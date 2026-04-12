До всемирной перманентной революции рукой подать…

В фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Вавилон» (2006) случайный выстрел в Марокко меняет судьбы людей в США, Мексике и Японии. В знаменитом рассказе Рэя Брэдбери «И грянул гром» раздавленная в далеком прошлом бабочка приводит к тому, что в США вместо либерального президента к власти приходит диктатор. Но в нашем мире время словно исчезло: последствия событий наступают мгновенно. Глобальная деревня никому не оставляет возможности отсидеться в стороне.
Война на Ближнем Востоке продолжает оказывать разрушительное влияние на экономику и политику стран, находящихся далеко от пылающего региона. Где‑то, как в Бангладеш, недовольство пока сдерживается в терпимых рамках — вторая «революция» за полтора года была бы слишком тяжелым испытанием. Но во многих других странах массовые протесты уже поднимают политическую температуру до уровня восстания.
The Guardian описывает демонстрации, начавшиеся в Ирландии 7 апреля и постепенно обретающие характер хаоса. Чтобы успокоить водителей и фермеров, возмущенных резким ростом цен на топливо, власти вынуждены были привлечь армию. Однако беспорядки расширяются, и теперь опасаются, что они перекинутся на Норвегию.
За последнюю неделю литр дизеля в Ирландии подорожал с 1,7 до 2,17 евро, бензина — с 1,74 до 1,97 евро. Резкий скачок топливных цен, вызванный войной против Ирана, привел к закрытию сотен автозаправок. Водители перекрывают магистрали, блокируют нефтебазы и нефтеперерабатывающий завод. Дефицит горюче-смазочных материалов парализовал транспорт и осложнил снабжение продуктами.
Несмотря на участие армейских подразделений, ирландскому правительству пока не удается снять блокаду, устроенную водителями и фермерами. Протестующие заявляют, что готовы стоять неделями, если дефицит не будет устранен и цены не снизятся. Власти обвиняют их в шантаже. А под угрозой между тем перевозки продуктов, воды и того же топлива.
Переговоры правительства с представителями транспортного и сельскохозяйственного секторов завершились безрезультатно. Демонстранты отказываются прекращать блокаду. А министр юстиции Джим О’Каллахан обвинил в происходящем «внешних игроков», считая, что британский ультраправый активист Томми Робинсон пытается использовать ирландские протесты в своих целях.
Беспорядки волной катятся по всему миру - рост цен на нефть вызвал негодование потребителей и рабочих по всему миру. Люди требуют от своих правительств решительных шагов для преодоления кризиса, компенсаций за вынужденную переплату при покупке топлива.
Определенные меры кое-где предпринимаются. В одних странах временно снижают топливные налоги, в других — пытаются уменьшить спрос. На Филиппинах, например, объявлено «национальное чрезвычайное положение в энергетической сфере».
В Ирландии правительство объявило пакет мер на 250 миллионов евро для снижения стоимости топлива, но этого оказалось недостаточно. Единственный нефтеперерабатывающий завод страны в графстве Корк, а также топливные базы в Лимерике, Голуэе и Фойнсе остаются заблокированными. Сотни тракторов перекрыли центральные улицы Дублина и автомагистрали. Медицинские службы уже сообщают о сбоях в работе скорой помощи.
Протестующие настроены весьма решительно. Их представитель Джон Даллон заявил: «Мы будем стоять столько, сколько нужно, и не покинем столицу». Он обвинил правительство в игнорировании бедственного положения людей. «Они говорят, что это мы взяли страну в заложники. На самом деле это правительство взяло страну в заложники», — утверждает лидер демонстрантов.
Показательно, что даже в нефтедобывающей Норвегии после закрытия Ормузского пролива топливо резко подорожало, и начались протесты. Норвежские водители организовали марш на Осло - 10 апреля колонна грузовиков направилась к зданию парламента. С 1 апреля в стране уже снижены топливные налоги, но потребители требуют большего. По данным Национального статистического управления, в марте цены на бензин и смазочные материалы выросли на 17,9%, а стоимость дизеля выросла аж на 23,6%. Представитель ведомства отметил, что столь резкого месячного роста цен еще никогда не наблюдалось.
Вне сомнений, война на Ближнем Востоке становится катализатором социальных протестов по всему миру. Обычные люди начинают задаваться вопросами геополитики и осознавать, кому выгодна война.
Марксистская формулировка «классовое сознание» спустя сто лет вновь обретает актуальность. Того и гляди народ ринется на баррикады. А там и до всемирной перманентной революции рукой подать…