Порошенко отменил посещение «Евровидения» из-за боев на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко отменил посещение финала конкурса «Евровидение-2017», проходящего в Международном выставочном центре в Киеве, из-за гибели мирных жителей в Авдеевке. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Facebook.

«Мы планировали вместе с Мариной присутствовать на финале конкурса и пригласили наших воинов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе. Однако из-за обстрела Авдеевки и гибели мирных жителей я принял решение отменить пребывание на финале "Евровидения"», — говорится в сообщении на странице президента Украины.