Атомная бомба обреченного

В последние годы особую актуальность вновь обрела тема атомного оружия. После развала СССР она как-то ушла в тень – ядерную бомбу стали воспринимать как явный перебор средств воздействия на противника, к которому нет смысла прибегать в эпоху локальных войн и борьбы с терроризмом. И действительно, в ситуации, когда главными врагами человечества были «Аль-Каида» и ИГИЛ, ядерное оружие - это как пушка, которой начнут стрелять по воробьям. Штука, безусловно, радикальная, но крайне опасная и с непредсказуемым по масштабам результатом.

Тогда же люди пришли к выводу, что глобальные войны, грозящие исчезновением целых государств и народов, в принципе, не стоит затевать, а значит, эпоха сдерживания, элементом которой были в том числе и ядерные боеголовки, закончилась. Более того, развитые страны, особенно в Европе, уверовав, что сражения с окопами и танками ушли в прошлое, почти перестали производить оружие и содержать армии. Какой там, к черту, Усама… Но весь этот дивный мир, в котором главным врагом стали парни в тапочках, способные разве что взорвать бомбу в торговом центре, рухнул в один день. В отличие от других исторических прецедентов, когда один этап ратного дела плавно сменял другой, нынешняя трансформация не была длительной и постепенной - все изменилось внезапно и в одночасье. С утра 24 февраля 2022 года мир проснулся другим. Все, на чем строились стратегии большинства стран мира, рухнуло. Остались в стороне террористические войны и локальные конфликты, когда одна незначительная страна воюет за кусок границы с другой такой же незначительной страной. Вернулись времена больших войн – с теми же танками и авиацией, но еще и баллистическими ракетами, дронами и РСЗО... Вдруг выяснилось, какими же мы были до смешного наивными, когда считали главными возмутителями спокойствия в мире каких-то там Усаму бен Ладена и Абу-Бакра аль-Багдади. На первый план вышли политики, в распоряжении которых многомиллионные армии и гигантские арсеналы ракет. Какой там, к черту, Усама – просто мелкий подражатель и дилетант…

Пришло время тяжеловесных вызовов, и ответы на них предполагается искать не менее солидные. И один из них, естественно, - наличие ядерного оружия. С началом российско-украинской войны все чаще поминают постулат, к которому пришли в 60-х годах прошлого века - единственной гарантией безопасности для любой страны является оружие массового поражения. А если кто не понял этого на примере Украины, то Иран - к вашим услугам. Нет никаких сомнений в том, что будь у Тегерана атомная бомба, американские военные корабли вряд ли сейчас бороздили бы просторы Персидского залива. Пока толстый сохнет - тощий сдохнет Да и нападение России на Украину, по уже устоявшемуся мнению, стало возможным только потому, что Киев в 1994-м официально отказался от ядерного оружия - вот если б сейчас оно было у Незалежной, никто бы не посмел на нее напасть... Что ж, самое время поближе рассмотреть эту коварную тему. Мало кто сейчас к ней обращается, и ошибочное мнение, что именно Будапештский меморандум и есть корень зла, основательно закрепилось, став прямо-таки мейнстримом. На самом же деле сей меморандум в данном случае вообще ни при чем. Вопреки распространенному заблуждению, подписанное в Будапеште соглашение, причем предварительное, не касалось гарантий безопасности Украины априори - документ лишь предполагал помощь Киеву в случае ядерной агрессии против него. Никто не давал никаких более широких обещаний - на обычную войну с использованием конвенционального оружия эта норма не распространяется.

А ведь ныне любят утверждать, главным образом сами украинцы, что наличие ядерного оружия гарантировало бы Украине неприкосновенность... Не знаю, не знаю, есть большие сомнения по этому поводу. Если по существу, то прежде всего, на мой взгляд, следует обратиться к общеизвестной и никем не оспариваемой истине: ядерка - это оружие шантажа, а не практического применения. Но чтобы такой шантаж привел к прогибу противника, нужно несколько обстоятельств. Первое - демография. Если вас 20 млн, а население вашего противника - 200 млн, то нечего и думать, что вы сможете его победить. «Пока толстый сохнет - тощий сдохнет» - как раз про то. Да, двухсотмиллионная страна потеряет десять процентов населения, только вас к тому времени вообще не станет. Так что, прежде чем начинать ядерный шантаж, непременно зайдите в Википедию и уточните численность населения вашего неприятеля. Это может стать вопросом жизни и смерти. Второе - количество боеголовок. Если у вас население в пять раз, а количество боезарядов - в десять раз меньше, чем у противника, – выбросьте из головы мысли о ядерном шантаже. Враг задавит вас количеством. Простая арифметика: на один ваш удар он ответит десятью, в итоге он выживет, а вот вас не станет. И третье, пожалуй, самое главное - ценность жизни. Чем она выше - тем хуже сработает ваш блеф, чем ниже - тем проще размахивать ядерной дубинкой и пугать всех вокруг. Потому как все знают - «у этого мозги не в порядке, может и выстрелить».

Но Путин печется о своей жизни Обратите внимание на панический страх европейцев и американцев из-за возможной ядерной войны - они боятся, что Россия ударит первой, и при этом абсолютно не учитывают, что в конечном итоге она пострадает больше, чем США. Эта простая мысль никому не приходит в голову, так как большинство уверено - русские могут плюнуть на все и шарахнуть... Может, это так, а может, и нет. Если вспомнить размеры стола, за которым Путин принимал иностранных гостей во времена пандемии, о своей жизни он очень и очень печется. А учитывая количество наворованных денег у генералитета и российских политиков, они тоже не спешат на небеса… В общем, судя по всему, готовность России применить ядерное оружие преувеличена, и Запад стал жертвой своих же фильмов о вечно пьяных русских генералах, которые захватывают ядерные объекты и начинают атомную войну. Просто так, от нечего делать. Все обстоит, скорее всего, подобным образом, но никто не стремится проверить - так ли оно на самом деле. И вот тут третий фактор, который играет на руку России, - низкая цена человеческой жизни. Европеец уверен, что Россия, если надо, может запросто перенести уничтожение, скажем, Петербурга, потому что для Кремля цена жизни - ноль рублей. А вот для Запада в ответ потерять Париж - немыслимая трагедия. Это знают в Брюсселе, знают в Вашингтоне, и что самое плохое, знают в Москве, Пекине, Тегеране. Однако ядерный шантаж со стороны государства, в котором человеческая жизнь что-то да значит - маловероятен. И если это ясно вам, то ясно и вашему противнику. Обладание ядерным оружием для Украины ничего бы не изменило. Вот есть у вас атомная бомба, и что вы сделаете? Используете ее первым? В ответ на оккупацию Мариуполя и Бердянска? Вы это серьезно? Думаете, что после этого у вас останется хоть один союзник в мире? Даже если вы тысячу раз правы, атом - это табу, которое не обсуждается…