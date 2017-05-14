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На кладбищах Баку разводят овец и боевых петухов видео

 

Два кладбища в Баку превратили в фермы, сообщает телеканал «Хазар». Согласно информации, на кладбище в районе «Кешля», предприимчивый человек начал разводить боевых петухов.

При этом птицы свободно гуляют между надгробий. Смотритель кладбища хоть и высказался против соседства кладбища и фермы, но не смог объяснить, как оно появилось.

На другом кладбище, вблизи станции метро «Ази Асланова» начали разводить овец. Животных от надгробий отделяет лишь маленькая перегородка.

При этом хозяин этой фермы утверждает, что родственники умерших ничего не имеют против такого соседства и даже иногда обращаются к нему за водой и удобрениями для цветов.

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На кладбищах Баку разводят овец и боевых петухов видео
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