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Министр Азад Рагимов посоветовал обратиться «на один этаж наверх» австрийская спортсменка требует компенсации

Автор: Назим Гусейнзаде, спортивный обозреватель 

В Австрии не сходит с повестки дня вопрос о компенсации, которая должна быть выплачена Азербайджаном австрийской спортсменке Ванессе Шахинович, которая получила тяжелые травмы в результате ДТП в Баку, куда она приехала для участия в Европейских играх 2015 года.

Напомним, что ранее в интервью газете Kurier посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов заявил, что в свое время семье спортсменки предлагалась компенсация в один миллион евро. Но они отказались от этой суммы, ссылаясь на то, что она слишком мала. Посол также отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры с потерпевшей стороной по вопросу выплаты компенсации.

Теперь, дело Ванессы Шахинович грозит стать в Австрии своеобразным претендентом. Дело в том, что спортсмены-любители, к коим относилась Шахинович, обделены вниманием Олимпийского комитета и не имеют такую же страховку, как и профессиональные спортсмены. Претендент Ванессы Шахинович позволяет спортсменам-любителям, участвующим на международных соревнованиях, добиваться тех же прав, какие есть у профессиональных спортсменов.

Издание Die Presse опубликовало интервью с президентом Олимпийского комитета Австрии Карлом Штоссом, в котором он раскрывает детали дела Ванессы Шахинович.

«Дело Ванессы еще не завершено. Мы как Олимпийский комитет Австрии стараемся сделать так, чтобы этот вопрос уладился «обычным способом». Перед Ванессой Шахинович были взяты обязательства на 1,8 миллиона, которые не были соблюдены. Министр спорта Азербайджана Азад Рагимов посоветовал нам сделать еще одну попытку и обратиться на «один этаж наверх», - сказал Штосс.

Карл Штосс также выразил несогласие с тем, что студенты и любители, представляющие Австрию на международных соревнованиях должны получать страховку, как и спортсмены-профессионалы. По мнению президента, это вынудит спортивные клубы застраховывать тысячи и тысячи новых спортсменов, что приведет к финансовым потерям.

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