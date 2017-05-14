Неприятный инцидент произошел на «Евровидении» во время музыкального номера украинской певицы Джамалы.
На сцену выбежал зритель с флагом Австралии и снял трусы. Охрана тут же уволокла хулигана, но видео сразу же распространилось по всем соцсетям.
Неприятный инцидент произошел на «Евровидении» во время музыкального номера украинской певицы Джамалы.
На сцену выбежал зритель с флагом Австралии и снял трусы. Охрана тут же уволокла хулигана, но видео сразу же распространилось по всем соцсетям.
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