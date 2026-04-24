Борьба США с Китаем: порт Анаклия против «маршрута Трампа»

Строящийся на черноморском побережье Грузии глубоководный порт Анаклия превратился в объект острого геополитического соперничества между Китаем и США. Пекин и Вашингтон ведут борьбу за контроль над Срединным коридором, который соединяет Азию с Европой через территорию Азербайджана в обход России. На днях сопредседатель Хельсинкской комиссии Конгресса США, республиканец Джо Уилсон, заявил, что переход этого стратегически важного объекта под китайский контроль недопустим с точки зрения национальных интересов Соединенных Штатов. Конгрессмен акцентирует внимание на растущем влиянии Китая и России в Грузии, особенно в контексте проекта Анаклия, который он классифицирует как критически важный элемент инфраструктуры. Уилсон подчеркнул: для Вашингтона принципиально важно, чтобы подобные проекты не попадали под управление «авторитарных сил». «Для Соединенных Штатов крайне важно, чтобы эта инфраструктура оставалась открытой и не оказывалась под господством Пекина», — резюмировал американский законодатель.

Это далеко не первый случай, когда официальные лица и конгрессмены США предостерегают Грузию от передачи порта под управление КНР. Примечательно, что в качестве аргументов они зачастую используют вопросы демократии и прав человека, стремясь не допустить перехода стратегического актива в руки главного геополитического конкурента. И это происходит вопреки тому, что в самом Вашингтоне — особенно в период администрации Трампа — данные ценности фактически были исключены из списка внешнеполитических приоритетов. В апреле 2025 года в заявлении американской «Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе» (Хельсинкской комиссии) подчеркивалось: передача Анаклии под контроль Китая станет уступкой стратегического актива правительству страны, «которая не разделяет демократические ценности и не признает трансатлантическую архитектуру безопасности». Напомним, что в 2016 году реализация проекта порта Анаклия была поручена консорциуму западных компаний (Anaklia Development Consortium). В пул инвесторов вошли TBC Holding Anaklia (Грузия), Van Oord PPP International (Нидерланды), Wondernet Express (Великобритания), G-Star LLC (Болгария), Conti International (США) и нидерландский бизнесмен Боб Мейер. Возглавили проект основатели партии «Lelo» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Согласно первоначальному плану, первое судно должно было зайти в порт еще в 2020 году. Однако тогда же правительство Грузии обвинило консорциум в срыве обязательств, расторгло контракт и объявило, что строительство будет продолжено за счет государственных средств. По условиям, установленным кабмином, инвестору будет принадлежать лишь 49% акций объекта. 29 мая 2024 года власти Грузии объявили, что этот пакет в 49% акций приобретет китайско-сингапурский консорциум. В его состав входят китайская государственная корпорация China Communications Construction Company Limited (CCCC) и зарегистрированная в Сингапуре China Harbour Investment Pte. Ltd, которая, по ряду свидетельств, является дочерней структурой той же китайской госкомпании. С этого момента США и частично Европейский союз усилили давление на официальный Тбилиси с целью вытеснения китайского бизнеса из проекта. Вашингтон оперативно ввел санкции против китайского консорциума, претендующего на долю в Анаклии. Грузинская сторона, по всей видимости, использует данный вопрос как инструмент торга с Западом и до сих пор не подписала официальный договор с китайской стороной. Порт Анаклия становится ключевым фактором и в обострившихся отношениях Грузии с Евросоюзом. Недавно при финансовой поддержке Еврокомиссии был опубликован доклад о геополитической роли Грузии как транзитного узла. В документе Генерального директората по вопросам расширения и политики соседства (DG ENEST) отмечается: «При рассмотрении Срединного коридора Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция выступают ключевыми игроками на пути из Китая в Европу. Однако важную роль также играют Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Молдова и Украина». При этом уточняется, что исследование может не отражать официальную позицию ЕС.

В докладе детально анализируется транзитный потенциал Грузии, возможности дорожного сообщения и статус порта Анаклия. Также обсуждается проект прокладки подводного кабеля по дну Черного моря, связывающего страну с Европой. Авторы подчеркивают, что «проект порта Анаклия носит сугубо политический характер» и в настоящий момент реализуется под китайским руководством. Тем не менее признается, что завершение строительства способно значительно усилить морской потенциал Грузии и придать импульс развитию Срединного коридора. Согласно исследованию, наращивание мощностей портов Поти, Батуми и Анаклии необходимо также для транспортировки тяжелого оборудования, требующегося для прокладки кабелей и реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики. Уже несколько лет обсуждается экспорт «зеленой» энергии из Азербайджана, Грузии и Центральной Азии в Румынию и далее в Европу («Зеленый энергетический коридор»). В 2022 году Брюссель профинансировал технико-экономическое обоснование этого проекта, реализация которого должна укрепить энергетическое сотрудничество между Южным Кавказом, Центральной Азией и ЕС. Грузинское правительство восприняло доклад с энтузиазмом. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что Тбилиси расценивает документ как готовность Брюсселя к возобновлению диалога. Он отметил: «Весь политический контекст изменился, и на этом фоне изменилось отношение Евросоюза, в частности, к Российской Федерации. Европейские бюрократы все чаще говорят о начале прямого диалога с Россией. Вероятно, после этого они захотят начать диалог и с “пророссийским“ правительством Грузии. Двойные стандарты — серьезная проблема современной европейской бюрократии». В исследовании DG ENEST также указывается, что на фоне мирного процесса между Азербайджаном и Арменией стало возможным открытие транспортного сообщения между этими странами и Турцией, которое может войти в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T). В частности, упоминается маршрут через Сюник («маршрут Трампа»), который позиционируется как альтернатива грузинскому участку Транскаспийского маршрута (ТМТМ).

Бывший глава МИД Грузии и экс-посол в США Тедо Джапаридзе считает, что Анаклия — это главная опора Тбилиси в Срединном коридоре. В условиях, когда география страны является одновременно и ее богатством, и угрозой, порт выступает стратегической платформой для стабильности. По его мнению, этот проект расширит доступ Европы к Азии, снизит зависимость от маршрутов через авторитарные страны и даст Западу реальный инструмент вместо риторики. Недавно Ираклий Кобахидзе анонсировал обсуждение вопроса порта в ходе визита министра экономики Мариам Квиривишвили в Китай, где также планируется подписание обновленного соглашения о свободной торговле. На вопрос о сроках подписания контракта с китайским консорциумом по Анаклии премьер ответил кратко: «Следите за событиями, скоро будут новости». Оппозиционный политик Роман Гоциридзе утверждает, что задержка вызвана жесткими требованиями китайской стороны. Пекин якобы требует гарантий того, что порты Поти и Батуми не будут расширяться, а также настаивает на компенсации убытков со стороны правительства Грузии в случае недостаточного грузопотока. Стоит учитывать, что с момента старта проекта ситуация в регионе кардинально изменилась. Если раньше Грузия была практически безальтернативным транзитером из-за конфликта между Баку и Ереваном, то освобождение Азербайджаном своих территорий и соглашения, достигнутые в Белом доме в августе 2025 года при посредничестве Трампа (парафирование мирного договора и соглашение по проекту TRIPP), перекроили геоэкономическую карту.