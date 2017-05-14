Подписаться на уведомления
 

Все 10 азербайджанских боксеров вышли в четвертьфинал Haqqin.az с полей Исламиады

Автор: Отдел спорта 

Азербайджанский боксер Тамерлан Абдуллаев (69 кг) вышел в четвертьфинал Игр исламской солидарности.

В 1/8 финала он победил Мухамметмырата Сахедова из Туркменистана. Четвертьфинальный бой против катарца Туласирамраама Тхарумалингама состоится завтра.

В 1/4 финала также будут боксировать Руфат Гусейнов (48 кг), Месуд Юсифзаде (52 кг), Тайфур Алиев (56 кг), Джавид Челебиев (60 кг), Эльвин Исаев (64 кг), Кямран Шахсуварлы (75 кг), Рауф Рагимов (81 кг), Теймур Мамедов (91 кг) и Магомедрасул Меджидов (свыше 91 кг). Таким образом, все 10 азербайджанских боксеров – в четвертьфинале Исламиады.

Челебиев и Мамедов свои четвертьфинальные бои проведут сегодня вечером.

0 просмотров


Старости
Китай о партии Ильхама Алиева
Китай о партии Ильхама Алиева эксклюзив, заявление посла Китая
Наша погода
Сегодня 22° / 16°
15 Май 25° / 15°
16 Май 20° / 13°
17 Май 21° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8509 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Министр Азад Рагимов посоветовал обратиться «на один этаж наверх» австрийская спортсменка требует компенсации
Все 10 азербайджанских боксеров вышли в четвертьфинал Haqqin.az с полей Исламиады
Трамп обеспечил безопасность Грузии haqqin.az из Тбилиси
Напряженность между Израилем и Иорданией
Армяне воюют за Асада, а азербайджанцы - против оценка эксперта
Индия бойкотирует пекинский форум
Турция давит на Запад, создавая иллюзию сближения с Москвой комментарии экспертов
Пожар в доме министра обороны Эстонии
Карабахские квнщики готовят "Свадьбу в горах" в Москве эксклюзив
А Казахстан потерял в Межбанке Азербайджана 220 млн долларов пенсионеры останутся без денег
11-е золото Азербайджана haqqin.az с полей Исламиады
iPhone 8 станет самым дорогим смартфоном Apple
Путин в Пекине переговорил с Эрдоганом
Ракета Ким Чен Ына пролетела рядом с Россией Заявление Белого дома
Что связывает атаки на Хиллари Клинтон и азербайджанского магната
Армяне вновь применили минометы
Авиаударом уничтожены 20 боевиков ИГИЛ
Северная Корея запустила неизвестную ракету
На «Евровидении» зритель выбежал на сцену к Джамале и снял трусы видео
Азербайджан отнял у Турции лидерство на Исламиаде 22 медали за один день
Сенат США взялся за бизнес Трампа Дойдут ли до Анара Мамедова?
В Греции поезд сошел с рельсов
Забит Самедов нокаутировал соперника в Стамбуле ВИДЕО
Сборные Азербайджана по волейболу обыграли Турцию и Таджикистан Haqqin.az с полей Исламиады
Порошенко отменил посещение «Евровидения» из-за боев на Донбассе
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться