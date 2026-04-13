Запах крови как новое международное право

Глобальный миропорядок не рушится от одного оглушительного взрыва. Уроки поствестфальского и постверсальского миров убеждает, что международная система начинает сыпаться постепенно, с едва уловимого скрипа в механизмах, которые десятилетиями считались надежными. Но начиная с 2022 года, после вторжения России в Украину эти звуки доносятся отовсюду: от Донбасса до Газы и Ливана, от нефтяных терминалов Красного моря до залов ожидания в Будапеште и священных камней Иерусалима. Словно после наполеоновских или гитлеровских войн, потерявшие веру в завтрашний день люди не только жадно впиваются в потоки горячей ленты новостей, но и всей душой ощущают, а умом осознают, что пространство для дипломатических маневров сузилось до критического минимума, ибо риск перестал быть вероятностью, превратившись в новую норму человеческой жизни.

Тупик в тени: Иран и США у края пропасти Уже не громким скрипом, а скорее железным лязгом стала новость, поступившая из Саудовской Аравии. Эр-Рияд восстановил прокачку нефти по восточно-западному трубопроводу, выведя его на максимальную мощность. Для читателя вероятно это всего лишь ничего не значащая новость о нефтяной промышленности и диверсификации маршрутов из ведущего государства арабаского мира. Для геополитического аналитика же — признание драматической реальности: Ормузский пролив, главная артерия мировой энергетики, больше не воспринимается нефтяными игроками безопасным маршрутом. Когда крупнейший экспортер нефти в мире делает ставку на дорогостоящие обходные пути, он не просто старается уберечься от надвигающейся лавины, но и посылает рынку сигнал: эпоха гарантированной навигации в заливе подошла к концу. Нефть перестала быть просто дорогой продукцией, превратившись в инструмент давления и, одновременно, ахиллесову пяту мировой экономики. Пока саудовские инженеры открывают задвижки на трубопроводах, дипломаты в закрытых кабинетах их плотно закрывают. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном, на которые возлагались осторожные надежды, фактически зашли в глухой тупик. Многочасовые раунды консультаций не привели ни к чему, кроме сухой формулировки: «стороны разошлись». В контексте Ближнего Востока отсутствие прогресса — не пауза, а эскалация в режиме ожидания. Ключевые точки раздора — ядерная программа, контроль над судоходством и влияние прокси-группировок — стали настолько фундаментальными, что любая уступка воспринимается сторонами как политическое самоубийство. Когда дипломатия замолкает, начинают говорить военные бюджеты. И, они уже заговорили. Все находятся в ожидании: предоставит ли Конгресс США 200-миллиардный бюджет Трампу на продолжение войны?

Венгерский разлом В то время как внимание мировой общественности приковано к Востоку, в Европе зреет событие, которое перекраивает архитектуру западного давления на Иран и Россию. Выборы в Венгрии вдребезги разбили и без того шаткие позиции “путинской мыши” Виктора Орбана — «несносного ребенка» Евросоюза, который годами ханжески, но мастерски балансировал между Брюсселем, Москвой и Пекином. На первый иллюзорный взгляд, судьба Будапешта очень далека от проблем Персидского залива. Однако, не стоит упускать из поля зрения, что Венгрия — ключевой узел «Турецкого потока». После того, как внешнеполитическая линия Орбана даст трещину и Европа станет более консолидированной, ее политика в отношении внешних угроз станет жестче и предсказуемее. Не только для Москвы, но и для Тегерана это весьма плохая новость: на европейском пространстве исчезает «слабое звено», через которое можно было умело играть на противоречиях внутри Запада. Внутренний фронт Америки: Раскол в лагере MAGA Однако самой большой неопределенностью остается внутриполитический расклад, вызвавший ощутимый разлад в самих Соединенных Штатах. Внутри страны нет того единства, которое необходимо для продолжения большой войны. Более того, раскол наметился там, где его ждали меньше всего — в самом сердце движения Дональда Трампа. Издание Forbes фиксирует тектонический сдвиг: такие фигуры, как Алекс Джонс и Кэндис Оуэнс, открыто критикуют жесткую линию и войну Трампа в отношении Ирана. Для части убежденных и идеологизированных “изоляционистов”-сторонников MAGA «Америка прежде всего» означает уход из региона, а не новую воронку расходов и человеческих жизней.

Американское общество смотрит на Ближний Восток не через призму геополитических шахмат вышедшего в тираж Бзежинского, а через ценники на заправках. Страх перед затяжным конфликтом перевешивает любые идеологические установки. Большинство американцев не сочувствуют Ирану, как и далеки от внешнеполитических ориентиров своей страны и в целом международной политики, но они еще меньше верят в «быструю и легкую победу». Это создает социальный предел терпения, который Белый дом (нынешний или будущий) не сможет игнорировать. Искры на Храмовой горе На фоне вышеописанной макроэкономической и геополитической напряженности риск возгорания большой межрелигиозной войны, как вероятного последствия разрушительной войны вокруг и в самом Иране, остается самым непредсказуемым триггером. Очередной визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору (Аль-Аксу) в текущих условиях — не просто сакральный политический знак. Вовсе нет. В условиях вспыхнувшего пожара войны на всем Ближнем Востоке, Бен-Гвир поднес горящую спичку к пороховой бочке. Взрыв неминуем, а под обломками разлетевшихся частиц регионального порядка и прежде устоявшейся после арабо-израильских войн на протяжении десятилетий системы геополитического и межрелигиозного равновесия может остаться весь Восток. Страшные последствия этой авантюры могут стать необратимыми.