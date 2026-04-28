Украинцы – фашисты? А что нам с того?

В последние десятилетия одним из центральных направлений деятельности большинства правозащитных организаций и политически активной общественности во всем мире стала пропаганда. Она, пропаганда, фокусирует мышление людей, искажает их представление о происходящем, пытаясь сделать их послушными государству. Появилось даже специальное слово - «зомбирование». Как раз то, в чем обвиняют официальных и заштатных агитаторов. На пропаганду во всем мире тратятся миллиарды, в автократиях это делается более открыто и без ложного стеснения, в демократиях несколько более завуалированно и менее топорно.

Как при демократии, а как при тоталитаризме Если недолго и поверхностно смотреть по TV некоторые информканалы, то не сразу поймешь, что CNN - пропагандистский молот Демократической партии США, а Fox news – Республиканской. Чтобы разобраться, надо определенное время наблюдать и сравнивать работу этих СМИ, вникать в слова комментаторов и экспертов, которых приглашают для высказывания «своего мнения», прислушиваться к комикам и юмористам, которые ругают политиков. Где-то работа более тонкая, хитроумная, где-то - прямо в лоб, но в итоге все равно – пропаганда, то есть распространение веры, как это и следует из исконного латинского значения. Образцом государства, построенного на повальной пропаганде, является Россия, где в зомбирование населения вовлечены не только крупные СМИ, но и блогеры, инфлюэнсеры, даже светские дамы, время от времени вставляющие в свои аккаунты о красивой жизни политические тезисы.

На первый взгляд вся эта махина крутится мощно и эффективно. Так, во всяком случае, кажется, когда слышишь рассуждения рядовых граждан, слово в слово повторяющих доводы, которые им вдалбливают из телевизора и интернета. И первая реакция – эк как промыли людям мозги... Однако выскажу соображение, которое идет вразрез с представлением о роли пропаганды в современном мире. По мнению вашего покорного слуги - никакая пропаганда-агитация в реальности не работает, и миллиарды, которые на нее тратятся, выбрасываются на воздух. Самое наглядное подтверждение такого положения вещей все та же Россия - государство абсолютного, тотального, беспрерывного запудривания мозгов своим поданным. То есть страна, которая вроде как на этой самой пропаганде и держится. Признаки того, что в реальности воздействие на массы перманентной агитации почти нулевое, можно было обнаружить еще в мирное время, до февраля 2022 года. Об этом свидетельствовали мелочи, на которые можно было и не обращать внимания, хотя жизнь, как известно, и есть совокупность мелочей.

Платные пропагандисты многие годы вещали, что Россия - страна великой духовности и христианских норм. Но при этом самый-самый православный телеканал «Царьград» практически не имеет зрителей, а молодежь в российских городах ходит в церковь разве что на венчание... Косвенные признаки мизерного влияния пропаганды и до СВО, и сейчас даже в ее святая святых – на центральных российских телеканалах. В частности, на Первом, где в наиболее популярной передаче - музыкальном шоу «Голос» 90% участников перепевают хиты западных звезд. Прекрасное сочетание, не правда ли? Какой-нибудь очередной Соловьев рассказывает на том же канале о тлетворном влиянии враждебного Запада, а потом в эфир выходит программа, которую можно считать триумфом западной музыки... Тут уж никакого третьего варианта нет - либо Соловьев лжет, либо рейтинги шоу «Голос» подделаны...

«Ты чё не мужик что ли?» А уж как чудно смотрелся на Красной площади в Москве концерт английской группы «Prodigy», обличье исполнителей которой у истинно православного должно вызывать священный ужас… Между тем сакральная площадь страны была забита зрителями. Ау, православные, где вы?! А уж во время войны гигантская разница между пропагандным и реальным существованием заиграла новой, более яркой расцветкой. С экранов неустанно внушают зрителям, что Россия ведет священную войну с фашистами и укронацистами, призывая их сложить буйны головы во имя родины. И зрители рукоплещут, вроде как радостно поддерживают национального лидера в его праведной борьбе, но на фронт не спешат. «Мы, конечно, СВО одобряем - украинцам давно пора по шеям надавать, но сами ни на какую войну не пойдем… Вы начали, вы и заканчивайте, а нас не трогайте - у нас работа, ипотека, дети в этом году в вуз поступают... Какая, к черту, война», - примерно так рассуждают очень и очень многие россияне. Констатацией эпического провала пропаганды стало изменение лозунгов, призывающих «вступать в ряды защитников Родины». В самом начале они гласили нечто типа «все для фронта - все для победы», «ты записался добровольцем?», то есть была предпринята попытка пробудить у граждан национальные чувства и сподвигнуть их на почетную смерть в сыром окопе под Бахмутом посредством обращения к славному прошлому Великой Отечественной. Но времена и жизненные ориентиры меняются, чего пропаганда, как ни странно, не учла - умирать задарма теперь никто не хочет. И тогда «рупоры» власти сменили пластинку и дружно принялись взывать к мужским качествам сограждан. Патриотизм конфузливо ушел в тень, теперь в ходу тренд - «ты чё, не мужик что ли?»… Росагитация уверяла, что не пойти на войну - удел слабаков и евнухов, а вот настоящие мужики, у которых тестикулы размером с арбуз, - просто обязаны сдохнуть в Бахмуте. Но неисповедимы пути Господни — даже это не помогло. В ХХI веке, впрочем, как и в былые времена, тестикулам можно найти куда более приятное и полезное применение…

И вот конец игры Отчаявшись привлечь пушечное мясо патриотизмом и мужскими достоинствами, пропаганда обратилась к старой как мир теме, циничной, но эффективной - к деньгам. Ныне на агитационных плакатах, которыми обклеена вся российская держава, нет ни намека на патриотизм и настоящих мужиков - только бабло. Одноразовая выплата за подписание контракта - столько-то миллионов рублей, ежемесячная зарплата – сотни тысяч. ...И надо же - сработало. Как только перестали рассусоливать вокруг да около и перешли на главную, вечную и истинную ценность - все пошло как по маслу. Даже мобилизация не понадобилась. Деньги возымели действие там, где агитация оказалась бессильной. И уж самым явным свидетельством бесполезности пропаганды стали последние события в РФ, связанные с периодической блокировкой интернета. Телеканалы и блогеры взахлеб впаривают об угрозах безопасности, об украинских дронах, которые снуют по всей матушке-Руси благодаря помощи «Телеграма», - все бесполезно. Россияне не приемлют блокировок и всячески пытаются их обойти. Ну хоть тресни!.. Вдруг оказалось, что те самые, «зомбированные пропагандой», граждане, у которых мозги основательно перевернуты, лишь только действия власти затронули их личные интересы, плевать хотели на всякие патриотические зазывы. Говорящие головы на TV оказались в маргиналах: брызжущий слюной Соловьев вчистую проигрывает пропагандистскую войну некоей Виктории Боне, которая до недавнего времена даже не знала, что означает слово «политика»...

Происходящее в России отчетливо показывает - в критический момент, когда больше всего надо бы призвать и убедить, пропаганда, несмотря на потраченные на нее миллиарды, совершенно бесполезна. Да и вообще, вряд ли в чьем-либо окружении найдется человек, который прежде был нормальным, рациональным и здравомыслящим, а потом, насмотревшись телевизор, взял и отупел. Такого не бывает! Пропаганда не делает умных людей тупыми - она делает недоумков еще более тупыми. Каждый, кто верит пропаганде, находит в ней что-то свое. Разглагольствования о том, что всем на Земле заправляют рептилоиды, подействует только на того, кто и без того не сомневался в этой чуши. Если вы всю жизнь считали, что миром управляют разные страны, разные народы, разные силы, и баланс между ними создает некое равновесие, то даже насмотревшись РЕН ТВ, отнюдь не придете к мнению о всемирном заговоре масонов и иллюминатов. Так что, если вы по жизни нормальный человек, никакая пропаганда не убедит, что целые страны и континенты пытаются заставить ваших мужчин забыть про женщин и сосредоточиться исключительно на других особях мужского пола. А если за чистую монету принимаете всемирный заговор ЛГБТ, про который талдычут по телику, - то наверняка и раньше верили в нечто подобное. Пропаганде доверяет лишь тот, кто и сам придерживается того же мнения, что ему указывают с экрана. Но такие всегда в меньшинстве. Большинство же просто делают вид, что согласны. Это как в советское время прикидывались, будто верят в победу коммунизма. Вот и сегодня кивают головой, но ровно до того момента, пока пропагандистские идеи не коснутся их лично.