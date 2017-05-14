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Путин в Пекине переговорил с Эрдоганом

 

Президент РФ Владимир Путин в кулуарах форума "Один пояс — один путь" в Пекине переговорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Путин кратко переговорил с президентом Турции Эрдоганом, в том числе и в продолжение недавнего сочинского диалога", — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь российского президента сообщил также, что Путин "на ногах" переговорил с президентами Узбекистана и Киргизии Шавкатом Мирзиеевым и Алмазбеком Атамбаевым.

Песков отметил, что российский лидер "на ногах" переговорил и с премьер-министром Монголии Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом.

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