Переговоры США с Ираном срываются

Президент Трамп собирается отправить в Исламабад делегацию во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом для переговоров о прекращении американо-израильской войны с Ираном после объявленного 8 апреля соглашения о прекращении огня. В американской команде также «незаменимые и вездесущие» - спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Впрочем, по поводу присутствия Вэнса в Исламабаде полной ясности нет, он может побояться ехать из-за соображений безопасности. Со стороны Ирана ранее был заявлен спикер парламента Галибаф, который, впрочем, уже успел заявить, что поскольку Израиль продолжает удары по «Хезболле» в Ливане (а Ливан, согласно иранской и уже пакистанской версиям, тоже входит в общий «пакет» по перемирию), то мирные переговоры в этой ситуации «бессмысленны». Вашингтон и Иерусалим со своей стороны отрицают, что Ливан подразумевался при договоренностях о прекращении огня. А еще Иран настаивает, чтобы прекращение войны было закреплено резолюцией СБ ООН, все санкции с него были сняты, а активы (до 90 млрд долл., между прочим) были разморожены.

Отношение Израиля к происходящему еще сложнее. Цели войны с точки зрения безопасности Израиля не выглядят достигнутыми. Вроде бы Трамп обещал Нетаньяху, что в ход дальнейших переговоров Вашингтон будет ставить вопрос и по иранской ядерной программе, и по ракетной. Но обещать – не значит жениться. Пока что Тегеран по всем переговорным позициям демонстрирует непреклонность. Внутри Израиля позиции Нетаньяху тоже не бесспорны. Его кабинет формально поддержал паузу по Ирану, но сразу вывел Ливан за рамки сделки (скорее всего, Израиль будет на этом настаивать), тогда как оппозиция и часть правого лагеря считают перемирие в целом стратегически невыгодным и неполным. По Ливану и «Хезболле» Израиль сейчас настроен на продолжение войны независимо от ирано-американской паузы с акцентом на создание буферной зоны на юге Ливана (к югу от реки Литани, шириной минимум 5-10 км). Лидер оппозиции слева Яир Лапид назвал соглашение «политической катастрофой» и обвинил премьера в том, что Израиль не обеспечил свои ключевые требования на переговорах. Справа критика тоже звучит жестко: Авигдор Либерман предупреждает, что пауза дает Ирану время перегруппироваться, а значит, позже Израиль может столкнуться с еще более тяжелой военной кампанией. Официально Израиль по-прежнему требует разоружения «Хезболлы», тем более что это было согласовано еще в ходе предыдущего перемирия (включая сектор Газа и ХАМАС), но так и не выполнено. Но поскольку полностью ликвидировать «Хезболлу» вряд ли удастся (ливанской армии в том числе это оказалось не по силам), то задача-минимум — это ослабление ее сил вблизи границы, разрушение инфраструктуры и принуждение к отходу от линии соприкосновения. К тому же в последнее время «Хезболла» все более плотно сотрудничает в Ливане с палестинскими структурами, связанными в свою очередь с силами «Аль-Кудс» - элитным подразделением спецназначения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, отвечающего за тайные операции, разведку и поддержку проиранских сил за пределами страны.