Сегодня армянские СМИ громогласно возвестили о том, что команда КВН из Карабаха отправилась в Москву для участия в четвертьфинале Центральной Лиги КВН Москвы и Подмосковья. Сайт Panarmenian процитировал слова капитана команды «Свадьба в горах» Георгия Аветисяна, согласно которому якобы «карабахская команда» выступит в четвертьфинале 17 мая в Москве.

На самом деле это полная ложь. На официальном сайте Международного союза КВН нет команды, которая представляет «НКР» или «Арцах». Но команда «Свадьба в горах» есть и она представляет Ереван.

О том, что участие «карабахской» команды в КВН невозможно. haqqin.az заявили и в пресс-службе Азербайджанской Лиги КВН: «Никакого «Арцаха» или «НКР» в КВН нет и не будет».

«Но, конечно какие-то команды из «НКР» могут зарегистрироваться как армянские, из Армении. А далее местные СМИ их могут называть как угодно. Но участвовать они смогут только в мелких, второсортных лигах. И, повторимся, ни в коем случае как команды из «Арцаха», - отметили в пресс-службе.

Возмущаться, подавать ноты протеста, имеет смысл только в том случае, если на официальном сайте КВН команда будет указана как «арцахская» или «карабахская». «Но этого нет. А в телевизионную лигу не то что «карабахская», даже настоящие армянские команды пробиться не могут», - отметили в пресс-службе.

При этом обращает на себя внимание и провокационное название команды – «Свадьба в горах». Так называлась армянская войсковая операция, в ходе которой был оккупирован город Шуша.

Как отметили в пресс-службе азербайджанского КВН, сепаратисты могут зарегистрировать любое количество команд, но уж точно чего они не могут, так это представить их как «карабахские». «И далее - на сайте kvn.ru, а это официальный ресурс, регистрировать команды из НКР невозможно. Мы этого добились».

«А в интервью армянским, да и зарубежным СМИ, армянская сторона может как угодно представлять свои команды. Но официально они не представляют «НКР», - отметили в пресс-службе азербайджанского КВН.