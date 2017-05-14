Азербайджанский боксер Тамерлан Абдуллаев (69 кг) вышел в четвертьфинал Игр исламской солидарности.

В 1/8 финала он победил Мухамметмырата Сахедова из Туркменистана. Четвертьфинальный бой против катарца Туласирамраама Тхарумалингама состоится завтра.

В 1/4 финала также будут боксировать Руфат Гусейнов (48 кг), Месуд Юсифзаде (52 кг), Тайфур Алиев (56 кг), Джавид Челебиев (60 кг), Эльвин Исаев (64 кг), Кямран Шахсуварлы (75 кг), Рауф Рагимов (81 кг), Теймур Мамедов (91 кг) и Магомедрасул Меджидов (свыше 91 кг). Таким образом, все 10 азербайджанских боксеров – в четвертьфинале Исламиады.

Челебиев и Мамедов свои четвертьфинальные бои проведут сегодня вечером.