Украинцы – фашисты? А что нам с того?

Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном

Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az
22:08 339

В последние десятилетия одним из центральных направлений деятельности большинства правозащитных организаций и политически активной общественности во всем мире стала пропаганда. Она, пропаганда, фокусирует мышление людей, искажает их представление о происходящем, пытаясь сделать их послушными государству. Появилось даже специальное слово - «зомбирование». Как раз то, в чем обвиняют официальных и заштатных агитаторов.

На пропаганду во всем мире тратятся миллиарды, в автократиях это делается более открыто и без ложного стеснения, в демократиях несколько более завуалированно и менее топорно.

В пропаганду верит тот, кто готов и хочет верить, остальные - просто кивают головой. Но лишь до тех пор, пока что-то не коснется их лично...

Как при демократии, а как при тоталитаризме

Если недолго и поверхностно смотреть по TV некоторые информканалы, то не сразу поймешь, что CNN - пропагандистский молот Демократической партии США, а Fox news – Республиканской. Чтобы разобраться, надо определенное время наблюдать и сравнивать работу этих СМИ, вникать в слова комментаторов и экспертов, которых приглашают для высказывания «своего мнения», прислушиваться к комикам и юмористам, которые ругают политиков.

Где-то работа более тонкая, хитроумная, где-то - прямо в лоб, но в итоге все равно – пропаганда, то есть распространение веры, как это и следует из исконного латинского значения.

Образцом государства, построенного на повальной пропаганде, является Россия, где в зомбирование населения вовлечены не только крупные СМИ, но и блогеры, инфлюэнсеры, даже светские дамы, время от времени вставляющие в свои аккаунты о красивой жизни политические тезисы.

Если недолго и поверхностно смотреть по TV некоторые информканалы, то не сразу поймешь, что CNN - пропагандистский молот Демократической партии США, а Fox news – Республиканской. Чтобы разобраться, надо определенное время наблюдать и сравнивать работу этих СМИ...

На первый взгляд вся эта махина крутится мощно и эффективно. Так, во всяком случае, кажется, когда слышишь рассуждения рядовых граждан, слово в слово повторяющих доводы, которые им вдалбливают из телевизора и интернета. И первая реакция – эк как промыли людям мозги... Однако выскажу соображение, которое идет вразрез с представлением о роли пропаганды в современном мире. По мнению вашего покорного слуги - никакая пропаганда-агитация в реальности не работает, и миллиарды, которые на нее тратятся, выбрасываются на воздух.

Самое наглядное подтверждение такого положения вещей все та же Россия - государство абсолютного, тотального, беспрерывного запудривания мозгов своим поданным. То есть страна, которая вроде как на этой самой пропаганде и держится.

Признаки того, что в реальности воздействие на массы перманентной агитации почти нулевое, можно было обнаружить еще в мирное время, до февраля 2022 года. Об этом свидетельствовали мелочи, на которые можно было и не обращать внимания, хотя жизнь, как известно, и есть совокупность мелочей.

Так что, если вы по жизни нормальный человек, никакая пропаганда не убедит, что целые страны и континенты пытаются заставить ваших мужчин забыть про женщин и сосредоточиться исключительно на других особях мужского пола

Платные пропагандисты многие годы вещали, что Россия - страна великой духовности и христианских норм. Но при этом самый-самый православный телеканал «Царьград» практически не имеет зрителей, а молодежь в российских городах ходит в церковь разве что на венчание...

Косвенные признаки мизерного влияния пропаганды и до СВО, и сейчас даже в ее святая святых – на центральных российских телеканалах. В частности, на Первом, где в наиболее популярной передаче - музыкальном шоу «Голос» 90% участников перепевают хиты западных звезд.

Прекрасное сочетание, не правда ли? Какой-нибудь очередной Соловьев рассказывает на том же канале о тлетворном влиянии враждебного Запада, а потом в эфир выходит программа, которую можно считать триумфом западной музыки... Тут уж никакого третьего варианта нет - либо Соловьев лжет, либо рейтинги шоу «Голос» подделаны...

Брызжущий слюной Соловьев вчистую проигрывает пропагандистскую войну некоей Виктории Боне, которая до недавнего времена даже не знала, что означает слово «политика»...

«Ты чё не мужик что ли?»

А уж как чудно смотрелся на Красной площади в Москве концерт английской группы «Prodigy», обличье исполнителей которой у истинно православного должно вызывать священный ужас… Между тем сакральная площадь страны была забита зрителями. Ау, православные, где вы?!

А уж во время войны гигантская разница между пропагандным и реальным существованием заиграла новой, более яркой расцветкой. С экранов неустанно внушают зрителям, что Россия ведет священную войну с фашистами и укронацистами, призывая их сложить буйны головы во имя родины. И зрители рукоплещут, вроде как радостно поддерживают национального лидера в его праведной борьбе, но на фронт не спешат.

«Мы, конечно, СВО одобряем - украинцам давно пора по шеям надавать, но сами ни на какую войну не пойдем… Вы начали, вы и заканчивайте, а нас не трогайте - у нас работа, ипотека, дети в этом году в вуз поступают... Какая, к черту, война», - примерно так рассуждают очень и очень многие россияне.

Констатацией эпического провала пропаганды стало изменение лозунгов, призывающих «вступать в ряды защитников Родины». В самом начале они гласили нечто типа «все для фронта - все для победы», «ты записался добровольцем?», то есть была предпринята попытка пробудить у граждан национальные чувства и сподвигнуть их на почетную смерть в сыром окопе под Бахмутом посредством обращения к славному прошлому Великой Отечественной.

Но времена и жизненные ориентиры меняются, чего пропаганда, как ни странно, не учла - умирать задарма теперь никто не хочет. И тогда «рупоры» власти сменили пластинку и дружно принялись взывать к мужским качествам сограждан. Патриотизм конфузливо ушел в тень, теперь в ходу тренд - «ты чё, не мужик что ли?»… Росагитация уверяла, что не пойти на войну - удел слабаков и евнухов, а вот настоящие мужики, у которых тестикулы размером с арбуз, - просто обязаны сдохнуть в Бахмуте.

Но неисповедимы пути Господни — даже это не помогло. В ХХI веке, впрочем, как и в былые времена, тестикулам можно найти куда более приятное и полезное применение…

Но времена и жизненные ориентиры меняются, чего пропаганда, как ни странно, не учла - умирать задарма теперь никто не хочет. И тогда «рупоры» власти сменили пластинку и дружно принялись взывать к мужским качествам сограждан

И вот конец игры

Отчаявшись привлечь пушечное мясо патриотизмом и мужскими достоинствами, пропаганда обратилась к старой как мир теме, циничной, но эффективной - к деньгам. Ныне на агитационных плакатах, которыми обклеена вся российская держава, нет ни намека на патриотизм и настоящих мужиков - только бабло. Одноразовая выплата за подписание контракта - столько-то миллионов рублей, ежемесячная зарплата – сотни тысяч.

...И надо же - сработало. Как только перестали рассусоливать вокруг да около и перешли на главную, вечную и истинную ценность - все пошло как по маслу. Даже мобилизация не понадобилась. Деньги возымели действие там, где агитация оказалась бессильной.

И уж самым явным свидетельством бесполезности пропаганды стали последние события в РФ, связанные с периодической блокировкой интернета. Телеканалы и блогеры взахлеб впаривают об угрозах безопасности, об украинских дронах, которые снуют по всей матушке-Руси благодаря помощи «Телеграма», - все бесполезно. Россияне не приемлют блокировок и всячески пытаются их обойти. Ну хоть тресни!..

Вдруг оказалось, что те самые, «зомбированные пропагандой», граждане, у которых мозги основательно перевернуты, лишь только действия власти затронули их личные интересы, плевать хотели на всякие патриотические зазывы.

Говорящие головы на TV оказались в маргиналах: брызжущий слюной Соловьев вчистую проигрывает пропагандистскую войну некоей Виктории Боне, которая до недавнего времена даже не знала, что означает слово «политика»...

Вдруг оказалось, что те самые, «зомбированные пропагандой», граждане, у которых мозги основательно перевернуты, лишь только действия власти затронули их личные интересы, плевать хотели на всякие патриотические зазывы

Происходящее в России отчетливо показывает - в критический момент, когда больше всего надо бы призвать и убедить, пропаганда, несмотря на потраченные на нее миллиарды, совершенно бесполезна. Да и вообще, вряд ли в чьем-либо окружении найдется человек, который прежде был нормальным, рациональным и здравомыслящим, а потом, насмотревшись телевизор, взял и отупел. Такого не бывает! Пропаганда не делает умных людей тупыми - она делает недоумков еще более тупыми.

Каждый, кто верит пропаганде, находит в ней что-то свое. Разглагольствования о том, что всем на Земле заправляют рептилоиды, подействует только на того, кто и без того не сомневался в этой чуши. Если вы всю жизнь считали, что миром управляют разные страны, разные народы, разные силы, и баланс между ними создает некое равновесие, то даже насмотревшись РЕН ТВ, отнюдь не придете к мнению о всемирном заговоре масонов и иллюминатов.

Так что, если вы по жизни нормальный человек, никакая пропаганда не убедит, что целые страны и континенты пытаются заставить ваших мужчин забыть про женщин и сосредоточиться исключительно на других особях мужского пола. А если за чистую монету принимаете всемирный заговор ЛГБТ, про который талдычут по телику, - то наверняка и раньше верили в нечто подобное.

Пропаганде доверяет лишь тот, кто и сам придерживается того же мнения, что ему указывают с экрана. Но такие всегда в меньшинстве. Большинство же просто делают вид, что согласны. Это как в советское время прикидывались, будто верят в победу коммунизма. Вот и сегодня кивают головой, но ровно до того момента, пока пропагандистские идеи не коснутся их лично.

Платные пропагандисты многие годы вещали, что Россия - страна великой духовности и христианских норм. Но при этом самый-самый православный телеканал «Царьград» практически не имеет зрителей, а молодежь в российских городах ходит в церковь разве что на венчание...

Как только граждане почувствуют последствия на себе – всё, начхать им на Киселева-Соловьева… Одно дело, когда предлагают кивнуть, утверждая, что все украинцы - фашисты… Ладно, фашисты так фашисты, что нам с того? И совсем другое дело - отрывать что-то от себя, менять свой образ жизни, отказываться от привычных благ... Э нет, мы так не договаривались.

Аналогичную картину выдает нам пропаганда по всему миру. Верит в нее тот, кто готов и хочет верить, остальные - просто кивают головой. Но лишь до тех пор, пока что-то не коснется их лично...

Так что, дорогие автократии всего мира, - хватит швыряться деньгами на ветер. Потратьте их на что-то действительно полезное...

