Специальная комиссия по расследованиям Сената США заинтересовалась многочисленными бизнес договорами президента Дональда Трампа, надеясь найти в них тайные связи с Россией. Об этом пишет журналист издания The New Yorker Адам Дэвидсон.

Стоит отметить, что Адам Дэвидсон является автором нашумевшего расследования о франчайзингом договоре сына экс-министра Зии Мамедова Анара Мамедова по реализации проекта Trump Hotel. Напомним, что согласно данному франачайзинговому договору в Баку был построен Trump Hotel, а Дональд Трамп заработал на этой сделке 2 миллиона долларов.

Автор в своей статье отмечает, что бизнес Трампа и раньше становился предметом расследований. Однако расследование никогда не проводилось в контексте тайных связей с Россией. На прошлой неделе сенатор Линдси Грем призвала Трампа раскрыть информацию о том, сколько денег он заработал на связях с Россией. Ответ из Белого Дома не заставил себя долго ждать.

В заявлении юристов Трампа говорится, что в его налоговых декларациях не содержится сведений о получении Трампом «дохода любого типа из российских источников», за исключением двух случаев.

Первым исключением стала сделка, заключенная Трампом в 2008 году с Дмитрием Рыболовлевым, в рамках которой российский миллиардер выкупил особняк Трампа в Палм-Бич за $95 млн. Комментируя ранее эту сделку, Трамп говорил, что покупатель «просто оказался из России», и сам он с Рыболовлевым даже не встречался.

Второй «российской» сделкой Трампа стал контракт на проведение в Москве в 2013 году конкурса красоты «Мисс Вселенная», в рамках которого основной владелец Crocus Group Арас Агаларов выплатил фирме Трампа $14 млн.

Адам Дэвидсон утверждает, что это расследование лишь начало большого процесса и сенаторы намерены проверить каждый доллар Трампа, источник заработка которого вызывает у них подозрение.

К примеру, проект отеля в Баку: «Когда Трамп заключал деловые соглашения, он не взвешивал все факторы «за» и «против». Его дочь Иванка Трамп руководила проектов строительства отеля в Баку. Проект реализовывался в условиях партнерства с одним из ведущих олигархов в этой стране, но нет никакой гарантии, что на этом проекте не отмывались грязные деньги. Кроме того, у партнеров Трампа в Азербайджане, Грузии, Канале, Панаме и др. странах имеются тесные связи с Россией».

В статье также говорится, что комитет Сената, возглавляемый Ричардом Барром также проводит расследование на предмет вмешательства России в выборы в США.