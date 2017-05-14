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Северная Корея запустила неизвестную ракету

 

КНДР произвела пуск реактивного снаряда неопределенного происхождения недалеко от западного побережья, передает РИА Новости. Как сообщается, выпущенный снаряд мог быть баллистической ракетой.

Как в свою очередь отмечает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов, КНДР провела в четверг новое испытание, предположительно, баллистической ракеты.

"Северная Корея сегодня на рассвете произвела пуск ракеты неопределенного типа в районе уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто", - приводит агентство заявление КНШ вооруженных сил Республики Корея.

Японские власти отметили, что северокорейская ракета, предположительно, пролетела тридцать минут и упала в Японском море, не достигнув исключительной экономической зоны Японии.

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Северная Корея запустила неизвестную ракету
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