В Венгрии, судя по всему, общественность была рада поражению Виктора Орбана — в Европе восстановился баланс. То есть «демократия спасена». А вот в Болгарии огорчились победе Румена Радева — в Европе возобновился дисбаланс. То есть «не допустите, демократии грозит новая опасность». Однако первое впечатление, как правило, обманчиво. Столь же иллюзорны и суждения о балансе и дисбалансе. На самом деле не изменилось ровным счетом ничего, потому что внутренние противоречия в Европейском союзе никуда не делись. Причем к демократии и свободе эти противоречия не имеют ни малейшего отношения и в лозунгах обоих событий фигурировали чисто формально. Прежде всего потому, что никакой идеологической борьбы не наблюдалось как в Венгрии, так и в Румынии.

Победивший на выборах и позиционирующий себя как реформатор венгерской политики и экономики Петер Мадьяр еще пару лет назад являлся преданным соратником Орбана. Вся его политическая карьера была связана с партией «Фидес — Венгерский гражданский союз», возглавляемой Орбаном, а супруга Мадьяра занимала пост министра юстиции в прежнем правительстве. Собственно, новый и предыдущий премьеры отличаются лишь тем, чьими «попутчиками» они являются, а это отнюдь не непреодолимое идеологическое противоречие - завтра позиции вновь могут диаметрально поменяться. Критика Мадьяром Орбана обусловлена теплыми отношениями экс-премьера с Россией, США и Израилем. После победы на выборах новоиспеченный глава венгерского правительства уже объявил, что его страна не будет выходить из Международного уголовного суда и что Нетаньяху в случае приезда в Будапешт будет арестован. Как утверждается, на руку Мадьяру также сыграли горячая поддержка Орбана Трампом и визит вице-президента Вэнса в Венгрию с агитацией за него, что обернулось для премьера-долгожителя крупной антирекламой. Проиграл бы он, вероятно, и без Трампа с Вэнсом, однако поражение не явилось бы столь неожиданным, а разрыв в голосах — столь значительным. После венесуэльской авантюры и войны с Ираном любая позиция Трампа у многих вызывает отвращение, и венгерский электорат сказал Орбану «нет», в том числе, и по этой причине.

Если же проанализировать более глубоко, то в основе всего противостояния Орбан – Мадьяр лежит война двух конкурирующих международных политических картелей. С одной стороны — «Открытое общество» Сороса, с другой — проект Трампа «Сделаем Америку снова великой» (MAGA). Внешне эти две концессии-монополии исповедуют противоположные цели и ценности, однако в действительности с разных ракурсов представляют одну и ту же мину, заложенную под будущее человечества. Гражданам всего мира предлагается выбрать один из этих двух картелей — все прочие альтернативы уничтожены. А разница между ними, по сути, та же, что между чумой и холерой. Мадьяр, еще недавно шагавший в ногу с Орбаном и его партией «Фидес», теперь предпочел «Открытое общество». Орбан же двигался по пути Трампа. Эти два политических суперобъединения, предлагающие схожие по содержанию, но различные по форме направления развития, предстваляют себя как разнородные и даже противоборствующие идеологии — и это им удается. Людям кажется, что они выбирают между демократией и диктатурой, тогда как в реальности избиратель мечется между двумя «кровными родственниками» - выбор между Дональдом Трампом и Каей Каллас не имеет никакого отношения к демократии. В этом смысле поражение Орбана не только очередное поражение Трампа, но и углубление раскола между двумя флангами «цивилизованного мира». Впрочем, завтра все может вновь измениться…

Что же касается победы экс-президента Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии, стране, предложившей электорату в восьмой раз за последние пять лет избрать одного и того же лидера страны, то в Брюсселе его премьерства категорически не желали. В Европейском союзе Радеву предъявляют множество обвинений: противодействие евроинтеграции, нежелание защищать Украину, пророссийская позиция и т.д. Это автоматически делает его нежелательным политиком для Брюсселя. Так что если европейские лидеры радовались поражению Орбана в Венгрии, то болгарские результаты превзошли их худшие опасения. Партия Радева набрала 44 процента голосов, тогда как поддерживаемая Брюсселем коалиция «Демократическая Болгария» получила лишь 13 процентов. Причем занявшая второе место партия премьера Бойко Борисова также не является удобным вариантом для ЕС. Иными словами, избиратели проголосовали именно за тех кандидатов, которых Брюссель не хотел. Радева уже начали называть «новым Орбаном». Зато Болгария — наиболее политически нестабильная страна НАТО и Европейского союза, сменившая за последние пять лет семь правительств, — избавилась от перспективы формирования очередной коалиции.