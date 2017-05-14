В воскресенье и понедельник 14-15 мая в Пекине пройдет форум, который по задумке китайского руководства должен обозначить переход Поднебесной в новое глобальное качество. При все более безусловной и все возрастающей роли Китая в мировой экономике он был крупным игроком в игре, правила которой диктовали другие силы.

Однако провозглашенный президентом Трампом курс на изоляцию США и выход из международных соглашений о свободной торговле, а также сосредоточенность Евросоюза на внутренних проблемах после Brexit высвободили место для появления нового лидера глобализации. Китай хочет занять это место и располагает для этого немалыми ресурсами. А главное - большим желанием.

Форум «Один пояс – один путь», об участии в котором заявили руководители трех десятков стран, развивает не новую идею, когда-то высказанную председателем КНР Си Цзиньпином о возобновлении на новом технологическом уровне древнего Шелкового пути, который когда-то связывал Китай и Индию со странами Центральной Азии, Кавказа, а затем и с Европой.

Первоначально чисто маркетинговый ход, который должен был объединить разрозненные экономические проекты, которые осуществлял Китай в разных странах, вырастает в амбициозную программу председателя Си. Его большой поход на Запад может привести к многократному усилению китайского влияния в регионах, где и без того велико присутствие этого мирового гиганта.

Еще на саммите в Давосе, куда новоизбранный американский президент отказался ехать, поскольку сам глобалистский дух мероприятия противоречил тезисам избирательной кампании республиканца, впервые появился Си Цзиньпин и заявил о преданности Китая идеям свободного рынка и свободной торговли. Это при том, что антикитайские выпады Трампа строились на том, что Китай коварно защищает свой рынок протекционистскими мерами и не хочет играть по правилам свободной торговли.

Как бы наказывая Китай своим выходом из ТТП – соглашения по транс-тихоокеанскому сотрудничеству, американский президент, наоборот, создал благоприятные условия для перехвата инициативы Пекином. Характерно, что в форуме примут участие не только страны, расположенные непосредственно вдоль Экономического пояса Шелкового пути, но и, например, Аргентина, Швейцария, Венгрия, Вьетнам. Уровень мероприятию задаст присутствие руководителей ООН, МВФ, Всемирного банка. Дело в том, что сейчас в мире не так много стран, готовых как следует вкладываться в масштабные проекты, и Китай тут в уникальном положении.

Безусловно, многие хотят поучаствовать в освоении огромных средств, которые в ближайшие годы будут вложены в инфраструктуру грандиозного международного проекта. В страны «пояса» Китаем с 2013 года уже инвестировано более 50 миллиардов долларов, по официальным данным агентства Синьхуа. А эксперты Credit Suisse Group утверждают, что в ближайшие пять лет в 62 страны Китай может вложить более 500 миллиардов долларов. Есть за что побороться. Конечно, существует большой риск, что масштабный проект упрется в нерешаемые проблемы недоразвитых и коррумпированных экономик стран-партнеров из глубин Евразии, а свою возможность вдохнуть жизнь и поставить их на современные рельсы Китай сильно переоценивает. Тем интереснее, как Пекин, принявший глобальный вызов, будет справляться.