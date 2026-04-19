Безответный вопрос: кто сейчас управляет Ираном?

Ситуация в Ормузском проливе напоминает лихорадку: то в жар, то в холод. В конце недели Иран успел открыть Ормузский пролив, затем объявить о приостановке переговоров с США и снова закрыть пролив. Это не дипломатический маневр и не блеф. Это похоже на симптом: у Тегерана больше нет единого центра принятия решений, борьба разных фракций приводит к метаниям на внешнеполитической сцене без единого сценария и тем более главного режиссера. 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сделал заявление, которое мгновенно обвалило нефтяные цены: Ормузский пролив открыт для всех коммерческих судов на период перемирия. Brent упал на 11% за несколько часов. В Исламабаде, где должен был пройти второй раунд переговоров, началась суета — отель Serena (там проходил первый раунд) усилил охрану, полиция выставила контрольно-пропускные пункты. Казалось, конфликт, наконец, движется к развязке.

В отсутствии главного арбитра Но уже 19 апреля представитель объединенного командования иранских вооруженных сил сообщил, что «Ормузский пролив вернулся в прежнее состояние». В СМИ появились сообщения, что пролив «находится под полным контролем КСИР», а Корпус стражей исламской революции открыл огонь как минимум по одному судну, пытавшемуся пройти через него. Замглавы МИД Саид Хатибзаде после этого объявил о приостановке прямых переговоров с США. Судоходные компании, которые и без того не спешили возвращаться в пролив после объявления об его открытии — слишком свежа память о 21 атаке на торговые суда с начала войны, — окончательно прекратили навигацию. А Дональд Трамп заявил, что Иран «немного схитрил, как делал это 47 лет». Чтобы понять, что произошло, нужно ответить на один ключевой вопрос: кто на самом деле управляет Ираном сейчас, когда старший Хаменеи точно мертв, а младший, избранный/назначенный на его место, ни разу не показывался на публике. Помимо того, что ни одного по-настоящему важного решения от его имени даже и не было оглашено. При покойном Хаменеи иранская политическая система работала как сложный баланс конкурирующих фракций — реформаторов, прагматиков, военных, клириков, — которые вели постоянную борьбу за влияние, но в критических ситуациях подчинялись единому арбитру. Верховный лидер был не просто символической фигурой, а еще выполнял функцию системного арбитра, не позволявшего ни одной из группировок получить абсолютный контроль.

28 февраля этого арбитра не стало. Американо-израильские удары уничтожили не только военную инфраструктуру — они обезглавили систему управления. И теперь, в отсутствие главного арбитра (Муджтаба Хаменеи пока на такового явно не тянет), каждая из группировок действует по собственной логике — и они противоречат друг другу. С одной стороны, дипломатический лагерь во главе с министром иностранных дел Аракчи. Прагматики понимают: экономика Ирана под двойным давлением — военных разрушений и американской морской блокады, введенной 13 апреля, — не выдержит долго. Нефтяной экспорт заблокирован, в Персидском заливе и Оманском море американские военные вынуждают суда разворачиваться обратно. 23 корабля уже подчинились требованиям ВМС США. С другой стороны, КСИР. Организация, которая с гибелью Хаменеи и части военного командования резко усилилась. Оставшиеся командиры настроены непримиримо и даже фанатично: ни шагу назад. Для них Ормузский пролив — не разменная монета в переговорах, а последний реальный рычаг воздействия на США и весь западный мир. 20% мирового морского экспорта нефти, 20% мирового СПГ проходят через Ормуз. Это та самая «ядерная кнопка» конвенциональной войны, которую даже не нужно нажимать до конца, — достаточно держать на ней палец. Обогащенный уран – еще один символ суверенитета, КСИР его так просто не отдаст. Именно поэтому открытие пролива от имени Аракчи было торпедировано КСИР в течение суток. Иранские внутренние противоречия накладываются на американский максимализм в исполнении импульсивного Трампа, и эта «адская смесь» делает переговоры почти невозможными. Ой, держите меня семеро! Первый раунд в Исламабаде, 11–12 апреля, провалился показательно. США выдвинули красные линии: полное прекращение обогащения урана, демонтаж всех крупных ядерных объектов, передача высокообогащенного урана американской стороне, прекращение финансирования вооруженных марионеток по всему Ближнему Востоку. Иран ответил своими 10 пунктами: в том числе разморозка иранских активов, снятие санкций, сохранение суверенитета над Ормузом, право на «мирный атом» (читай: обогащение урана с перспективой создания ядерного оружия). Вице-президент Вэнс улетел из Пакистана, заявив, что «мяч на иранской стороне». Аракчи написал в соцсетях о «максимализме и постоянно меняющихся правилах игры». Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф добавил, что США «не смогли завоевать доверие иранской делегации».

Дональд Трамп изначально вовсе не планировал дальнейшую войну — он хотел давлением вынудить Иран к переговорам. Угроза «уничтожения иранской цивилизации», брошенная 7 апреля, была, по словам источников WSJ, импровизацией, не согласованной с командой по национальной безопасности. Трамп сознательно пытался «выглядеть максимально нестабильным» (согласно формуле «ой, держите меня семеро»!), полагая, что это усилит давление. Он отказался от посредничества Европы и выбрал Пакистан. Он также отказался от операции против острова Харк — ключевого экспортного терминала иранской нефти, — опасаясь риска потерь, которые американское общество ему не простит. Оно и так в большинство своем не понимает, что Трамп творит в Персидском заливе и зачем он «вписался за Израиль». Перед нами президент, который хочет быстрой сделки, боится роста цен на топливо и реакции рынков, помнит, как иранский кризис с заложниками стоил выборов Джимми Картеру, и при этом окружен командой, которая дозирует ему оперативную информацию, опасаясь импульсивных решений. Это не сила переговорной позиции. Это управляемый (плохо) хаос в Вашингтоне. Еще один опасный сюжет Пока Иран и США торгуются за Ормуз, на юге Аравийского полуострова разворачивается потенциально не менее опасный сюжет. Замминистра иностранных дел хуситского правительства Хусейн аль-Эззи объявил об угрозе закрытия Баб-эль-Мандебского пролива — если Трамп «продолжит препятствовать миру». Баб-эль-Мандеб соединяет Красное море с Аденским заливом и открывает путь из Индийского океана к Суэцкому каналу. Через него идет нефть из Персидского залива в Европу и Средиземноморье (12% мирового объема, через Ормуз еще 20%). Одновременное закрытие обоих проливов означало бы глобальный энергетический кризис, несопоставимый по масштабам с тем, что мы наблюдали с конца февраля. Хуситы действуют в рамках иранской стратегии «оси сопротивления», хотя степень координации после гибели Хаменеи неясна. Тем не менее угроза реальна: хуситы уже доказали свою способность к масштабным атакам на судоходство в Красном море в предыдущие годы.