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ИГИЛ сбила иракский вертолет

 

Командование совместных операций ВС Ирака сообщило, что боевики ИГ сбили вертолет иракских ВВС к западу от Мосула, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как заявил представитель объединенного командования ВС страны генерал-майор Яхья Расул, вертолет обеспечивал поддержку операции шиитских ополченцев по освобождению деревень, которые по-прежнему находятся под контролем боевиков.

Сообщается, что пилот вертолета катапультировался и остался жив.

В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.

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