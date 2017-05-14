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iPhone 8 станет самым дорогим смартфоном Apple

 

iPhone 8 станет самым дорогим смартфоном Apple. Эксперты предполагают, что стоимость его в базовой комплектации будет стартовать с тысячи долларов, а модель с 256 ГБ-ной памятью обойдется в 1099 долларов, передает Oane.

Эксперты цифрового рынка прогнозируют, что iPhone 8 станет самой дорогостоящей моделью среди всех смартфонов бренда Apple. По сообщению эксперта Симона Янковски, представляющего компанию Goldman Sachs, минимальная стоимость нового гаджета – $1000. Высокая стоимость вполне обоснована. Смартфон отличается новым дизайном, большим дисплеем и множеством новых функций. По своим технологическим свойствам он превосходит предшествующие модели.

Базовый iPhone 8 с памятью 128 ГБ, обойдется покупателю в $1000. Эта цена на $130 дороже, чем базовая модель в предыдущем выпуске iPhone 7 Plus. Модель с памятью на 256 ГБ будет стоить $1099.

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