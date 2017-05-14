Подписаться на уведомления
 

Напряженность между Израилем и Иорданией

 

Израиль призвал Иорданию осудить нападение на полицейского, совершенное 13 мая в Иерусалиме подданным Хашимитского королевства, передает ТАСС.

"Как Израиль осуждает теракты, произошедшие в Иордании, Иордания должна осуждать теракты, совершенные в Израиле, террор есть террор, где бы он ни происходил", - говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра.

В субботу, 13 мая, вооруженный ножом мужчина ранил израильского полицейского у Львиных ворот в Старом городе Иерусалима. "До того, как его нейтрализовали, вооруженный ножом нападавший ударил полицейского, который впоследствии был госпитализирован", - говорится в распространенном после атаки сообщении полиции Израиля. По данным СМИ, совершивший нападение 57-летний иорданский турист скончался от полученных огнестрельных ранений на месте.

"Возмутительно слышать ту поддержку, которую высказал официальный представитель правительства Иордании по отношению к теракту, произошедшему в Старом городе в Иерусалиме, - отметили в канцелярии израильского премьера. - Видеозапись четко показала, что иорданский турист ударил ножом израильского полицейского".

188 просмотров


Старости
Китай о партии Ильхама Алиева
Китай о партии Ильхама Алиева эксклюзив, заявление посла Китая
Наша погода
Сегодня 22° / 16°
15 Май 25° / 15°
16 Май 20° / 13°
17 Май 21° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8509 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Министр Азад Рагимов посоветовал обратиться «на один этаж наверх» австрийская спортсменка требует компенсации
Все 10 азербайджанских боксеров вышли в четвертьфинал Haqqin.az с полей Исламиады
Трамп обеспечил безопасность Грузии haqqin.az из Тбилиси
Напряженность между Израилем и Иорданией
Армяне воюют за Асада, а азербайджанцы - против оценка эксперта
Индия бойкотирует пекинский форум
Турция давит на Запад, создавая иллюзию сближения с Москвой комментарии экспертов
Пожар в доме министра обороны Эстонии
Карабахские квнщики готовят "Свадьбу в горах" в Москве эксклюзив
А Казахстан потерял в Межбанке Азербайджана 220 млн долларов пенсионеры останутся без денег
11-е золото Азербайджана haqqin.az с полей Исламиады
iPhone 8 станет самым дорогим смартфоном Apple
Путин в Пекине переговорил с Эрдоганом
Ракета Ким Чен Ына пролетела рядом с Россией Заявление Белого дома
Что связывает атаки на Хиллари Клинтон и азербайджанского магната
Армяне вновь применили минометы
Авиаударом уничтожены 20 боевиков ИГИЛ
Северная Корея запустила неизвестную ракету
На «Евровидении» зритель выбежал на сцену к Джамале и снял трусы видео
Азербайджан отнял у Турции лидерство на Исламиаде 22 медали за один день
Сенат США взялся за бизнес Трампа Дойдут ли до Анара Мамедова?
В Греции поезд сошел с рельсов
Забит Самедов нокаутировал соперника в Стамбуле ВИДЕО
Сборные Азербайджана по волейболу обыграли Турцию и Таджикистан Haqqin.az с полей Исламиады
Порошенко отменил посещение «Евровидения» из-за боев на Донбассе
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться