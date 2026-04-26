Путь в никуда

Мало кто в Грузии обратил внимание на одну дату, о которой, по идее, стоило бы вспомнить в уходящем месяце - 7 апреля. Именно в этот день ровно два года назад, в 2024-м, произошло событие, способное стать переломным в истории страны - как в обозримой, так и в долгосрочной перспективе. Если Грузия перестанет существовать как государство, а через сто лет грузинская нация в собственной стране будет низведена до уровня коптов в Египте, это станет завершением процесса, начатого именно 7 апреля. И, напротив, если страна сумеет прорваться, преодолеть собственные комплексы и слабости, то это тоже будет следствием произошедшего тогда.

Оружие против всех инакомыслящих Грузию в тот день поставили перед неоднозначным выбором: двигаться влево или вправо, вперед или куда-то вбок, да еще непонятно куда и зачем. Путь, который тогда начался, пока не преодолен даже до середины, и все еще неясно, куда он приведет. Но обо всем по порядку. 2023 год прошел спокойно, без особых волнений. На фоне войны в Украине и в Израиле, на фоне неопределенности в отношениях соседей по Южному Кавказу, в Грузии было неправдоподобно тихо и благостно. Ничто не предвещало, что, вероятно, это будет последний мирный и безмятежный год в ближайшие несколько лет. Возникала, правда, некоторая напряженность: в марте 2023-го грузинский парламент инициировал рассмотрение закона об иностранных агентах. Принять его планировалось по ускоренной процедуре, то есть дня за 3-4. И на первый взгляд, никаких сложностей быть не могло: закон направлен против буквально нескольких крупных НПО, активно влезающих в политику, выборы и занимающихся правозащитной деятельностью. Вроде бы общество в целом подобный нормативный акт не должен был взволновать. Подумаешь, 5-6 НПО обяжут зарегистрироваться в реестре и даже работать не запретят...

Но нас, постсоветскую публику, на мякине не проведешь - разбираемся что к чему. Всем было ясно, что в условиях авторитарного управления и отсутствия независимой судебной системы закон об иноагентах - оружие против всех инакомыслящих... И улицы Тбилиси заполнили протестующие, бесстрашно вступавшие в схватки с полицией и спецназом. Беспорядки продлились три дня, и в итоге власть, не ожидавшая столь бурной реакции населения, испугалась тотальной уличной войны и отступила, отозвав закон… И… кандидатство авансом В общем, все быстро закончилось, и спокойная, прямо-таки безмятежная жизнь вернулась... А потом, в декабре, Грузия получила статус кандидата в Евросоюз. Статус, по сути, незаслуженный, потому как «Грузинская мечта» не выполнила ни одно из 12 условий, необходимых для его присвоения. Но руководство европейцев сделало исключение и одарило страну кандидатством в свои ряды авансом, как бы мотивируя выполнить его требования. Грузины, конечно, понимали, что это лишь оттягивание неизбежного: властвующая «Мечта» вовсе не собиралась ничего предпринимать - выполнение еэсовских условий означало для нее реальную угрозу потери власти. Рано или поздно эта реальность проявится так фатально, что отвертеться от нее не получится. Но к черту безрадостные предчувствия - когда это еще сбудется… А сегодня праздник: мы - страна-кандидат в ЕС. Звучит гордо! А потом произошло чудо. В марте того же 2024-го сборная Грузии по футболу попала на чемпионат Европы - грандиозный успех, которого страна ждала 35 лет! Надо же, не только статус кандидата в Евросоюз, так еще и путевка на чемпионат Европы! Коллективное ликование охватило страну полностью и безраздельно…

Однако параллельно с этим народ Грузии терял интерес к политике. На грядущие в октябре выборы всем было наплевать. Давно уже смирились, что неизменно побеждает «Мечта» - оппозиция вновь перегрызлась, разбежалась по своим углам. Так что политическая активность упала до нуля. Большинство противников власти на избирательные участки вообще не собирались идти: за «Мечту» голосовать противно, а за «этих» - да кто ж будет за них?! Так все и продолжалось до 6 апреля включительно. А потом пришло седьмое число... В деталях помню этот черный день в истории Грузии. Хотя вспоминать неприятно, все равно как проходить мимо места, где попал в серьезную аварию. Утром 7 апреля я находился в одном НПО, занимавшемся вопросами замороженных конфликтов. Спокойно что-то обсуждаем, ничто не предвещает грозы, на улице плюс 20, светит солнышко… И тут открывается дверь и с перекошенным лицом врывается сотрудник: «Они снова инициировали Закон об иноагентах!!!» Повисла тягостная тишина... Все понимают: если вернули этот закон уже через год, то, значит, фундаментально подготовились, увеличили численность карательного аппарата и на этот раз пойдут до конца... Руководитель организации, многоопытный дипломат и бывалый энпэошник, хватается за голову и выражает общее мнение: «Сейчас начнется!..» Он не ошибся - 7 апреля все и началось. Стартовала эпоха репрессий, ночных арестов, «титушек», подкарауливавших активистов у подъездов, судебных преследований, уголовных дел, безразмерных штрафов...

Свободная, но частично Сегодня в Грузии 120 человек сидят по политическим делам, открытым в основном в те злополучные дни, число оштрафованных превысило несколько тысяч, а тех, кто прошел через административное заключение, уже никто и не считает... За минувшие после тех событий два года мы привыкли к ненормальности происходящего - не реагируем на ежедневные заявления представителей власти о том, что дипстейт пытается втянуть Грузию в войну, что Запад уничтожил швейцарский банк, исключительно чтобы отобрать деньги у Бидзины Иванишвили, что Европа пытается превратить всех нас в геев... Зато нормальные слова и поступки нам теперь кажутся чем-то особенным. Всех прямо-таки поразило, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе в одном из своих выступлений признал, что Грузия беднее самой бедной страны ЕС. Казалось бы, очевидный факт, но все удивились - как это он позволил себе озвучить такое неприглядное обстоятельство? Ведь официальная пропаганда без конца рассказывает об эпическом росте экономики в Грузии и тотальной рецессии в ЕС... А еще год назад у нас были военные учения с участием американских войск. Вообще-то до 2024-го они проводились едва ли не 3-4 раза в год, и никто на них не обращал внимания. А тут случился чуть не национальный праздник: мероприятие под американским флагом стало осколком той нормальности, которой нас лишили. Как экскурсия в зоопарк для пациентов психушки…