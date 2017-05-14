В Грузии праздник безопасности! Так вкратце официальный Тбилиси подвел итоги двухдневного (с 8 по 10 мая) визита в США грузинского премьера Георгия Квикашвили. Нелишне было бы заметить, что в этой оценке состоявшихся контактов между Тбилиси и Вашингтоном редкое единодушие проявляют правящая «Грузинская мечта» и весь оппозиционный ряд.

СМИ на все лады расписывает тот факт, что встреча премьера Георгия Квирикашвили с президентом Дональдом Трампом не была запланирована, но после обращения 30 конгрессменов к хозяину Белого дома тому ничего не оставалось, как принять грузинского премьера. В итоге американо-грузинских переговоров явилось подписанное сторонами соглашение о безопасности.

“Соглашение усилит совместимость Вооруженных сил Грузии с военными службами государств-членов НАТО, будет содействовать усилиям Грузии по трансформации собственных Вооруженных сил и проложит путь будущим соглашениям между США и Грузией в сфере безопасности»,- так говорится в сообщении на официальном сайте Госдепартамента.

Грузинский эксперт по военным вопросам Бесо Аладашвили в своем комментарии для haqqin.az отмечает, что подобные соглашения Соединенные Штаты, как правило, оформляют со своими союзниками. А то, что документ фактически засекречен, так в том ничего удивительного нет – такого рода информация относится к сфере безопасности.

Особую пикантность визиту грузинского премьера в США, по мнению эксперта, придает тот факт, что как раз в эти же дни был принят Закон о бюджете на 2017 год, утвержденный Конгрессом США.

Согласно документу, Абхазия и Южная Осетия являются территориями, оккупированными Россией, и любая страна, признающая независимость регионов Грузии, лишается финансовой помощи США.

Первой жертвой этого закона стало государство Науру, радостно сообщают тбилисские СМИ, а точнее коралловый островок с 13-ти тысячным населением. Как говорится, мелочь, а приятно…

Одно непонятно: кто же угрожает Грузии, кроме Армении, которая претендует на некоторые территории?