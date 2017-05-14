В Стамбуле открылась международная выставка вооружений и военной техники IDEF-2017, участие в которой принимают представители военных ведомств и оборонных предприятий 74 стран, в том числе и России. РФ активно восстанавливает военно-техническое сотрудничество с Турций после политического кризиса 2015 года. В последние недели идут активные разговоры о возможной поставке в Турцию зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Представители российских и турецких властей заявляли о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах.

Означает ли все это, что основные проблемные вопросы между РФ и Турцией решены, во всяком случае, в сфере военно-технического сотрудничества? Отвечая на этот вопрос haqqin.az, российский политолог, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров отметил, что Россия участвует во многих выставках: на Западе, в Арабских Эмиратах и т.д. И не со всеми этими странами у России хорошие отношения в настоящий момент. Поэтому я бы не преувеличивал значение IDEF-2017 для оценки политических отношений между Россией и Турцией.

В свою очередь, другой эксперт, российский военный журналист, специальный корреспондент студии общественно-политических программ ВГТРК Александр Сладков заявил haqqin.az, что наличие проблем или их отсутствие - это не «раз и навсегда». «Сегодня Москва и Анкара слышат друг друга. И даже участвуют в совместных мероприятиях. Вот когда мы учения станем проводить двусторонние, в Турции и в России, когда наши контингенты заодно будут действовать в Сирии, - тогда можно будет сказать об исчезновении проблем. Было бы интересно закупить и поэксплуатировать турецкие ударные БЛА. На учениях и в боевой обстановке. Установить двусторонний доверительный обмен информацией в области борьбы с террором, - еще лучше. Интересны форматы: Турция плюс ШОС, Турция и ОДКБ.

- Есть информация о том, что Турция намерена купить у РФ ЗРС С-400 «Триумф». Насколько реальна, на ваш взгляд, эта сделка?

Михаил Александров: - Да, я слышал об этом. Но мне больше кажется, что это взаимная игра. Турция использует этот элемент для оказания давления на Запад. Анкара демонстрирует сближение с Москвой. Россия со своей стороны хочет показать, что она дружественно настроена по отношению к Турции и рассматривает ее как партнера. Но я пока не вижу искреннего желания Турции покупать С-400. К тому же они очень дорого стоят, около миллиарда долларов. Речь может идти только о продаже в кредит, что не устраивает Россию.

Хотя со временем Турция может переориентироваться на страны Евразийского экономического союза, что ей было бы гораздо выгоднее, чем стучаться в закрытую дверь Европейского союза. Но для это у элиты Турции должно измениться мышление, ведь Анкара несколько десятилетий пыталась вступить в «западную цивилизацию», интегрироваться с ЕС.

Президент Эрдоган сейчас пытается проводить независимую политику, но она пока сводится к маневрированию между Россией и Западом.

Александр Сладков: - А почему нет? Такой проект нас сблизит (геополитика, экономика), он не представляет угрозы ни для Турции, ни для союзников России («Триумф» - оборонительное оружие), и немножечко отслаивает Анкару от порой раздражающих Москву традиционных союзников Турции в Европе.

- Как могут отреагировать, например, США и Запад на информацию об оружейных переговорах? Ведь Турция - член НАТО, но почему-то выбирает российское оружие…

Михаил Александров: - В целом ничего нового в этом нет. Были случаи, когда и США покупали российское вооружение, например, противокорабельные ракеты «Москит». Греция, тоже член НАТО, купила у РФ зенитно-ракетные комплексы С-300. Но, конечно, в НАТО не будут рады такому роду повороту событий. Хотя надо понимать, что Североатлантический альянс сам виноват в том, что Турция проводит такую линию. Запад активно использует Анкару в своих интересах, но Турция от этого мало что получает. Эрдоган пытается вывести страну из изоляции, но это вызывает недовольство Запада. Они даже переворот попытались устроить.

Александр Сладков: - Да никак. Турция большая, самостоятельная страна, демонстрирующая в последнее время доминирование собственных интересов над западными геополитическими.

- А какова может быть реакция Армении, где есть российская военная база? Армения считает Турцию историческим недругом и тут вдруг участие РФ в военной выставке в Турции и еще возможные договоренности о поставке С-400?

Михаил Александров: - У Турции была возможность нормализовать отношения с Арменией, когда в Швейцарии были подписаны протоколы. Я считаю, что Анкаре и Еревану надо переступить через черту. В конце концов, у многих народов есть друг к другу какие-то претензии. Германия нанесла огромный вред Советскому Союзу. Было убито огромное количество советских людей, в том числе и русских. Но как мы видим, отношения между ФРГ и странами бывшего Советского Союза нормальные. И таких случаев много.

Александр Сладков: - Армения – стратегический партнер России в Закавказье. Но и у Еревана, и у Москвы нет скрупулезных обязательств выстраивать свою политику под одни лекала. Российские пограничники охраняют границу Армении с Турцией и Ираном, российская 102-я база стоит в Армении, имея на вооружении С-300 (в перспективе С-400). Москва и Ереван в постоянном откровенном дружеском диалоге. Чего опасаться?