Ежедневно из разных уголков СНГ приходят новости об очередном судебном процессе или задержании боевиков, воевавших в Сирии. К примеру, несколько дней назад вступили в силу приговоры Северо-Кавказского окружного военного суда (СКОВС) в отношении пяти жителей города Палласовка Волгоградской области, которые были признаны виновными в вербовке в террористическую организацию «Исламское государство» для участия в боевых действий в Сирии. Среди них, кстати, оказались и уроженцы Азербайджана.

А в соседнем Дагестане суд приговорил местного жителя Абдурахмана Усманова к 16 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях в Сирии.

Судя по всему, число подобных процессов будет только расти, так как СМИ сообщают о массовом бегстве иностранных боевиков из Сирии. По данным The Guardian, с 2013 года до 30 тыс. иностранных боевиков, предположительно, отправились в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГ. Власти США полагают, что не менее 25 тыс. из них с тех пор были убиты.

Сколько всего иностранцев воевало и воюет в Сирии на стороне боевиков сказать невозможно, все цифры условные. Об этом haqqin.az заявил эксперт по Ближнему Востоку Антон Мардасов.

«В России и странах СНГ, к примеру, данные о количестве воюющих постоянно меняются. Так что назвать даже примерную цифру довольно тяжело, но речь идет о тысячах человек», - отметил Мардасов.

По словам эксперта, выходцы из СНГ в целом и из Азербайджана в частности, воюют в рядах Исламского государства, группировках «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аль-Шам»), «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар» (ее возглавлял грузин Абу Омар аш-Шишани, он же Тархан Батирашвили).

«В рядах «умеренной оппозиции» иностранцев поменьше, но они есть в организациях, которые, скажем так, отпочковались от них. В качестве примера можно назвать «Джунуд аль-Акса», группировку, которая позже распалась. Она изначально была связана с «Джабхат ан-Нусрой», но была от нее отделена, чтобы аккумулировать вокруг себя иностранцев, в том числе и из постсоветского пространства. В принципе, о том, что в рядах боевиков много выходцев из СНГ можно понять и из различных форумов или видео из Сирии, на которых слышно, как участники террористических формирований разговаривают на русском языке», - отмечает Мардасов.

По словам эксперта, сейчас поток желающих поучаствовать в джихаде в Сирии заметно сократился. Перекрыты границы, попасть на эту территорию тяжело.

Как указывает собеседник, есть добровольцы из СНГ, которые приезжают или приезжали воевать на стороне Башара Асада. «К примеру, граждане Армении воевали и воюют на стороне Асада в том же Алеппо, где есть армянские кварталы, защищают своих соплеменников».

«В Сирии много шиитских группировок, поддерживающих Асада. Но в основном они состоят из иранских, иракских, афганских, пакистанских добровольцев. Участвуют в боевых действиях и частные военные компании (ЧВК). Недавно, кстати, появилась информации об одной ЧВК, воюющей в Сирии в районе города Хама на стороне Асада и состоящей из жителей СНГ, бывших военных. Если эта информация верна, то ЧВК называется «Туран» и в нее могут входить и азербайджанцы», - говорит Мардасов.

Что касается судьбы бывших боевиков, то, по мнению эксперта, спецслужбы заинтересованы в их обезвреживании. Возвращение этих людей дает такие шансы, к тому же сам процесс контролируется, в том числе и агентурой.

«Кстати, один из вариантов возвращения боевиков из СНГ – это турецко-грузинская граница. Они могут и инфильтроваться в лагеря беженцев. Кроме того, под их контролем еще достаточно большая территория, на которой боевики могут укрыться. Так что боевики могут просачиваться и выживать различными способами», подчеркнул Мардасов.