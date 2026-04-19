Экспорт Азербайджана сокращается: на нефтегазовый сектор приходится 84% поставок

На прошлой неделе Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана опубликовал отчет о внешнеторговых операциях за первый квартал 2026 года. Согласно статистике, совокупный товарооборот за январь–март составил почти $9,4 млрд. Из этой суммы $5,4 млрд пришлось на экспорт, а $4 млрд — на импорт.
Сравнение с прошлым годом
Показатели текущего года демонстрируют заметное снижение активности. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года объем внешней торговли был на $2,5 млрд выше и достигал почти $11,956 млрд. В 2025 году экспорт составлял $6,3 млрд, а импорт — $5,66 млрд.
Несмотря на сохранение положительного сальдо, экспорт в годовом исчислении сократился почти на $1 млрд. Импорт показал еще более резкий спад — примерно на $1,66 млрд, что указывает на общее охлаждение внешнеторговой активности страны.
Распределение по секторам
В первом квартале 2026 года структура торговли распределилась следующим образом:
- Экспорт: Государственный сектор обеспечил поставки на $2,4 млрд, частный — на $3 млрд.
- Импорт: На частный сектор пришлось $3,36 млрд, на государственный — около $291 млн. Физические лица ввезли товаров на сумму около $355 млн.
Ежемесячная динамика
Анализ по месяцам выявил волатильность поставок. После январского пика в $2,235 млрд объем экспорта в феврале просел до $1,43 млрд, однако в марте наметилось восстановление — показатель вырос до $1,737 млрд.
Импорт в марте также показал небольшой рост, составив $1,4 млрд против средних значений в $1,3 млрд в январе и феврале.
Нефтегазовая зависимость и ненефтяной сектор
Сырьевой сектор по-прежнему доминирует в структуре продаж. В январе–марте 2026 года 84% всего экспорта ($4,54 млрд) составила продукция нефтегазовой отрасли. Стоит отметить, что зависимость несколько снизилась: в первом квартале 2025 года доля нефти и газа составляла 88% ($5,614 млрд).
Позитивным сигналом стал умеренный рост ненефтяного экспорта. За отчетный период он составил $862 млн, что выше показателя прошлого года за аналогичное время ($772 млн).
Наблюдаемое снижение ключевых показателей может быть обусловлено несколькими факторами.
Ценовая конъюнктура
Сокращение экспортной выручки при незначительном росте ненефтяного сектора указывает на возможную коррекцию мировых цен на энергоносители или изменение объемов добычи.
Сжатие импорта
Резкое падение импорта (почти на 30%) может свидетельствовать о снижении внутреннего инвестиционного спроса или завершении крупных государственных инфраструктурных проектов, требовавших закупки зарубежного оборудования и материалов.
Диверсификация
Несмотря на общее падение цифр, уменьшение доли нефтегазового сектора в экспорте с 88% до 84% и рост ненефтяных поставок на 11,6% говорят о медленном, но последовательном снижении зависимости экономики от ресурсов.
Азербайджан сохраняет уверенный торговый профицит ($1,4 млрд), однако замедление динамики как экспорта, так и импорта требует внимания к вопросам стимулирования внутреннего потребления и дальнейшей поддержки ненефтяного производства.