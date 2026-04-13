В планах Трампа возобновить удары по Ирану
Новость дня
В планах Трампа возобновить удары по Ирану

Запах крови как новое международное право

исповедь на заданную тему
Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
03:12 687

Глобальный миропорядок не рушится от одного оглушительного взрыва. Уроки поствестфальского и постверсальского миров убеждает, что международная система начинает сыпаться постепенно, с едва уловимого скрипа в механизмах, которые десятилетиями считались надежными. Но начиная с 2022 года, после вторжения России в Украину эти звуки доносятся отовсюду: от Донбасса до Газы и Ливана, от нефтяных терминалов Красного моря до залов ожидания в Будапеште и священных камней Иерусалима.

Словно после наполеоновских или гитлеровских войн, потерявшие веру в завтрашний день люди не только жадно впиваются в потоки горячей ленты новостей, но и всей душой ощущают, а умом осознают, что пространство для дипломатических маневров сузилось до критического минимума, ибо риск перестал быть вероятностью, превратившись в новую норму человеческой жизни.

После вторжения России в Украину эти звуки доносятся отовсюду: от Донбасса до Газы и Ливана, от нефтяных терминалов Красного моря до залов ожидания в Будапеште и священных камней Иерусалима

Тупик в тени: Иран и США у края пропасти

Уже не громким скрипом, а скорее железным лязгом стала новость, поступившая из Саудовской Аравии. Эр-Рияд восстановил прокачку нефти по восточно-западному трубопроводу, выведя его на максимальную мощность. Для читателя вероятно это всего лишь ничего не значащая новость о нефтяной промышленности и диверсификации маршрутов из ведущего государства арабаского мира. Для геополитического аналитика же — признание драматической реальности: Ормузский пролив, главная артерия мировой энергетики, больше не воспринимается нефтяными игроками безопасным маршрутом.

Когда крупнейший экспортер нефти в мире делает ставку на дорогостоящие обходные пути, он не просто старается уберечься от надвигающейся лавины, но и посылает рынку сигнал: эпоха гарантированной навигации в заливе подошла к концу. Нефть перестала быть просто дорогой продукцией, превратившись в инструмент давления и, одновременно, ахиллесову пяту мировой экономики.

Пока саудовские инженеры открывают задвижки на трубопроводах, дипломаты в закрытых кабинетах их плотно закрывают. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном, на которые возлагались осторожные надежды, фактически зашли в глухой тупик.

Многочасовые раунды консультаций не привели ни к чему, кроме сухой формулировки: «стороны разошлись». В контексте Ближнего Востока отсутствие прогресса — не пауза, а эскалация в режиме ожидания. Ключевые точки раздора — ядерная программа, контроль над судоходством и влияние прокси-группировок — стали настолько фундаментальными, что любая уступка воспринимается сторонами как политическое самоубийство. Когда дипломатия замолкает, начинают говорить военные бюджеты. И, они уже заговорили. Все находятся в ожидании: предоставит ли Конгресс США 200-миллиардный бюджет Трампу на продолжение войны?

Уже не громким скрипом, а скорее железным лязгом стала новость, поступившая из Саудовской Аравии. Эр-Рияд восстановил прокачку нефти по восточно-западному трубопроводу, выведя его на максимальную мощность

Венгерский разлом

В то время как внимание мировой общественности приковано к Востоку, в Европе зреет событие, которое перекраивает архитектуру западного давления на Иран и Россию. Выборы в Венгрии вдребезги разбили и без того шаткие позиции “путинской мыши” Виктора Орбана — «несносного ребенка» Евросоюза, который годами ханжески, но мастерски балансировал между Брюсселем, Москвой и Пекином.

На первый иллюзорный взгляд, судьба Будапешта очень далека от проблем Персидского залива. Однако, не стоит упускать из поля зрения, что Венгрия — ключевой узел «Турецкого потока». После того, как внешнеполитическая линия Орбана даст трещину и Европа станет более консолидированной, ее политика в отношении внешних угроз станет жестче и предсказуемее. Не только для Москвы, но и для Тегерана это весьма плохая новость: на европейском пространстве исчезает «слабое звено», через которое можно было умело играть на противоречиях внутри Запада.

Внутренний фронт Америки: Раскол в лагере MAGA

Однако самой большой неопределенностью остается внутриполитический расклад, вызвавший ощутимый разлад в самих Соединенных Штатах. Внутри страны нет того единства, которое необходимо для продолжения большой войны. Более того, раскол наметился там, где его ждали меньше всего — в самом сердце движения Дональда Трампа.

Издание Forbes фиксирует тектонический сдвиг: такие фигуры, как Алекс Джонс и Кэндис Оуэнс, открыто критикуют жесткую линию и войну Трампа в отношении Ирана. Для части убежденных и идеологизированных “изоляционистов”-сторонников MAGA «Америка прежде всего» означает уход из региона, а не новую воронку расходов и человеческих жизней.

Раскол наметился там, где его ждали меньше всего — в самом сердце движения Дональда Трампа

Американское общество смотрит на Ближний Восток не через призму геополитических шахмат вышедшего в тираж Бзежинского, а через ценники на заправках. Страх перед затяжным конфликтом перевешивает любые идеологические установки. Большинство американцев не сочувствуют Ирану, как и далеки от внешнеполитических ориентиров своей страны и в целом международной политики, но они еще меньше верят в «быструю и легкую победу». Это создает социальный предел терпения, который Белый дом (нынешний или будущий) не сможет игнорировать.

Искры на Храмовой горе

На фоне вышеописанной макроэкономической и геополитической напряженности риск возгорания большой межрелигиозной войны, как вероятного последствия разрушительной войны вокруг и в самом Иране, остается самым непредсказуемым триггером.

Очередной визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору (Аль-Аксу) в текущих условиях — не просто сакральный политический знак. Вовсе нет. В условиях вспыхнувшего пожара войны на всем Ближнем Востоке, Бен-Гвир поднес горящую спичку к пороховой бочке. Взрыв неминуем, а под обломками разлетевшихся частиц регионального порядка и прежде устоявшейся после арабо-израильских войн на протяжении десятилетий системы геополитического и межрелигиозного равновесия может остаться весь Восток. Страшные последствия этой авантюры могут стать необратимыми.

Бен-Гвир поднес горящую спичку к пороховой бочке

В регионе, где символы важнее цифр в отчетах, подобные шаги могут включить цепную реакцию гораздо быстрее, чем запущенная в Иерусалим иранская баллистическая ракета. Для исламского мира это брошенный вызов, который безусловно потребует ответа.

Вместо резюме

Складывается драматическая картина: нефтяная инфраструктура готовится к блокаде, дипломатия парализована, а внутри западных союзов и политических движений углубляются трещины.

Неминуема ли трагическая катастрофа? Нам приходится констатировать, что прежний региональный порядок и глобальная международная система больше не дают гарантии государствам. Никто не хочет уступать, а терпение на исходе… Звук скрипов после украинской войны сменился оглушительным грохотом павшей Системы. Взрывы и выстрелы. Всюду запахло пролитой человеческой кровью…

ЭТО ВАЖНО

Доллары, баррели и человеческие жизни. Завтра в 10:00
Доллары, баррели и человеческие жизни. Завтра в 10:00 продолжение главной темы
01:16 2319
Карточная игра у точки невозврата
Карточная игра у точки невозврата наша аналитика
12 апреля 2026, 21:22 3725
Нефть взлетела на фоне провала переговоров США и Ирана
Нефть взлетела на фоне провала переговоров США и Ирана обновлено 03:14
03:14 1709
Украина строит военный завод под землей. Заработали и частные системы ПВО
Украина строит военный завод под землей. Заработали и частные системы ПВО
02:55 595
Нетаньяху заявил, что «война продолжается». А Кац грозит руководству «Хезболлы»
Нетаньяху заявил, что «война продолжается». А Кац грозит руководству «Хезболлы» обновлено 02:05
02:05 1874
Будем надеяться, что Трамп не сошел с ума
Будем надеяться, что Трамп не сошел с ума наша аналитика
12 апреля 2026, 18:08 6965
В планах Трампа возобновить удары по Ирану
В планах Трампа возобновить удары по Ирану обновлено 02:35
02:35 12979
До всемирной перманентной революции рукой подать…
До всемирной перманентной революции рукой подать… горячая тема
12 апреля 2026, 23:20 3093
Путин еще больше боится за свою жизнь
Путин еще больше боится за свою жизнь
12 апреля 2026, 20:44 6038
Тофик Алиев о медали и финале чемпионата Европы: «Поначалу это было интересно, но теперь раздражает…»
Тофик Алиев о медали и финале чемпионата Европы: «Поначалу это было интересно, но теперь раздражает…»
12 апреля 2026, 20:34 2529
Пезешкиан – Путину: Иран может заключить соглашение с США
Пезешкиан – Путину: Иран может заключить соглашение с США обновлено 19:31
12 апреля 2026, 19:31 6168
