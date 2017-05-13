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В ЦАР погиб миротворец ООН

 

Миротворец ООН из Марокко погиб в ходе нападения повстанцев в Центрально-Африканской республике, а также могли пострадать мирные жители, говорится в заявлении миссии ООН в стране (MINUSCA), передает РИА Новости. 

Инцидент произошел в субботу ночью в районе города Бангасу на юго-востоке ЦАР. Согласно заявлению MINUSCA, нападению подверглись мирные жители и конвой миссии. Нападение было организовано коалицией, в которую входят христианские повстанцы из ополчения "Антибалака".

«В данный момент трудно оценить ситуацию в Бангасу. Однако достоверные источники подтвердили неустановленное количество пострадавших среди мирных жителей», — говорится в заявлении.

Ранее, девятого мая сообщалось о нападении неизвестных на конвой MINUSCA, в результате чего погибли пять миротворцев. В отряде были военные из Камбоджи и Марокко.

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