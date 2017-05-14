Индия бойкотирует пекинский форум

Индия приняла решение бойкотировать начавшийся в Пекине международный форум «Один пояс — один путь», передает ТАСС со ссылкой на заявление МИД страны.

«Объединяющие проекты должны реализовываться способом, который уважает суверенитет и территориальную целостность», — отметили в индийском внешнеполитическом ведомстве.

Часть предлагаемого Пекином проекта китайско-пакистанского экономического коридора, который должен пройти по территории Гилгит-Балтистан, являющейся предметом спора между Нью-Дели и Исламабадом.

«Ни одна страна не согласится с проектом, который игнорирует важнейшие проблемы, касающиеся ее суверенитета и территориальной целостности», — подчеркнули в индийском МИД.

В Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь» (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века). В нем участвуют лидеры 29 стран, в том числе президент России Владимир Путин.