Пожар в доме министра обороны Эстонии

Дом министра обороны Эстонии в таллиннском районе Нымме загорелся в ночь на воскресенье; пожарным удалось ликвидировать возгорание, сам Маргус Цахкна и члены его семьи не пострадали, пишет газета Postimees.

По данным издания, известие о пожаре поступило на пульт в 4.45 утра. Горел двухэтажный дом на улице Нурме в столичном районе Нымме, владельцем которого является министр обороны Маргус Цахкна.

«Когда прибыли спасатели, горела наружная стена и воздушный тепловой насос. По предварительным данным, сосед министра заметил, что горит прикрепленный к стене дома воздушный тепловой насос. Сразу же были разбужены владельцы дома и вызваны спасатели. К прибытию спасателей огонь перекинулся уже на крышу. Большое пламя удалось сразу же потушить, но чтобы добраться до небольших очагов, спасателям пришлось снять крышу. При пожаре никто не пострадал»,- говорится в сообщении.

«Сегодня счастливый день для всей нашей семьи. Ценность жизни близких начинаешь понимать, когда это перестает быть само собой разумеющимся. Наш дом сегодня горел. Благодаря соседям выбрались, и все живы и здоровы. Благодарю команду спасателей», - написал Цахкна на своей странице в социальной сети Facebook.