарить арабские монархии и диктовать свои условия в Ормузе, совсем не нужны танки и самолеты - достаточно ракет и дронов. О да, легенду о том, что у Ирана вот-вот закончатся ракеты и дроны, мы слышали. К тому же видели в первые недели войны оптимистические графики, показывавшие сокращение числа выпущенных ракет и дронов, а также победные реляции израильских экспертов о том, что «Иран способен выпускать в день не более 20 ракет». Не более 20? А сколько нужно, чтобы вывести из строя нефтяные скважины в Саудовской Аравии? Чтобы уничтожить завод по сжижению газа в Катаре? Сколько, чтобы уничтожить систему опреснения воды в Эмиратах, превратив процветающую страну в безжизненную пустыню и центр мировой гуманитарной катастрофы? 20 в день хватит? Увы, хватит и двух баллистических ракет... А что нужно для поддержания режима постоянной угрозы в очень узком Ормузе? Рогатки хватит? Думаю, хватит, только рогатка должна быть покрупнее.