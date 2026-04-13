Если верно для Киева, то справедливо для Ирана

Новость о том, что США, потерпев провал в переговорах в Исламабаде, начали блокировку Ормузского пролива и собираются закрыть выход в открытое море для судов, транспортирующих иранскую нефть и нефтепродукты, породила осторожную надежду. Похоже, американцы все же не намерены бросить начатое ими на полпути. Ничего хорошего в эскалации военного конфликта, конечно, нет - последствия непредсказуемы, и уж точно быстрых результатов не будет. Закрепившийся в Иране по ходу войны режим КСИР будет сопротивляться до конца, и где проходит предел его возможностей, где тот самый конец - никто сейчас и предположить не решится. Яснее ясного, что Тегеран продолжит ассиметричную войну, которая позволила ему стойко держаться уже полтора месяца. КСИР в ответ на действия американцев и израильтян наверняка предпримет удар за ударом по арабским монархиям Залива, поставив Штаты перед нелегким выбором: либо поднять руки и признать поражение, либо невозмутимо взирать, как уходит в прошлое процветание стран-союзниц... Миллиарды долларов, вложенных в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, налоговые оазисы и безопасные финансовые гавани, недвижимость и туризм - все коту под хвост всего за пару месяцев.

Бросить все и уйти? Мы сейчас зрители эпической драмы исторического масштаба, и американо-израильская кампания по финансовому удушению Тегерана может стать ее финальной сценой. Однако никакого другого пути ни у американцев, ни у израильтян не осталось. Уйти сейчас, бросив все, прийти к выводу, что «Ормуз не особо и нужен» и вообще «какое нам дело до Абу-Даби и Эр-Рияда», «у нас своя нефть, пусть беспокоятся те, кто получает ее из Залива», а «нас защищает необъятный Мировой океан» — уже не получится. Во-первых, цены на нефть растут для всех стран, включая те, что сами ее добывает и сами перерабатывают. Цены на топливо в Штатах уже выросли на 50%, и никакой огромный-преогромный океан от этого не спасет. Во-вторых - как так? До того, как американцы вошли в Залив, - Ормуз был открыт, танкеры сновали туда-сюда, цены на недвижимость в Дубае били все новые рекорды. А они своим появлением все там переломали, начудили невесть что, а теперь - баста, бери шинель - пошли домой? Их не волнует, как это отразится на международной репутации США, и кто теперь будет им доверять? Не мудрено, конечно, Штатам заявить, мол, нам вообще нет дела ни до кого, ни до чего - закроемся в собственной стране и плевать хотели на всех. Но, увы, такое могут позволить себе, скажем, Чехия или Голландия. Но сверхдержава, даже сама того не желая, не в состоянии изолироваться, самоустраниться. Как бы кто этому ни противился, - Америке есть дело до всего на свете. А на случай, если все-таки решатся отказаться от внешнеполитической активности, то вызванный их уходом с мировой арены хаос продлится недолго - все образовавшиеся ниши успешно займут китайцы. Вот как вы, американцы, думаете, если все страны, континенты, все союзники, на которых вы плевать хотели, окажутся под Китаем, когда наступит ваш черед? Понятно, что подобный сценарий будет разыгран не сразу, и наверняка к тому времени никакого Трампа в Белом доме уже не будет, но внешняя политика сверхдержавы тем и отличается от внешней политики Бельгии, что она учитывает угрозы на годы вперед. Короче, спрыгнуть с корабля и скрыться за океаном не удастся. Стало быть, почти шекспировское - продолжать или не продолжать - не имеет никаких альтернатив.

Иран перешел Рубикон В этом контексте имеет смысл поговорить о порочности главного тезиса трампистов: мол, на самом деле Америка уже выполнила свою миссию - разрушила военную промышленность Ирана, уничтожила и обезглавила политическую и военную элиты, лишила страну армии, флота, и авиации. Несомненно, соблазн пойти по этому пути и объявить Иран проигравшим весьма велик, но, как говорится, все не так просто. Не стоит забывать, что есть сегодня страна, которая разрушена войной в разы сильнее, чем исламская республика. И это, как вы догадались, Украина. Ее стирают с лица земли гораздо более беспощадно и радикально, чем Иран: уничтожается не только военная, но и гражданская инфраструктура - предприятия, электростанции, передающие мощности и т.д. Страна потеряла 10 млн человек - не менее ста тысяч погибли, остальные вынуждены были бежать за рубеж... Но никому не пришло в голову объявить Россию победителем в войне с Украиной. И если это верно для Киева, то это тем более справедливо для Ирана. В подтверждение небольшой пример. Знаете ли вы такие названия, как Iran Hondro, Pars hondro, SAIPA, Bahman, Kish hondro? Скорее всего, вы о них ничего не слышали. А между тем это крупные предприятия иранских автопроизводителей. Кто-нибудь из тех, кто уверен, что Иран стерт в порошок, в курсе, что страна является крупным автопроизводителем? Причем иранцы собирают свои автомобили с очень высоким уровнем локализации, используя преимущественно местные комплектующие. Работают на автопроизводствах до полумиллиона человек, что составляет 2,5% от всех трудоустроенных в стране.

И что, слышали ли вы за прошедшие полтора месяца о разрушенных иранских автозаводах? Я, например, такой информации не видел. А еще у Ирана текстиль, металлургия, бытовая химия, электроника, простая и примитивная, но в быту очень нужная - вроде стабилизаторов для холодильников и телевизоров… Вдобавок Иран производит газовые турбины для теплоэлектростанций и еще много чего чисто прикладного. К чему я все это? Да к тому, что гражданская экономика Ирана практически не пострадала - многочисленные заводы, электростанции, сфера услуг никуда не делись. А это рабочие места, прибыль, налоги и в конечном итоге - деньги в бюджет. Не говоря уже о нефти и неиссякаемом источнике долларов – Ормузе, закрыть который наглухо вряд ли удастся. Да за такие солидные деньги можно восстановить немалую часть военного потенциала. А иранцам много и не нужно, чтобы господствовать в Персидском заливе, чтобы держать за причинные места арабских шейхов. Ксирократии так повезло с месторасположением, что вообще без надобности мощные флот и авиация - достаточно запуска двух ракет и десяти дронов в сутки, и можно диктовать свои условия соседям по региону.