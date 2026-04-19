Экспорт Азербайджана сокращается: на нефтегазовый сектор приходится 84% поставок

На прошлой неделе Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана опубликовал отчет о внешнеторговых операциях за первый квартал 2026 года. Согласно статистике, совокупный товарооборот за январь–март составил почти $9,4 млрд. Из этой суммы $5,4 млрд пришлось на экспорт, а $4 млрд — на импорт.

Сравнение с прошлым годом Показатели текущего года демонстрируют заметное снижение активности. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года объем внешней торговли был на $2,5 млрд выше и достигал почти $11,956 млрд. В 2025 году экспорт составлял $6,3 млрд, а импорт — $5,66 млрд. Несмотря на сохранение положительного сальдо, экспорт в годовом исчислении сократился почти на $1 млрд. Импорт показал еще более резкий спад — примерно на $1,66 млрд, что указывает на общее охлаждение внешнеторговой активности страны. Распределение по секторам В первом квартале 2026 года структура торговли распределилась следующим образом: - Экспорт: Государственный сектор обеспечил поставки на $2,4 млрд, частный — на $3 млрд. - Импорт: На частный сектор пришлось $3,36 млрд, на государственный — около $291 млн. Физические лица ввезли товаров на сумму около $355 млн.

Ежемесячная динамика Анализ по месяцам выявил волатильность поставок. После январского пика в $2,235 млрд объем экспорта в феврале просел до $1,43 млрд, однако в марте наметилось восстановление — показатель вырос до $1,737 млрд. Импорт в марте также показал небольшой рост, составив $1,4 млрд против средних значений в $1,3 млрд в январе и феврале. Нефтегазовая зависимость и ненефтяной сектор Сырьевой сектор по-прежнему доминирует в структуре продаж. В январе–марте 2026 года 84% всего экспорта ($4,54 млрд) составила продукция нефтегазовой отрасли. Стоит отметить, что зависимость несколько снизилась: в первом квартале 2025 года доля нефти и газа составляла 88% ($5,614 млрд). Позитивным сигналом стал умеренный рост ненефтяного экспорта. За отчетный период он составил $862 млн, что выше показателя прошлого года за аналогичное время ($772 млн).