Что связывает атаки на Хиллари Клинтон и азербайджанского магната

Программист-хакер россиянин Евгений Никулин, задержанный 5 октября 2016 года в Чехии по запросу США, которые подозревают его в причастности к хакерским атакам с целью добычи компромата на Хиллари Клинтон, близок к семье азербайджанского нефтяного магната владельца «Лукойл» Вагита Алекперова, сообщает haqqin.az со ссылкой на newsru.com.

Арестованный хакер дружит с сыном Вагита Алекперова Юсифом, знаком с дочерью министра обороны России Сергея Шойгу и у него есть совместные фото с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым.

Арестованный хакер утверждает, что на допросах ему предлагали взять на себя вину за взлом почты кандидата в президенты США Хиллари Клинтон по приказу президента РФ Владимира Путина. Об этом он сообщил в письме, переданном изданию "Настоящее время" через адвоката Мартина Садилека.

Допросы, на которых сделаны эти предложения, по его словам, состоялись 14-15 ноября 2016 года и 7 февраля 2017 года. Беседовавших с ним людей он называет Агентом и Миллером (фамилию он якобы узнал, заглянув в телефон Агента).

По утверждению Никулина, Агент во время допроса 14-15 ноября предложил ему заявить, что он «взломал почтовый ящик Хиллари Клинтон для Д. Трампа по приказу В. Путина». Он якобы сказал: «Вы должны согласиться с экстрадицией в США, тут мы снимем все обвинения, дадим вам квартиру и деньги, американское гражданство». «Я отказался, вскоре допрос был окончен, Агент сказал, что они еще придут», - сообщил Никулин в письме.

На следующих переговорах 7 февраля ему вновь предложили сознаться во взломе почты Клинтон и уточнили детали. «Вы должны сказать, что это вы взломали почту Х. Клинтон, что вы подготавливали, и проникли в демократическую сеть (серверы национального комитета Демократической партии США) и избирательные участки по приказу Путина, вы назовете имена сообщников, согласитесь с экстрадицией, а в Америке мы решим все вопросы, будете жить в квартире, и мы всем вас обеспечим», - сообщил подозреваемый.

Никулин сообщил, что на допросах его спрашивали о знакомстве с родственниками российских политиков и бизнесменов - сыном президента «Лукойла» Вагита Алекперова, дочерью министра обороны Сергея Шойгу и пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

Никулин описал в письме, как он отвечал на эти вопросы, поводом для которых стали размещенные в его Instagram фотографии (сейчас аккаунт Никулина закрыт). Так, он объясняет, что совместное фото с дочерью Шойгу появилось в его Instagram, поскольку он «встречал ее в компаниях».

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова он не знает, «но в Инстаграме есть фотография из кафе, там получилось, как будто мы сидим за одним столом», объяснил Никулин.

Задержанный утверждает, что зарабатывал деньги перепродажей автомобилей, не имеет никакого отношения к инкриминируемым ему кибератакам и даже не знает английского.

Евгения Никулина задержали сотрудники полиции Чехии совместно с ФБР. Оперативные мероприятия проводились во исполнение предписаний Интерпола и по ордеру, выданному в связи с жалобой потерпевших.

Федеральное большое жюри присяжных американского штата Калифорния 22 октября предъявило обвинение Никулину во взломе компьютеров, принадлежащих компаниям LinkedIn, Dropbox и Formspring. Во взломе почты Демократической партии США и вмешательстве в американские президентские выборы его не обвиняли.

В это же время в США расследование возможной связи Дональда Трампа с Россией вошло в новую фазу. Так, президент США на прошлой неделе уволил главу ФБР Джеймса Коми, который вел это расследование, после чего скандал вокруг слухов о связях Трампа с Россией разгорелся с новой силой. Сенат расширил расследование и возможно будет назначен специальный прокурор по этому делу.

Трамп в очередной раз опроверг слухи о своих связях с Россией и сказал, что и сам хочет знать детали хакерских атак на штаб демократов во время выборов, а также кто организовал эти атаки.