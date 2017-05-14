России придется и одевать армянских военных

Минобороны Армении заключило недавно соглашение с российским предприятием ЗАО «Завод ТРУД» о пошиве военной формы и одеял для сухопутных войск армянской армии. На сайте Нижегородского завода выставлено фото комплекта летней и зимней формы для армянских военных.

На первый взгляд решение армянского военного ведомства является результатом неспособности экономики страны хотя бы минимально обеспечить собственные нужды. Однако по мнению экономиста Вюгара Байрамова, высказанного им haqqin.az, Армения вполне способна производить амуницию для своей армии. К тому же пошив формы не требует каких-то особых технологий или крупных инвестиций.

Более того, с экономической точки зрения любому государству выгодно наладить производство у себя в стране, обеспечив тем самым население новыми рабочими местами, сэкономить валюту, инвестировать в собственную промышленность и пр. А вот решение, подобное тому, что приняли в Минобороны Армении, обычно мотивированы коррупцией и монополизмом.

В данном случае для монополиста-поставщика, то есть Минобороны, открываются весьма широкие возможности откатов, раздутых цен на товары, тарифов на транспортировку и др. По такой коррупционной схеме в армянском оборонном ведомстве смогут теперь бесконтрольно присваивать миллионы долларов государственных средств, уверен эксперт.