В первый день Исламиады Азербайджан завоевал больше медалей, чем за всю Олимпиаду-2016 в Рио, которая, между прочим, была самой удачной в истории отечественного спорта.

В субботу, в стартовый после церемонии открытия соревновательный день азербайджанские спортсмены завоевали 22 медали – 10 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовые. Напомним, что на Играх в Рио у Азербайджана было в итоге 18 наград – 1 золото, 7 серебряных медалей и 10 бронзовых.

Понятно, что по уровню соперничества Олимпиада не идет ни в какое сравнение с Исламскими играми, но даже учитывая это, было сложно ожидать такого обилия наград за один день. Для сравнения стоит сообщить, что на бакинских Евроиграх-2015 Азербайджан выиграл 56 наград (21-15-20).

Сборная Азербайджана лидирует в общекомандном зачете Исламиады, отняв 1-е место у Турции лишь в конце дня. У турецкой сборной тоже 10 золотых, но серебряных медалей меньше – 7. Поэтому Азербайджан стоит выше в турнирной таблице. При этом Турция лидирует по общему количеству медалей. Их у нее 27, благодаря 10 бронзовым наградам.

В ходе первого дня был момент, когда Турция значительно опережала хозяев Игр, но благодаря победам дзюдоистов и каратистов нам удалось опередить соседей. Но уже сейчас понятно, что борьба за 1-е место пойдет между Азербайджаном и Турцией.

Имеющие по 2 золота Индонезия, Алжир, Иран и Иордания сильно отстали. Всего медали уже завоевали спортсмены из 17 стран.

Возвращаясь к сборной Азербайджана, следует отметить, что 13 из 22 медалей и 6 из 10 золотых добыли дзюдоисты. Здесь больше всего запомнился азербайджанский финал в весовой категории до 73 кг между призером Олимпиады в Рио Рустамом Оруджевым и громко заявившим о себе в последнее время Хидаятом Гейдаровым. Последний одержал уверенную победу и если будет продолжать так же прогрессировать, то финалист Рио-2016 не попадет в состав на Олимпиаду-2020 в Токио.

Но, бесспорно, главным событием субботнего вечера был финал с участием «бриллианта мирового каратэ» Рафаэля Агаева. Чемпион, к которому на мировых и европейских чемпионатах выстраивается очередь за автографами, не дал усомниться в своем превосходстве над соперниками.

Все медали Азербайджана в первый день Исламиады:

Золото – Руслан Лунев (стрельба), Базаррагчаа Эрденебат, Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде, Хидаят Гейдаров, Афаг Султанова, Рамиля Каштаева (все – дзюдо), Фарида Абиева, Рафаэль Агаев (оба – каратэ), сборная Азербайджана по художественной гимнастике.

Серебро – Шафаг Амрахова (стрельба), Илаха Гасымова (каратэ), Айша Гурбанлы, Назакет Азизова, Кифаят Гасымова, Рустам Оруджев, Ханум Гусейнова, Севда Велиева, Турана Агаева (все – дзюдо).

Бронза – Сабина Азимова (тяжелая атлетика), Нурана Алиева, Фирдовси Фарзалиев (оба – каратэ).

В воскресенье будут разыграны медали в спортивной и художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, стрельбе, плавании, тяжелой атлетике и гандболе. С большим нетерпением ожидаем финальный матч женского гандбольного турнира между Азербайджаном и Турцией. Игра, которая пройдет в спорткомплексе «Серхедчи», начнется в 18:00.