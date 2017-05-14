В Стамбуле состоялся бой между азербайджанским бойцом Забитом Самедовым и бельгийцем Фредом Синестрой.
Во втором раунде Забит нокаутировал соперника. Это 77-я победа Забита в 87 боях в К-1 и 36-й нокаут.
В Стамбуле состоялся бой между азербайджанским бойцом Забитом Самедовым и бельгийцем Фредом Синестрой.
Во втором раунде Забит нокаутировал соперника. Это 77-я победа Забита в 87 боях в К-1 и 36-й нокаут.
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