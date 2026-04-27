Что Иран предложил США?
Новость дня
Что Иран предложил США?

Русские бегут

актуальный комментарий
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
14:35 2860

В минувшие выходные раздираемый, с одной стороны, франко-русским колониализмом, а с другой – новым средневековьем, погруженный в пучину ожесточенной гражданской войны Мали вновь погряз в хаосе, который многие эксперты называют «началом конца» нынешнего военного режима.

Масштабная координация между туарегскими сепаратистами и исламистскими радикалами не только привела к гибели ключевых фигур в правительстве, но и нанесла сокрушительный удар по престижу российского военного присутствия в Сахеле.

Страна замерла в ожидании: станет ли этот виток насилия временным обострением или мы наблюдаем окончательный распад государства в самом сердце Сахеля?

Черная суббота в Бамако

События 25 апреля начались с беспрецедентной по дерзости атаки. По сообщениям независимых источников и наблюдателей, более 250 боевиков штурмовали международный аэропорт Бамако-Сену и прилегающую военную базу. Однако эпицентром трагедии стал пригород столицы — Кати.

В результате атаки террориста-смертника на личном автомобиле был убит министр обороны Мали Садио Камара. Вместе с ним погибли члены его семьи, включая жену и внуков. Смерть Камары — это не просто потеря высокопоставленного чиновника. Он был «архитектором» альянса между Бамако и Москвой и считался наиболее вероятным преемником действующего президента Ассими Гоиты.

«Камара был связующим звеном между хунтой и Кремлем. Его устранение создает вакуум власти, который хунта, возможно, не сможет заполнить», — комментируют ситуацию аналитики.

Камара был связующим звеном между хунтой и Кремлем

Геополитическое фиаско «Африканского корпуса»

Наиболее болезненным аспектом кризиса для Москвы стала потеря вертолета, подтвержденная российскими военными блогерами. По предварительным данным, машина была сбита из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), что указывает на качественное изменение вооружения повстанцев. Экипаж и мобильная огневая группа погибли.

Ситуация на севере страны, в Кидале и Гао, на сегодняшний день выглядит еще более угрожающей для режима, поскольку после падения Кидаля туареги из «Фронта освобождения Азавада» (FLA) заявили о возвращении контроля над своим историческим оплотом.

К тому же поступают сообщения о том, что российский «Африканский корпус» (бывшая ЧВК «Вагнер») заключил сепаратное соглашение с повстанцами о безопасном выходе из осажденных районов, фактически оставив малийские подразделения на произвол судьбы.

Массовая сдача в плен правительственных войск и поспешная эвакуация президента Гоиты на базу спецназа подчеркивают глубину деморализации армии, которая еще недавно рапортовала об «успешном восстановлении суверенитета» при поддержке российских наемников.

К тому же поступают сообщения о том, что российский «Африканский корпус» (бывшая ЧВК «Вагнер») заключил сепаратное соглашение с повстанцами о безопасном выходе из осажденных районов

Неожиданный альянс: JNIM и туареги

Западные спецслужбы давно предупреждали о возможности заключения тактического союза между сепаратистами FLA и джихадистами из JNIM (группировка, аффилированная с «Аль-Каидой»). Несмотря на идеологические разногласия, их объединила общая цель — свержение военной хунты.

JNIM на данный момент является самой влиятельной силой в Сахеле. Их способность координировать удары одновременно по президентской резиденции, штабу Минобороны и удаленным гарнизонам в Гао свидетельствует о провале всей стратегии безопасности, предложенной российскими советниками взамен французского контингента и миссии ООН.

Российское посольство в Бамако сохраняет формальный оптимизм, заявляя, что «никто из соотечественников не пострадал», однако факты говорят об обратном. Мали столкнулся с самым серьезным вызовом со времен переворотов 2020–2021 годов.

Западные спецслужбы давно предупреждали о возможности заключения тактического союза между сепаратистами FLA и джихадистами из JNIM

Что же дальше?

Почти со стопроцентной уверенностью можно прогнозировать усуглубление политической нестабильности: смерть Камары может спровоцировать внутреннюю борьбу за власть внутри хунты. А новый виток внутригражданской розни обусловит хорошо известный из истории несостоявшихся африканских и ближневосточных государств эффект домино: успех повстанцев в Кидале может вдохновить оппозиционные силы в соседних Буркина-Фасо и Нигере.

Наконец, последние события в Мали завершатся окончательной утратой доверия к Москве: если информация о «бегстве» российских наемников из Кидаля подтвердится, репутация России как «гаранта безопасности» в Африке будет безнадежно подорвана.

Пока в Мали объявлен двухдневный траур, страна замерла в ожидании: станет ли этот виток насилия временным обострением или мы наблюдаем окончательный распад государства в самом сердце Сахеля?

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев и Андрей Бабиш на азербайджано-чешском бизнес-форуме
Ильхам Алиев и Андрей Бабиш на азербайджано-чешском бизнес-форуме
14:37 551
Имена палачей – не тайна
Имена палачей – не тайна мистерия XXI века
26 апреля 2026, 22:04 7077
НАТО о попытке возрождения СССР
НАТО о попытке возрождения СССР
14:32 1314
Премьер Чехии: Намерены закупать газ у Азербайджана
Премьер Чехии: Намерены закупать газ у Азербайджана
14:02 600
Заявления Ильхама Алиева в Габале
Заявления Ильхама Алиева в Габале фото; обновлено 13:39
13:39 3918
Соратники Орбана вывозят свои миллионы
Соратники Орбана вывозят свои миллионы
13:17 1979
Пашинян: Азербайджан и Армения скоро продолжат...
Пашинян: Азербайджан и Армения скоро продолжат...
12:41 2460
Армия Сирии идет на «Хезболлу»
Армия Сирии идет на «Хезболлу» горячая тема; все еще актуально
26 апреля 2026, 21:54 5407
Вашингтонский стрелок удивлен слабой охраной Трампа: «А что, если бы я был иранским агентом?..»
Вашингтонский стрелок удивлен слабой охраной Трампа: «А что, если бы я был иранским агентом?..» ОН ХОТЕЛ УБИТЬ «ВСЕХ», КРОМЕ ДИРЕКТОРА ФБР
09:59 3295
Что Иран предложил США?
Что Иран предложил США? обновлено 01:36
01:36 16539
