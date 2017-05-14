«Ситуация с потасовками представителей азербайджанского и армянского землячеств на крупнейшей в году акции памяти «Бессмертный полк» у российского участника акции вызывает резкое неприятие и непонимание», - заявил haqqin.az известный российский политолог Александр Асафов.

А.Асафов возмущен тем, что эта исключающая любой политический подтекст мирная, немилитаристская акция, объединяющая людей разных национальностей и разных убеждений, порой с диаметрально противоположным отношением к власти, к сожалению, используется не в меру ретивыми активистами для очередной эскалации напряженности по болевым точкам.

«Что характерно, для россиянина эти точки неочевидны, так как находятся не внутри Российской Федерации, и для любого человека, не включенного в международный контекст за пределами интересов России (Сирия, Донбасс, Украина, геополитическое противостояние по вектору Россия - объединенный Запад), подобные проявления политического хулиганства на акции памяти оскорбительны. Впрочем, для азербайджанцев и армян, проживающих в России постоянно, этот конфликт так же не является первостепенным, так как на бытовом уровне не возникает обострений, взаимных претензий и массовых драк, есть достаточно длительная история мирного сосуществования.

В случившихся столкновениях азербайджанцев и армян на шествии «Бессмертный Полк» виноваты все. Полицейские в том, что не смогли предотвратить развертывание провокационных флагов, армянские активисты – в том, что вынесли свою декларационную позицию на общую неполитическую акцию, сознательно провоцируя своих оппонентов, азербайджанские активисты – в том, что попытались решить вопрос силовым путем, не привлекая полицию», - уверен он.

Как отметил политолог, в новейшее время, с учетом большого количества политических и околополитических провокаций на всех без исключения массовых мероприятиях, российская полиция научилась более-менее четко и быстро реагировать на провокации, которые могут привести к осложнению ситуации.

«Надо отметить, что попытка превращения массовой акции в другой стране в трибуну для декларации своей политической позиции - это использование недопустимых и исключительно провокационных методов в надежде на широкое освещение в прессе и привлечение внимания к проблематике.

Полицейское начальство формально разрешило участие в шествии с национальными флагами других стран, уроженцы которых воевали в Великой Отечественной войне, но рядовые полицейские не могут и не должны разбираться в нюансах проблематики исторических территориальных споров других суверенных стран, а равно и в геральдике и вексиллологии (науки о флагах). Их задача – вовремя оценить ситуацию и прекратить провокацию. То, что на это событие не последовало сколько-нибудь внятно оформленной реакции официальных политических лиц РФ, также говорит о том, что для внутренней российской повестки – «Бессмертный полк» крайне важен как объединительный фактор, являющийся одним из центральных мест идеологии общества, дань памяти и уважение к истории. И любые попытки паразитировать на этом недопустимы и должны оставаться вне медийного и политического контекста.

Что касается последствий, то применения статей, связанных с разжиганием межнациональной розни, поддержкой сепаратизма или иных «экстремистских» статей, тут не будет. Участники этой неприятной провокации получат наказание за «хулиганство» и «нарушение общественного порядка», - полагает А.Асафов.

Необходимо осознавать, что подобные ситуации не ведут к скорому решению напряженности в конфликте, а лишь способствуют его эскалации. «Безусловно, конфликт вокруг Нагорного Карабаха может быть решен политически, а не языком улицы, войны или провокации», - убежден политолог.