Сжечь иранцев в душегубках!

Сегодня ночью будет уничтожена целая цивилизация, и она больше никогда не возродится. Этими словами президент США Дональд Трамп фактически объявил наступление Апокалипсиса. К счастью, несбывшегося! И последующее эфемерное перемирие ничуть не притупляет чудовищного обещания. Мы наблюдаем торжество разрушения, ликование и превращение некрофилии в стратегию. Балом правят банальность зла и психопатология, легитимизированные демократическим путем, — через народное голосование — перестают быть дистопией и становятся почти нормой. Еще недавно трудно было представить, что уничтожение целой цивилизации можно будет объявлять с такой гордостью. Но сегодня это, увы, реальность. Даже Гитлер не афишировал лагеря смерти, а в XXI веке его преемники демонстративно санкционируют массовые убийства.

За «идеалы» и «ценности», которые Трамп озвучил сегодня, 80 лет назад, после Нюрнбергского процесса, его единомышленники оказались на виселицах. Теперь же сторонники коллективной эвтаназии давно перекричали тех, кто еще пытается держаться за ставшее архаичным слово «гуманизм». «Демократические» правительства замерли в молчаливом ожидании повеления президента Соединенных Штатов. Мировая элита благословляет план коллективного надругательства над целым народом. А большинство наблюдателей по‑прежнему уверено, что эта участь их минует. Словно ждут, что прилетят инопланетяне и спасут цивилизацию. Сухая критика трамповской некрофилии ничего не меняет. Даже те, кто понимает, какой точки невозврата мы достигли, не способны ни на что, кроме жалобных сетований. Западная пресса тоже критикует беспредельный цинизм Трампа, но это не влияет на происходящее. CNN пишет: «Реализация угроз Трампа означает не только серьезную эскалацию войны с Ираном, но и долгосрочное изменение представлений о морали США на мировой арене». Телеканал сравнивает предложения Трампа с военными преступлениями. Ах, святая наивность (а скорее, лукавство) – пытаться пристыдить моралью. Все равно что объяснять людоеду, что он делает что‑то плохое. The Guardian призывает не забывать международное право и называет заявления Трампа и Хегсета бредом находящегося в горячке кровопийцы.

ABC News (Австралия) напоминает, что когда‑то слова американских президентов воспринимались с уважением, а теперь Трамп выступает с «неадекватными заявлениями». Ура! Все же есть повод для оптимизма: дескать, Трамп же в последние недели продлевал наступление Апокалипсиса и каждый раз отступал. Но можно ли считать это спасением? Как может мир, судьба которого стала игрушкой в руках человека, утратившего чувство реальности, жить, надеясь лишь на то, что угрозы опять не будут исполнены? Общая картина напоминает сюжет, который когда‑то описал Сёрен Кьеркегор в «Дневнике обольстителя». В театре за кулисами начался пожар. Клоун вышел на сцену, чтобы предупредить зрителей об опасности. Те решили, что это шутка, и начали аплодировать. Клоун с мольбой повторил предупреждение — зал ответил овацией. Возможно, и наш мир закончится так же: под аплодисменты зрителей, уверенных, что все происходящее — лишь розыгрыш… Во всяком случае, сегодня мир продолжает наблюдать за собственным уничтожением как посторонний зритель… На протяжении десятилетий Система убеждала людей, что технологическое превосходство делает любое вооруженное сопротивление бессмысленным. И добилась своего – мир признал, что бороться против Системы невозможно. Этот массовый гипноз сейчас рушится на примере Ирана. Именно это выводит Систему из себя, заставляя ее действовать все более неадекватно. Оказывается, те, кто до сих пор проигрывал и не сопротивлялся, делали это не из‑за технологического неравенства, а потому что их лидеры не могли предложить альтернативу. Причина поражений — не революционные движения и не их слабость, а неспособность политических лидеров создать и показать альтернативу Системе. В итоге революции превращались в контрреволюции. И в тот момент, когда Система окончательно уверовала в свою непогрешимость, Иран ломает этот парадигмальный порядок. Для Системы это серьезная угроза. Поэтому она и проявляет инстинкт самосохранения устами Трампа.