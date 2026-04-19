На каждого Башира найдется свой Хабиб, это выражение получило в Ливане широкое распространение 44 года назад. Говорится в нем о Башире Жмайеле, которому довелось занимать пост президента страны всего 22 дня, и его убийце Хабибе Шартуни. Смысл крылатого на Ближнем Востоке афоризма заключается в следующем: каждый пособник врага дождется своего палача.
В более широком контексте выражение представляет собой перефразированную арабскую пословицу: «На каждую измену найдется своя любовь». То есть если кто-то причинил тебе боль, отыщется и тот, кто поможет. Слово «хабиб» в переводе с арабского означает «любящий».
Нынешние переговоры между Ливаном и Израилем, проходящие в Вашингтоне, заполнили эту фразу новым смыслом. Если верить прогнозам, возможна даже встреча ливанского президента Жозефа Ауна с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. По существу же речь идет не о переговорах на равных, а об оформлении капитуляции и принятии ливанскими властями горизонтальной позы перед Тель-Авивом.
Очевидно, что Жозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам вынуждены соглашаться со всеми предложенными Израилем условиями. Хотя бы на словах… Однако выполнить главное из предъявляемых требований - разоружение «Хезболлы» - у них нет ни сил, ни желания. Ситуация зашла в тупик, ибо Ливан без «Хезболлы» - государство с выбитыми зубами, а уничтожение «Хезболлы» оказалось не по силам даже мощному еврейскому государству.
Ливанским властям пришлось вступить в политический диалог с Израилем, пусть и на уровне послов, в то время как «Хезболла» неимоверными усилиями противостоит израильской оккупации на юге страны, и это политическое действо есть не что иное, как капитулянтство и коллаборационизм. В переговорах, где одна сторона лишь диктует, а другая лишь изгибается и ложится плашмя, доминантные позиции сохраняет Израиль. Цель ясна - Тель-Авив подливает масло в огонь внутренних противоречий Ливана, пытаясь, вновь, как и в 1980-е, ввергнуть страну в кровавое гражданское столкновение. Разжечь «войну всех против всех», чтобы облегчить оккупацию и добиться распада государства.
Однако Навафу Саламу и Жозефу Ауну не мешало бы вспомнить историю сорокалетней давности и переосмыслить: повторяя судьбу Башира Жмайеля, они рискуют встретить своего Хабиба Шартуни.
Тогда, в сентябре 1982 года, в оккупированном Израилем Ливане 35-летний лидер правохристианской партии «Катаиб» и военный преступник Башир Жмайель был убит менее чем через месяц после того, как при поддержке Тель-Авива стал президентом. Бомбу в штаб-квартире «Катаиб» в бейрутском районе Ашрафийе заложил ливанский христианин, член Сирийской социал-националистической партии Хабиб Шартуни. Как и многие ливанские христиане и мусульмане, Шартуни видел в Жмайеле коллаборациониста и марионетку сионистского режима.
Почти сразу арестованный, не отрицая своей причастности к убийству, грамогласно заявил: «Я, Хабиб Шартуни, без колебаний заявляю, что привел в исполнение приговор народа предателю Баширу Жмайелю, и осознаю свою правовую ответственность. Я не раскаиваюсь: напротив, если бы Жмайель вернулся, убил бы его снова. Истинна народная мудрость: «У каждого предателя есть свой Хабиб». Убежден, что в моей стране на каждого предателя и коллаборациониста найдутся тысячи Хабибов».
Осужденный Шартуни провел 8 лет в ливанской тюрьме Румие и был освобожден лишь в 1990 году сирийскими военными. В ходе тогдашних боев между сирийской армией и силами генерала Мишеля Ауна сирийцы захватили город Бааблат, где содержался убийца президента, и выпустили его на волю. Это было вполне предсказуемо: партия, членом которой он являлся, ставила своей идеологической целью объединение Сирии и Ливана, так что нет ничего удивительного в том, что Хабиб Шартуни был представлен как агент сирийских спецслужб. Впрочем, это лишь предположение. Его освобождение сирийцами в этом свете тоже не выглядит неожиданным.
Дальнейшая судьба Шартуни неизвестна. Сообщалось, что долгие годы он жил в Сирии. В одном из интервью 2011 года заявил, что приказ убить Жмайеля получил не из Сирии, а от своей партии. В 2017 году ливанский суд заочно приговорил его к смертной казни. Однако Шартуни так и не был найден — его местонахождение неизвестно, и по сей день никто не знает, жив ли он вообще.
После тех событий в Ливане и Сирии возникла новая версия пословицы: «На каждую измену найдется хабиб (любовь), на каждого Башира — свой Хабиб»...