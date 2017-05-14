Гражданин Турции Илдыз Сурея Зиян обратился в 18-ое отделение полиции Баку с заявлением о том, что у него из квартиры похищены 500 долларов, 159 манатов и два мобильных телефона, сообщает телеканал ARB TV.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в качестве подозреваемых были задержаны жительница Гянджи Мафтуна Мехтиева и жительница Газаха Гюнай Алиева.

В тот день женщины вместе с гражданином Турции распивали у него дома спиртные напитки. Затем М.Мехтиева подсыпала снотворное в бокал турка. После того, как он заснул, приятельницы ограбили его квартиру.