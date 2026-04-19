На каждого Башира найдется свой Хабиб, это выражение получило в Ливане широкое распространение 44 года назад. Говорится в нем о Башире Жмайеле, которому довелось занимать пост президента страны всего 22 дня, и его убийце Хабибе Шартуни. Смысл крылатого на Ближнем Востоке афоризма заключается в следующем: каждый пособник врага дождется своего палача. В более широком контексте выражение представляет собой перефразированную арабскую пословицу: «На каждую измену найдется своя любовь». То есть если кто-то причинил тебе боль, отыщется и тот, кто поможет. Слово «хабиб» в переводе с арабского означает «любящий».

Нынешние переговоры между Ливаном и Израилем, проходящие в Вашингтоне, заполнили эту фразу новым смыслом. Если верить прогнозам, возможна даже встреча ливанского президента Жозефа Ауна с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. По существу же речь идет не о переговорах на равных, а об оформлении капитуляции и принятии ливанскими властями горизонтальной позы перед Тель-Авивом. Очевидно, что Жозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам вынуждены соглашаться со всеми предложенными Израилем условиями. Хотя бы на словах… Однако выполнить главное из предъявляемых требований - разоружение «Хезболлы» - у них нет ни сил, ни желания. Ситуация зашла в тупик, ибо Ливан без «Хезболлы» - государство с выбитыми зубами, а уничтожение «Хезболлы» оказалось не по силам даже мощному еврейскому государству. Ливанским властям пришлось вступить в политический диалог с Израилем, пусть и на уровне послов, в то время как «Хезболла» неимоверными усилиями противостоит израильской оккупации на юге страны, и это политическое действо есть не что иное, как капитулянтство и коллаборационизм. В переговорах, где одна сторона лишь диктует, а другая лишь изгибается и ложится плашмя, доминантные позиции сохраняет Израиль. Цель ясна - Тель-Авив подливает масло в огонь внутренних противоречий Ливана, пытаясь, вновь, как и в 1980-е, ввергнуть страну в кровавое гражданское столкновение. Разжечь «войну всех против всех», чтобы облегчить оккупацию и добиться распада государства.

Однако Навафу Саламу и Жозефу Ауну не мешало бы вспомнить историю сорокалетней давности и переосмыслить: повторяя судьбу Башира Жмайеля, они рискуют встретить своего Хабиба Шартуни. Тогда, в сентябре 1982 года, в оккупированном Израилем Ливане 35-летний лидер правохристианской партии «Катаиб» и военный преступник Башир Жмайель был убит менее чем через месяц после того, как при поддержке Тель-Авива стал президентом. Бомбу в штаб-квартире «Катаиб» в бейрутском районе Ашрафийе заложил ливанский христианин, член Сирийской социал-националистической партии Хабиб Шартуни. Как и многие ливанские христиане и мусульмане, Шартуни видел в Жмайеле коллаборациониста и марионетку сионистского режима. Почти сразу арестованный, не отрицая своей причастности к убийству, грамогласно заявил: «Я, Хабиб Шартуни, без колебаний заявляю, что привел в исполнение приговор народа предателю Баширу Жмайелю, и осознаю свою правовую ответственность. Я не раскаиваюсь: напротив, если бы Жмайель вернулся, убил бы его снова. Истинна народная мудрость: «У каждого предателя есть свой Хабиб». Убежден, что в моей стране на каждого предателя и коллаборациониста найдутся тысячи Хабибов».