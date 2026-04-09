США и Иран разделят не Ормуз, а правду

Не очень понятно, о чем там собираются переговариваться США с Ираном, поскольку озвученные позиции сторон кардинально противоречит друг другу. Начать с того, что Трамп настаивает на лишении Иран права обогащать уран. Однако Тегеран никак не обозначал своего согласия на такую сделку. Более того, в канун прекращения огня условия «сделки», которую в 10 пунктах обозначил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, выглядит как едва ли не полная капитуляция Америки. Там даже содержатся требования вывода всех американских военных баз из региона, не говоря уже о полном снятии всех санкций (включая санкции ООН) и сохранение права на обогащение урана. Ну и, разумеется, Тегеран хочет единоличного контроля над Ормузом. Впрочем, мы живем в обстановке пост-правды, когда каждый может собственноручно сконструированную виртуальную реальность выдавать за реальность всамделишную. Посему каждая сторона стремится представить даже двухнедельное прекращение огня как свою победу.

Похоже на средневековое пиратство В Иране народ высыпал на улицы праздновать победу над американцами- «Большой сатаной» и сионистами. В Америке же наиболее велеречиво выступил глава Пентагона Пит Хегсет, про возможную отставку которого – как полного непрофессионала - все чаще говорят в Вашингтоне. Он заявил, что Иран унижен и умолял Вашингтон о прекращении огня. «Иран был угрозой на протяжении 47 лет... этому пришел конец. Трамп сотворил историю», - не забыл он отметить исторический вклад непосредственного начальника. Операция "Эпическая ярость" стала историческим и сокрушительным триумфом на поле боя — это была военная Победа с большой буквы, не стеснялся на эпитеты Хегсет. Апофеоз победы. Звучат фанфары, здравицы в честь мудрого Трампа, весь мир рукоплещет. Хотя нет… Первые суда уже действительно пошли через Ормузский пролив (а всего их там скопилось более 800). Однако Тегеран подчеркивает, что делается это исключительно с его разрешения. Тем самым он стремится утвердить свою роль де-факто как главного распорядителя судоходства через пролив. Пока нет ясности в том, взимает ли Тегеран плату за прохождение всех судов, но ранее он говорил, что тверд в намерении это делать. Плата будет составлять в районе 2 млн долларов за танкер. Не очень понятен статус судов так называемых враждебных Ирану государств: будет ли Тегеран их пропускать тоже? Трамп при этом, дабы скрыть свое поражение в главном вопросе замороженной войны (контроле над Ормузом), выступил с весьма экстравагантной идеей, согласно которой США и Иран образуют нечто вроде совместного предприятия и будут вместе взимать плату за транзит через пролив. Воистину, современная политика порой выходит за грань фантастики. Как это будет выглядеть на практике? Американцы с иранцами образуют совместные морские КПП? Или сначала будут деньги брать американцы, а потом через какое-то расстояние иранцы? Похоже на средневековое пиратство. Притом при всем, что Ормузский пролив, согласно международному праву, в том числе Конвенции ООН по морскому праву является международными водами, а посему ни одна из прибрежных стран не имеет права в одностороннем порядке взимать за проход через эти международные воды какую-либо плату. В случае если эта практика будет утверждена применительно к Ормузскому проливу, в международном морском праве воцарится полный хаос. И тогда другие страны могут взять это на вооружение. Следующий регион-кандидат на введение политически мотивированных ограничений — это Балтийское море, тем более что там морские пути в ряде случаев вообще проходят через территориальные воды прибрежных государств.

Израиль воюет, арабы потеряли доверие Перемирие пока неустойчиво, было уже несколько нарушений. В том числе Израиль продолжил обстрелы позиций «Хезболлы» в Ливане. Тегеран уже заявил, что это может стать причиной срыва перемирия. Вслед за чем приостановил свое разрешение судам проходить через Ормузский пролив. В Израиле вряд ли довольны даже заморозкой войны, поскольку ни одна из поставленных в ходе этой войны цели Иерусалим, с точки зрения своей безопасности, не достиг. Ракетная программа Ирана не уничтожена, в том числе и имеющийся у Тегерана ракетный арсенал. Ядерная программа остается под вопросом, но не похоже, что ей в ходе нынешней войны нанесен больший ущерб, чем в июне прошлого года. Главное, что на доктринальном уровне Иран по-прежнему провозглашает своей целью уничтожение Израиля как «сионистского образования». Ни в каких мирных планах пункта о признании Израиля Ираном при этом не фигурирует. Страны Персидского залива, которым досталось от Ирана в ходе войны, пока также не выглядят победителями. Им предстоит осознать новую реальность: «всемогущие» США не смогли ни свергнуть иранский режим, ни добиться пока других заявленных целей вроде демонтажа ядерной и ракетной программ. Хотя, конечно, вопреки требованиям Тегерана, США военные базы из региона не уберут, но арабы удостоверились, что полностью полагаться на Америку им нельзя. Придется самим вести себя с Тегераном поаккуратнее и как-то договариваться. Конечно, даже короткое перемирие для стран Персидского залива снижает риск новых ударов по портам, НПЗ, аэропортам и опреснительным установкам. Но оно не означает быстрого возврата к довоенной нормальности. Ущерб нанесен в том числе критической инфраструктуре. А восстановление доверия инвесторов, логистики и страхового рынка обычно идет дольше, чем прекращение огня. Самый тяжелый удар понес Катар, потерявший чуть менее пятой части выработки СПГ в результате иранской атаки. Кувейт также получил заметный ущерб в нефтяной, энергетической и опреснительной инфраструктуре. В Бахрейне же повреждены установки опреснения. В Эмиратах экономика и инфраструктура в целом устойчивее, но удары пришлись по аэропортам, портам и нефтехимии, а репутационный ущерб для туризма, дававшего 12% ВВП, а также по финансовому сектору может быть длящимся. Относительно сильнее из войны может выйти Саудовская Аравия: ее экономика намного масштабнее. Оман тоже может выиграть как более безопасный дипломатический и логистический хаб. Кстати, он отказался взимать плату за транзит через Ормуз.