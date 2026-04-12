До всемирной перманентной революции рукой подать…

В фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Вавилон» (2006) случайный выстрел в Марокко меняет судьбы людей в США, Мексике и Японии. В знаменитом рассказе Рэя Брэдбери «И грянул гром» раздавленная в далеком прошлом бабочка приводит к тому, что в США вместо либерального президента к власти приходит диктатор. Но в нашем мире время словно исчезло: последствия событий наступают мгновенно. Глобальная деревня никому не оставляет возможности отсидеться в стороне. Война на Ближнем Востоке продолжает оказывать разрушительное влияние на экономику и политику стран, находящихся далеко от пылающего региона. Где‑то, как в Бангладеш, недовольство пока сдерживается в терпимых рамках — вторая «революция» за полтора года была бы слишком тяжелым испытанием. Но во многих других странах массовые протесты уже поднимают политическую температуру до уровня восстания.

The Guardian описывает демонстрации, начавшиеся в Ирландии 7 апреля и постепенно обретающие характер хаоса. Чтобы успокоить водителей и фермеров, возмущенных резким ростом цен на топливо, власти вынуждены были привлечь армию. Однако беспорядки расширяются, и теперь опасаются, что они перекинутся на Норвегию. За последнюю неделю литр дизеля в Ирландии подорожал с 1,7 до 2,17 евро, бензина — с 1,74 до 1,97 евро. Резкий скачок топливных цен, вызванный войной против Ирана, привел к закрытию сотен автозаправок. Водители перекрывают магистрали, блокируют нефтебазы и нефтеперерабатывающий завод. Дефицит горюче-смазочных материалов парализовал транспорт и осложнил снабжение продуктами. Несмотря на участие армейских подразделений, ирландскому правительству пока не удается снять блокаду, устроенную водителями и фермерами. Протестующие заявляют, что готовы стоять неделями, если дефицит не будет устранен и цены не снизятся. Власти обвиняют их в шантаже. А под угрозой между тем перевозки продуктов, воды и того же топлива.

Переговоры правительства с представителями транспортного и сельскохозяйственного секторов завершились безрезультатно. Демонстранты отказываются прекращать блокаду. А министр юстиции Джим О’Каллахан обвинил в происходящем «внешних игроков», считая, что британский ультраправый активист Томми Робинсон пытается использовать ирландские протесты в своих целях. Беспорядки волной катятся по всему миру - рост цен на нефть вызвал негодование потребителей и рабочих по всему миру. Люди требуют от своих правительств решительных шагов для преодоления кризиса, компенсаций за вынужденную переплату при покупке топлива. Определенные меры кое-где предпринимаются. В одних странах временно снижают топливные налоги, в других — пытаются уменьшить спрос. На Филиппинах, например, объявлено «национальное чрезвычайное положение в энергетической сфере». В Ирландии правительство объявило пакет мер на 250 миллионов евро для снижения стоимости топлива, но этого оказалось недостаточно. Единственный нефтеперерабатывающий завод страны в графстве Корк, а также топливные базы в Лимерике, Голуэе и Фойнсе остаются заблокированными. Сотни тракторов перекрыли центральные улицы Дублина и автомагистрали. Медицинские службы уже сообщают о сбоях в работе скорой помощи.