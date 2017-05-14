В здании Сабунчинского районного суда состоялось очередное заседание по делу второй группы руководителей управлений ныне упраздненного МНБ — генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Заседание началось с дачи показаний потерпевшим Сабиром Фарзалиевым, заявившем, что еще с 90-х годов он ввозил в Азербайджан из России запчасти и моторные масла. Дело шло неплохо Как-то летом 2015 года в ресторан Ovqat на трассе Баку - Сумгаит, где располагался офис потерпевшего, явились сотрудники МНБ.

«Мы завтракали, когда пришли четверо сотрудников МНБ. Помню одного из них – это находящийся сейчас на скамье подсудимых Натик Алиев. Других я не запомнил. Вслед за ними зашли еще четверо представителей спецорганов. С начала все было мирно: все сели за наш стол и выпили чаю, но потом потребовали, чтобы я отправился с ними в их ведомство. Без объяснений изъяли документы и офисный компьютер. Подчинившись, я сел в Audi Q7 Натика Алиева, а другой мой работник сел в машину сотрудников МНБ, и мы поехали в министерство», - рассказал Фарзалиев.

По словам потерпевшего, в министерстве с ним говорил сам Натик Алиев, причем в ходе беседы выяснилось, что произошла ошибка – к контрабанде торговец запчастей отношения не имеет. Сотрудника фирмы вообще не стали допрашивать и через час отпустили.

Видимо учитывая, что проблема так быстро разрешилась, свою речь на суде Фарзалиев завершил заявлением об отсутствии у него каких-либо претензий к обвиняемым.

Однако государственный обвинитель удивился такому повороту событий, напомнив потерпевшему, что на следствии он дал совсем другие показания, в корне отличающиеся от тех, что говорит ныне.

«Какие могут претензии?! - в свою очередь удивлялся Фарзалиев. – Мы беседовали, много смеялись, и так же шутливо Натик спросил у меня, могу ли я дать ему 200 тысяч манатов. Смеха ради я ответил, что могу дать лишь три тысячи. Продолжая смеяться, Намик заметил, что из МНБ меньше чем за 50 тысяч еще никого не отпускали. В этот момент в кабинет зашел Физули Алиев, сказавший, что от меня им ничего не нужно и я могу отправляться восвояси. Только и всего…».

Поскольку прокурор был настойчив, Фарзалиев все же признал, что уже на следующий день Натик Алиев предложил ему встретиться в кафе «Султан» и попросил помощи в строительстве дачи.

«Что ж такого?! У меня была возможность и я купил и отправил на его стройку пиломатериалы на 7 тысяч манатов. Абсолютно добровольно, в качестве подарка. Никто меня к этому не принуждал», - силился убедить суд потерпевший.

Что же касается показаний на следствии, идущие вразрез с дальнейшими заявлениями, то и на это у Фарзалиева имелось свое объяснение – для кого-то, может, и анекдотичное, но для потерпевшего, видимо, вполне здравое. Звучало оно следующим образом: «Во время следствия меня раз пять таскали в прокуратуру. В конце концов мне это надоело и я заявил следователям, что больше нечего ходить, если претензий ни к кому я не имею. Но меня все же заставили прийти еще раз. Я понервничал и не глядя подмахнул какие-то бумаги. Наверное, меня обманули. Сказав, что это старые мои показания, просто не хватает подписи, а на самом деле что-то подсунули. В общем, что там было, не знаю – не читал. И вообще прокурор очень предвзято ко мне отнесся, словно преступник – именно я».

Отвечая на вопрос адвоката Адиля Исмаилова, Фарзалиев утверждал, что никаких заявлений на обвиняемых не писал, а в прокуратуру его вызвали телефонным звонком.

Другие потерпевшие по данному эпизоду - Фикрет Теймурханов и Замин Магеррамов также заверяли, что в МНБ их никто ни о чем не спрашивал, просто они там посидели, можно сказать, отдохнули, а уже через час их отпустили. А потому, естественно, к спецорганам в лице обвиняемых у них ни малейших обид.

По этому же эпизоду судья дал слово бывшему сотруднику МНБ Шамхалу Рагимову. Так как показания этого свидетеля на следствии содержали оперативную тайну, гособвинитель попросил судью выслушать свидетеля в закрытом режиме. Судья удовлетворил это ходатайство.

Затем дал показания обвиняемый Заур Мамедов, отрицавший какое-либо отношение к рассматриваемому эпизоду, хотя в уголовном деле его имя упоминается.

«Я не участвовал ни в оперативных мероприятиях, ни в допросах по этому эпизоду. Прошу суд учесть это», - заявил обвиняемый.

Обвиняемый Натик Алиев также выразил желание дать показания по эпизоду, но поскольку и в его показаниях заранее усмотрели секретные сведения, то и его судья выслушал почти тет-а-тет - в закрытом режиме.

Затем суд перешел к рассмотрению инцидента, связанного с потерпевшим Азадом Ибадовым.

Азад Ибадов сообщил, что в настоящее время работает директором филиала №5 GünayBank.

«Как и говорил следователям, меня пригласили в МНБ на беседу. Через полчаса я вышел оттуда и не имею никаких претензий к обвиняемым. Так что вообще не понимаю, почему это меня записали в потерпевшие?..», - прямо-таки возмущался Ибадов.

Однако потом все же припомнил, что в МНБ у него поинтересовались неким Ариф муаллимом, и оказалось, что Ибадов больше 25 лет с ним знаком.

«Я честно всё сказал и меня сразу отпустили», - заверил потерпевший.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя, Азад Ибадов признался, что во время тех событий был безработным, сидел без денег. Очень вовремя ему позвонил приятель Ариф и попросил помочь купить крупную сумму в валюте. Ибадов хотел помочь, но в пункте обмена валюты, где работали знакомые, нужной суммы не оказалось. На этом, мол, дело и кончилось. Так что, и у этого потерпевшего к обвиняемым претензий не оказалось.

Свидетель по этому эпизоду Анар Ахмедов подтвердил, что как-то ему позвонил Азад Ибадов и попросил найти валюту для своего знакомого по имени Ариф. Однако именно тогда в кассе пункта денег в инвалюте не было.

Затем суд перешел к рассмотрению эпизода, связанного с потерпевшим Фуадом Гусейновым.

Фуад Гусейнов поведал, что владеет небольшим магазином рядом со станцией метро «28 мая». Как-то к нему зашли трое сотрудников МНБ и потребовали проехать с ними в Управление МНБ по Сабаильскому району.

Там, по словам потерпевшего, его обвинили в контрабанде и в работе на спецслужбы Грузии. Однако после беседы с потерпевшим, выяснилось, «что эта информация не соответствует действительности» (?!).

«И тут начался торг. Сначала они потребовали у меня 100 тысяч манатов. Я пытался втолковать, что мой магазин вместе со всем товаром столько не стоит. Хотите – забирайте… В конце концов сошлись на 12 тысячах. На следующий день они сами пришли в магазин и взяли 12 тысяч манатов».

Однако никого из сидящих на скамье подсудимых Ф.Гусейнов не узнал, заявив, что из приходивших за деньгами никого здесь нет.

Свидетели по эпизоду Ровшан Ахмедов и Бахруз Мустафаев заявили, что хоть и работают в магазине Фуада Гусейнова, никаких подробностей рассматриваемого события не знают.

Взявшимся за дело адвокатам удалось добиться от потерпевшего имени одного из вымогателей из МНБ. Оказалось, звали его Фуад Садреддинов.

Затем в качестве свидетеля дал показания сотрудник СГБ Заур Ахундов. Его показания были заслушаны в закрытом режиме.

Как стало известно haqqin.az, на закрытом заседании, отвечая на вопросы адвоката Адиля Исмаилова, З.Ахундов объяснил, что по поводу Фуада Гусейнова поступил сигнал и он лично руководил операцией по его разработке. О том, что какие-то другие сотрудники требовали у Фуада Гусейнова деньги, свидетель не знал.

По словам Заура Ахундова, в результате прослушивания телефона Фуада Гусейнова выяснилось, что его связи в Грузии не представляют интереса для спецслужб и дело было закрыто.

Во многих эпизодах по делу МНБ часто упоминается кафе «Султан». По показаниям большинства потерпевших, обвиняемые, как правило, вымогали и получали деньги именно в этом кафе, игравшему своего рода роль явочной приемной МНБ. И по законам жанра место встречи изменить было нельзя. Оно и не менялось…

В конце концов суд заинтересовался, почему именно «Султан», чем так привлекательно для сотрудников МНБ было именно это питейное заведение. И обвиняемый Физули Алиев пролил свет на это эту загадочную традицию.

«Кафе находится рядом с министерством. А владеют им гаджи, сами доставляющие сюда халяльное мясо. Я даже проверял их кухню и холодильники. Всегда все продукты были свежими, а помещения чистыми. Да и цены в этом кафе были доступными, поэтому мы часто обедали именно там. Ну и своих гостей, а также приглашенных в МНБ, тоже принимали там, угощали чаем, а порой и обедом. То, что в МНБ кого-то оскорбляли и тем более били - ложь. Напротив, мы угощали их халяльными обедами в «Султане» и потом провожали», - уверял Физули Алиев.

Очередное заседание суда состоится 11 мая.