Главком Ирана: Армия готова биться «до последнего вздоха»
Безответный вопрос: кто сейчас управляет Ираном?

Михаил Потапов, автор haqqin.az
17:38 2246

Ситуация в Ормузском проливе напоминает лихорадку: то в жар, то в холод. В конце недели Иран успел открыть Ормузский пролив, затем объявить о приостановке переговоров с США и снова закрыть пролив. Это не дипломатический маневр и не блеф. Это похоже на симптом: у Тегерана больше нет единого центра принятия решений, борьба разных фракций приводит к метаниям на внешнеполитической сцене без единого сценария и тем более главного режиссера.

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сделал заявление, которое мгновенно обвалило нефтяные цены: Ормузский пролив открыт для всех коммерческих судов на период перемирия. Brent упал на 11% за несколько часов. В Исламабаде, где должен был пройти второй раунд переговоров, началась суета — отель Serena (там проходил первый раунд) усилил охрану, полиция выставила контрольно-пропускные пункты. Казалось, конфликт, наконец, движется к развязке.

Аракчи просто сказал. И что же дальше?

В отсутствии главного арбитра

Но уже 19 апреля представитель объединенного командования иранских вооруженных сил сообщил, что «Ормузский пролив вернулся в прежнее состояние». В СМИ появились сообщения, что пролив «находится под полным контролем КСИР», а Корпус стражей исламской революции открыл огонь как минимум по одному судну, пытавшемуся пройти через него. Замглавы МИД Саид Хатибзаде после этого объявил о приостановке прямых переговоров с США.

Судоходные компании, которые и без того не спешили возвращаться в пролив после объявления об его открытии — слишком свежа память о 21 атаке на торговые суда с начала войны, — окончательно прекратили навигацию. А Дональд Трамп заявил, что Иран «немного схитрил, как делал это 47 лет».

Чтобы понять, что произошло, нужно ответить на один ключевой вопрос: кто на самом деле управляет Ираном сейчас, когда старший Хаменеи точно мертв, а младший, избранный/назначенный на его место, ни разу не показывался на публике. Помимо того, что ни одного по-настоящему важного решения от его имени даже и не было оглашено.

При покойном Хаменеи иранская политическая система работала как сложный баланс конкурирующих фракций — реформаторов, прагматиков, военных, клириков, — которые вели постоянную борьбу за влияние, но в критических ситуациях подчинялись единому арбитру. Верховный лидер был не просто символической фигурой, а еще выполнял функцию системного арбитра, не позволявшего ни одной из группировок получить абсолютный контроль.

28 февраля этого арбитра не стало. Американо-израильские удары уничтожили не только военную инфраструктуру — они обезглавили систему управления. И теперь, в отсутствие главного арбитра (Муджтаба Хаменеи пока на такового явно не тянет), каждая из группировок действует по собственной логике — и они противоречат друг другу.

С одной стороны, дипломатический лагерь во главе с министром иностранных дел Аракчи. Прагматики понимают: экономика Ирана под двойным давлением — военных разрушений и американской морской блокады, введенной 13 апреля, — не выдержит долго. Нефтяной экспорт заблокирован, в Персидском заливе и Оманском море американские военные вынуждают суда разворачиваться обратно. 23 корабля уже подчинились требованиям ВМС США.

С другой стороны, КСИР. Организация, которая с гибелью Хаменеи и части военного командования резко усилилась. Оставшиеся командиры настроены непримиримо и даже фанатично: ни шагу назад. Для них Ормузский пролив — не разменная монета в переговорах, а последний реальный рычаг воздействия на США и весь западный мир. 20% мирового морского экспорта нефти, 20% мирового СПГ проходят через Ормуз. Это та самая «ядерная кнопка» конвенциональной войны, которую даже не нужно нажимать до конца, — достаточно держать на ней палец. Обогащенный уран – еще один символ суверенитета, КСИР его так просто не отдаст.

Именно поэтому открытие пролива от имени Аракчи было торпедировано КСИР в течение суток.

Иранские внутренние противоречия накладываются на американский максимализм в исполнении импульсивного Трампа, и эта «адская смесь» делает переговоры почти невозможными.

Ой, держите меня семеро!

Первый раунд в Исламабаде, 11–12 апреля, провалился показательно. США выдвинули красные линии: полное прекращение обогащения урана, демонтаж всех крупных ядерных объектов, передача высокообогащенного урана американской стороне, прекращение финансирования вооруженных марионеток по всему Ближнему Востоку. Иран ответил своими 10 пунктами: в том числе разморозка иранских активов, снятие санкций, сохранение суверенитета над Ормузом, право на «мирный атом» (читай: обогащение урана с перспективой создания ядерного оружия).

Вице-президент Вэнс улетел из Пакистана, заявив, что «мяч на иранской стороне». Аракчи написал в соцсетях о «максимализме и постоянно меняющихся правилах игры». Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф добавил, что США «не смогли завоевать доверие иранской делегации».

Перемирие истекает 21 апреля. Трамп дал понять, что может не продлевать его в случае провала второго раунда

Дональд Трамп изначально вовсе не планировал дальнейшую войну — он хотел давлением вынудить Иран к переговорам. Угроза «уничтожения иранской цивилизации», брошенная 7 апреля, была, по словам источников WSJ, импровизацией, не согласованной с командой по национальной безопасности. Трамп сознательно пытался «выглядеть максимально нестабильным» (согласно формуле «ой, держите меня семеро»!), полагая, что это усилит давление. Он отказался от посредничества Европы и выбрал Пакистан. Он также отказался от операции против острова Харк — ключевого экспортного терминала иранской нефти, — опасаясь риска потерь, которые американское общество ему не простит. Оно и так в большинство своем не понимает, что Трамп творит в Персидском заливе и зачем он «вписался за Израиль».

Перед нами президент, который хочет быстрой сделки, боится роста цен на топливо и реакции рынков, помнит, как иранский кризис с заложниками стоил выборов Джимми Картеру, и при этом окружен командой, которая дозирует ему оперативную информацию, опасаясь импульсивных решений. Это не сила переговорной позиции. Это управляемый (плохо) хаос в Вашингтоне.

Еще один опасный сюжет

Пока Иран и США торгуются за Ормуз, на юге Аравийского полуострова разворачивается потенциально не менее опасный сюжет. Замминистра иностранных дел хуситского правительства Хусейн аль-Эззи объявил об угрозе закрытия Баб-эль-Мандебского пролива — если Трамп «продолжит препятствовать миру».

Баб-эль-Мандеб соединяет Красное море с Аденским заливом и открывает путь из Индийского океана к Суэцкому каналу. Через него идет нефть из Персидского залива в Европу и Средиземноморье (12% мирового объема, через Ормуз еще 20%). Одновременное закрытие обоих проливов означало бы глобальный энергетический кризис, несопоставимый по масштабам с тем, что мы наблюдали с конца февраля.

Хуситы действуют в рамках иранской стратегии «оси сопротивления», хотя степень координации после гибели Хаменеи неясна. Тем не менее угроза реальна: хуситы уже доказали свою способность к масштабным атакам на судоходство в Красном море в предыдущие годы.

На этом фоне расползается еще одна трещина — между США и европейскими союзниками. Трамп отказался от европейского посредничества, выбрав Пакистан. Это само по себе является демонстративным жестом: дипломатическая традиция, в которой Европа играла роль связующего звена с Тегераном, отброшена. «Начальник внешней политики ЕС» Кая Каллас, совершая поездку по Ближнему Востоку, предупредила об опасности создания прецедента с ормузскими «пошлинами» за проход судов, которые Иран пытался ввести в период перемирия. «Если мы позволим взимать плату за эти воды, мы увидим то же самое в других частях мира», — сказала она в Абу-Даби. Она все правильно говорит. Только вот без рычагов влияния на переговорный процесс это пустая декларация.

Перемирие истекает 21 апреля. Трамп дал понять, что может не продлевать его в случае провала второго раунда. Иранская сторона официально не подтвердила готовность к нему. Какие возможны варианты?

Первый — сделка до дедлайна

Признаки того, что она возможна, есть: Высший совет национальной безопасности Ирана обсуждает новые американские предложения, охрана отеля Serena в Исламабаде усилена. Но разрыв по ядерному вопросу и контролю над Ормузом слишком велик, чтобы закрыть его за двое суток. Так что этот сценарий маловероятен.

Второй — продление перемирия

Наиболее вероятный исход в краткосрочной перспективе. Обе стороны экономически заинтересованы в паузе. Трамп следит за ценами на топливо и биржевыми индексами. Иранская экономика не выдержит длительной блокады. Пауза нужна обоим — но пауза не решает ничего.

Третий — эскалация после 21 апреля

Если КСИР окончательно возьмет верх над «прагматиками», а хуситы выполнят угрозу по Баб-эль-Мандебу, если Трамп решит, что «политические издержки» войны меньше, чем стоимость капитуляции — настанет принципиально новая фаза конфликта. С учетом того, что Трамп уже отказался от захвата Харка из-за риска потерь, в распоряжении США остался ограниченный арсенал военных мер давления.

Наконец, теоретически возможен еще один вариант — частичная сделка. Разморозка части активов и временное открытие Ормуза в обмен на приостановку блокады — но без решения ядерного вопроса. Наименее желательный для США вариант, но, возможно, единственно достижимый. Он не устраняет ни одного из корневых противоречий и гарантирует возврат к кризису через несколько месяцев.

Карточная игра у точки невозврата наша аналитика
12 апреля 2026, 21:22 5972
Иран диктует. Трамп продолжает отступать за считанные часы...; все еще актуально
11 апреля 2026, 13:38 6511
На войне с Ираном Трамп и его Семья зарабатывают миллиарды разбираем с Юрием Фельштинским
11 апреля 2026, 04:18 9478
Последнее слово за Трампом
Последнее слово за Трампом заявил постпред США
19:14 758
Безответный вопрос: кто сейчас управляет Ираном?
Безответный вопрос: кто сейчас управляет Ираном? наша аналитика
17:38 2250
Противоречивые заявления звучат из Ирана
Противоречивые заявления звучат из Ирана обновлено 19:31
19:31 4818
Главком Ирана: Армия готова биться «до последнего вздоха»
Главком Ирана: Армия готова биться «до последнего вздоха» обновлено 17:54
17:54 5685
Звонок Вучича Алиеву
Звонок Вучича Алиеву
17:07 2007
Экспорт Азербайджана сокращается: на нефтегазовый сектор приходится 84% поставок
Экспорт Азербайджана сокращается: на нефтегазовый сектор приходится 84% поставок таможенная статистика; все еще актуально
13:30 3248
Договариваться с Америкой будут «Краб» и «Одноглазый»
Договариваться с Америкой будут «Краб» и «Одноглазый» наша корреспонденция
16:27 3246
Война неизбежна. Трамп и КСИР готовятся ко второму раунду
Война неизбежна. Трамп и КСИР готовятся ко второму раунду актуальный комментарий
02:14 7573
Вслед за Центральной Азией: Азербайджан объявляет о переходе к атомной энергетике
Вслед за Центральной Азией: Азербайджан объявляет о переходе к атомной энергетике главная тема
13:53 5987
Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы в Тбилиси
Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы в Тбилиси обновлено
14:21 5003
«Это деньги на войну»: Зеленский резко раскритиковал решение США
«Это деньги на войну»: Зеленский резко раскритиковал решение США
14:10 3656

