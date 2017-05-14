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Переговоры Эрдогана с лидером Китая

 

Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу провел встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которой стороны обсудили, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке. Как передает РИА Новости, об этом сообщает МИД КНР.

"Мирный, стабильный и развивающийся Ближний Восток — в общих интересах международного сообщества. Китай намерен укреплять контакты со всеми соответствующими сторонами, способствовать тому, чтобы на Ближнем Востоке как можно скорее был достигнут мир и стабильность", — заявил Си Цзиньпин.

"Турция намерена поддерживать контакты с Китаем по ситуации на Ближнем Востоке", — приводит китайское внешнеполитическое ведомство слова Эрдогана.

По его словам, Турция намерена в рамках реализации стратегии "Один пояс — один путь" укреплять с Китаем инвестиционное, транспортное сотрудничество, сотрудничество в сфере интернета и строительства инфраструктуры.

Отмечается, что после встречи лидеры Китая и Турции совместно наблюдали за церемонией подписания документов о сотрудничестве между Пекином и Анкарой в сфере культуры, судебной сфере, сфере коммуникаций и других сферах. 

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