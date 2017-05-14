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А Казахстан потерял в Межбанке Азербайджана 220 млн долларов пенсионеры останутся без денег

Автор: Отдел экономики 

Экс-вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Рахим Ошакбаев обеспокоен судьбой казахстанских пенсионеров, которые могут пострадать из-за экономических проблем, с которыми столкнулся Международный банк Азербайджана. Об этом эксперт, в частности, написал на своей странице в соцсети Фейсбук.

По словам Рахима Ошакбаева, АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Казахстана инвестировал более 70 миллиардов тенге (220 миллионов долларов) в облигации Международного банка Азербайджана.

"71,3 миллиарда тенге активов ЕНПФ вложено в облигации ставшего проблемным Международного банка Азербайджана (как следует из отчетности об инвестиционном портфеле ЕНПФ по состоянию на 01 мая 2017 года). По официальной информации Международный банк Азербайджана приостановил исполнение валютных обязательств, привлеченных от зарубежных кредиторов. Таким образом могут возникнуть существенные риски сохранности пенсионных активов", - написал Ошакбаев.

"Возникают вопросы, кто и как принимал решение о размещении и содержании пенсионных накоплений граждан в высокорискованных активах (кредитный рейтинг МБА на уровне B1 Moody’s). Очевидно, что проблема неэффективного управления пенсионными активами должна стать темой публичной дискуссии", - добавил эксперт.

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