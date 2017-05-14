Подписаться на уведомления
 

Азербайджан отнял у Турции лидерство на Исламиаде 22 медали за один день

Автор: Эльмир Алиев, отдел спорта 

В первый день Исламиады Азербайджан завоевал больше медалей, чем за всю Олимпиаду-2016 в Рио, которая, между прочим, была самой удачной в истории отечественного спорта.

В субботу, в стартовый после церемонии открытия соревновательный день азербайджанские спортсмены завоевали 22 медали – 10 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовые. Напомним, что на Играх в Рио у Азербайджана было в итоге 18 наград – 1 золото, 7 серебряных медалей и 10 бронзовых.

Понятно, что по уровню соперничества Олимпиада не идет ни в какое сравнение с Исламскими играми, но даже учитывая это, было сложно ожидать такого обилия наград за один день. Для сравнения стоит сообщить, что на бакинских Евроиграх-2015 Азербайджан выиграл 56 наград (21-15-20).

Сборная Азербайджана лидирует в общекомандном зачете Исламиады, отняв 1-е место у Турции лишь в конце дня. У турецкой сборной тоже 10 золотых, но серебряных медалей меньше – 7. Поэтому Азербайджан стоит выше в турнирной таблице. При этом Турция лидирует по общему количеству медалей. Их у нее 27, благодаря 10 бронзовым наградам.

В ходе первого дня был момент, когда Турция значительно опережала хозяев Игр, но благодаря победам дзюдоистов и каратистов нам удалось опередить соседей. Но уже сейчас понятно, что борьба за 1-е место пойдет между Азербайджаном и Турцией.

Имеющие по 2 золота Индонезия, Алжир, Иран и Иордания сильно отстали. Всего медали уже завоевали спортсмены из 17 стран.

Возвращаясь к сборной Азербайджана, следует отметить, что 13 из 22 медалей и 6 из 10 золотых добыли дзюдоисты. Здесь больше всего запомнился азербайджанский финал в весовой категории до 73 кг между призером Олимпиады в Рио Рустамом Оруджевым и громко заявившим о себе в последнее время Хидаятом Гейдаровым. Последний одержал уверенную победу и если будет продолжать так же прогрессировать, то финалист Рио-2016 не попадет в состав на Олимпиаду-2020 в Токио.

Но, бесспорно, главным событием субботнего вечера был финал с участием «бриллианта мирового каратэ» Рафаэля Агаева. Чемпион, к которому на мировых и европейских чемпионатах выстраивается очередь за автографами, не дал усомниться в своем превосходстве над соперниками.

Все медали Азербайджана в первый день Исламиады:

Золото – Руслан Лунев (стрельба), Базаррагчаа Эрденебат, Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде, Хидаят Гейдаров, Афаг Султанова, Рамиля Каштаева (все – дзюдо), Фарида Абиева, Рафаэль Агаев (оба – каратэ), сборная Азербайджана по художественной гимнастике.

Серебро – Шафаг Амрахова (стрельба), Илаха Гасымова (каратэ), Айша Гурбанлы, Назакет Азизова, Кифаят Гасымова, Рустам Оруджев, Ханум Гусейнова, Севда Велиева, Турана Агаева (все – дзюдо).

Бронза – Сабина Азимова (тяжелая атлетика), Нурана Алиева, Фирдовси Фарзалиев (оба – каратэ).

В воскресенье будут разыграны медали в спортивной и художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, стрельбе, плавании, тяжелой атлетике и гандболе. С большим нетерпением ожидаем финальный матч женского гандбольного турнира между Азербайджаном и Турцией. Игра, которая пройдет в спорткомплексе «Серхедчи», начнется в 18:00.

0 просмотров


Старости
Китай о партии Ильхама Алиева
Китай о партии Ильхама Алиева эксклюзив, заявление посла Китая
Наша погода
Сегодня 23° / 16°
15 Май 24° / 14°
16 Май 20° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8509 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Азербайджан отнял у Турции лидерство на Исламиаде 22 медали за один день
Сенат США взялся за бизнес Трампа Дойдут ли до Анара Мамедова?
В Греции поезд сошел с рельсов
Забит Самедов нокаутировал соперника в Стамбуле ВИДЕО
Сборные Азербайджана по волейболу обыграли Турцию и Таджикистан Haqqin.az с полей Исламиады
Порошенко отменил посещение «Евровидения» из-за боев на Донбассе
На кладбищах Баку разводят овец и боевых петухов видео
Переговоры Эрдогана с лидером Китая
Мощное землетрясение на границе Ирана и Туркменистана
Дерзкое ограбление музея во Франции
Финал «Евровидения» в Киеве Прямая трансляция
В ЦАР погиб миротворец ООН
Скидка на сахар вызвала давку в супермаркетах России Видео
В Боснии рухнул самолет
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завоевала золото Haqqin.az c полей Исламиады
ИГИЛ сбила иракский вертолет
В Стамбуле требуют превратить "Айя-Софию" обратно в мечеть
В Иране предотвращен теракт
Порошенко посетит финал "Евровидения"
Три азербайджанских боксера одержали победы Haqqin.az c полей Исламиады
Иорданский араб напал на полицейского в Иерусалиме
Рафаэль Агаев выиграл Исламиаду Наши каратисты завоевали 5 медалей; обновлено
В Баку девушке нанесли 16 ножевых ранений
Перестрелка на границе Индии и Пакистана есть погибшие
Трамп ищет нового главу ФБР
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться