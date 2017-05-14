Ракета, запущенная КНДР, упала в непосредственной близости от России, заявил Белый дом. По данным источников CNN, она приземлилась в 96,5 км от Владивостока.

Россия вряд ли будет «довольна» последним пуском ракеты КНДР, поскольку она приземлилась в непосредственной близости к ее границам. Об этом сообщает администрация американского президента на своем официальном сайте.

«Учитывая, что ракета упала так близко к российской территории, по сути, ближе к России, чем к Японии, президент США Дональд Трамп не может представить, что Россия довольна запуском», — говорится в заявлении.

Белый дом отметил, что Трамп проинформирован о проведении очередного ракетного испытания Северной Кореей. Вашингтон призывал мировое сообщество ввести «более жесткие санкции» против КНДР, назвав ее действия «провокацией».

По данным источника, на которые ссылается CNN, ракета упала в воду в 60 милях (96,5 км) от Владивостока. Главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что ракета не попала в исключительную экономическую зону страны. Он также пояснил, что действия КНДР не спровоцировали включения в Японии общенациональной предупреждающей системы о ракетных запусках.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о неприемлемости ракетных испытаний и сказал, что это противоречит резолюции ООН.